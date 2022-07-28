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Обзор абхазской прессы

Валерий Кварчия

Спикер парламента шестого созыва Валерий Кварчия прокомментировал «Нужной газете» высказывания президента Аслана Бжания, который утверждает, что парламент шестого созыва был не против ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде.

Он рассказал о том, как глава администрации президента Алхас Квициния прислал ему для ознакомления постановление правительства, и о событиях, последовавших вслед за этим. Среди поступивших на его имя документов не было никакого обоснования по принятию соглашения, и документы поступили для ознакомления, что не обязывает парламент и спикера направлять официальный ответ в администрацию президента или в правительство.

«После того, как депутаты ознакомились с материалами, мы пригласили Беслана Кубрава на заседание двух парламентских комитетов, где депутаты высказали свое несогласие по проекту соглашения и сообщили ему, что в таком виде не проголосуют за ратификацию соглашения. Через Кубрава, естественно, наше мнение было доведено до правительства и президента».

В декабре 2021 года правительство отменило свое постановление и приняло новое (которое не сильно отличается от первого), но оно уже не поступило в парламент. Валерий Кварчия уточнил, что все постановления правительства поступают в парламент. Одновременно с общественностью в июне нынешнего года ему стало известно, что правительство подписало и проект соглашения в январе.

Валерий Кварчия заявил: «Я думаю, что от нас преднамеренно скрывали это соглашение, зная, что мы не будем голосовать за его ратификацию, и ждали нового парламента, который их поддержит. И сегодня президент, встречаясь с общественностью, заявляет, что парламент не возражал против принятия соглашения. Это неправда».

Он полагает, что данное соглашение – результат договоренностей, заключенных накануне выборов кандидатом в президенты. «Перед выборами каждый кандидат ездит в Москву, встречается со своими спонсорами, высокопоставленными чиновниками, предлагает им свои услуги в решении тех или иных вопросов. Второй фактор – некоторые наши товарищи имеют свой бизнес в Москве, Сочи и так далее, они и подыгрывают тем людям, которые хотят протащить это соглашение и другие сделки, которые не соответствуют интересам нашей страны», – подчеркнул Валерий Кварчия.

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«Прозрачность убирает турбулентность» – под таким заголовком опубликована статья в газете «Независимая Республика». Ее автор, редактор издания Юрий Кураскуа пишет, что вопрос о передаче пицундской дачи в собственность РФ взбудоражил общественность основательно. Руководство страны такого не ожидало.

«Нередко в нашем обществе раздаются голоса, что мы продаем землю, объекты, недвижимость и другие ценности республики. Никто ничего, тем более землю, не продает. Она как была у нас, так и остается. Другой вопрос, как совершаются сделки и различные бизнес-проекты, тем более на уровне государства. Или отдельными чиновниками (скрыто-открыто)… Стало часто звучать: «Когда выбирали в 2019 году, мы думали… А оказалось…», ведь это не самая лучшая оценка руководства страны сегодня. Что касается российско-абхазской дружбы, партнерства, соседства, они не испортятся на основании «дать или не дать» пицундскую дачу. Взаимоотношения строятся на другом, основном фундаменте – доверии к друг другу, умении отстаивать свои интересы и вести внешнюю и внутреннюю политику гласно. Простой народ с этими правилами справляется. И стремящиеся к власти тоже. Но когда они получают свои желанные места, вдруг забывают, что должны служить именно стране и простому народу и советоваться с ним по важным государственным вопросам. Причем делать все открыто, ничего не скрывая», – заключил Юрий Кураскуа.

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Начальник управления «Энергосбыта» Алхас Чанба в интервью «Апсныпресс» рассказал о собираемости платы за электроэнергию, действующей системе оплаты и новых тарифах на электроэнергию. Он уверен, что произойдет повышение объемов сбора, так как тариф увеличился для физлиц с 40 до 90 копеек, а для юрлиц до 1,5 рублей. Заметный всплеск собираемости платы за электроэнергию произошел в июне. По республике оплачено 61 млн 940 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением кабмина утверждены нормативы потребления и социальной нормы потребления электроэнергии с учетом типа жилища. Такой подход можно применять только там, где есть приборы учета.

Алхас Чанба пояснил: «Не имеет значения, это обычные счетчики или цифровые, дистанционные. И те, и другие показывают нам потребление. Если есть счетчик, контролер приходит по прошествии месяца и высчитывает потребление. Если абонент потребил электроэнергию в рамках социальной нормы, то к нему применяется тариф 70 копеек за кВт/ч, а если есть превышение, то расчет идет по 90 копеек за каждый потребленный киловатт».

По его словам, нужно ежемесячно фиксировать объемы потребления электроэнергии, чтобы знать, в каком месяце человек не превышал социальную норму и мог оплатить электроэнергию по 70 копеек. Если же у абонента не установлен счетчик, то автоматически применятся тариф 90 копеек за кВт/ч.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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