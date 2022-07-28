Обзор абхазской прессы

Спикер парламента шестого созыва Валерий Кварчия прокомментировал «Нужной газете» высказывания президента Аслана Бжания, который утверждает, что парламент шестого созыва был не против ратификации соглашения между правительствами Абхазии и России о передаче в собственность России государственной дачи в Пицунде.

Он рассказал о том, как глава администрации президента Алхас Квициния прислал ему для ознакомления постановление правительства, и о событиях, последовавших вслед за этим. Среди поступивших на его имя документов не было никакого обоснования по принятию соглашения, и документы поступили для ознакомления, что не обязывает парламент и спикера направлять официальный ответ в администрацию президента или в правительство.

«После того, как депутаты ознакомились с материалами, мы пригласили Беслана Кубрава на заседание двух парламентских комитетов, где депутаты высказали свое несогласие по проекту соглашения и сообщили ему, что в таком виде не проголосуют за ратификацию соглашения. Через Кубрава, естественно, наше мнение было доведено до правительства и президента».

В декабре 2021 года правительство отменило свое постановление и приняло новое (которое не сильно отличается от первого), но оно уже не поступило в парламент. Валерий Кварчия уточнил, что все постановления правительства поступают в парламент. Одновременно с общественностью в июне нынешнего года ему стало известно, что правительство подписало и проект соглашения в январе.

Валерий Кварчия заявил: «Я думаю, что от нас преднамеренно скрывали это соглашение, зная, что мы не будем голосовать за его ратификацию, и ждали нового парламента, который их поддержит. И сегодня президент, встречаясь с общественностью, заявляет, что парламент не возражал против принятия соглашения. Это неправда».

Он полагает, что данное соглашение – результат договоренностей, заключенных накануне выборов кандидатом в президенты. «Перед выборами каждый кандидат ездит в Москву, встречается со своими спонсорами, высокопоставленными чиновниками, предлагает им свои услуги в решении тех или иных вопросов. Второй фактор – некоторые наши товарищи имеют свой бизнес в Москве, Сочи и так далее, они и подыгрывают тем людям, которые хотят протащить это соглашение и другие сделки, которые не соответствуют интересам нашей страны», – подчеркнул Валерий Кварчия.

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«Прозрачность убирает турбулентность» – под таким заголовком опубликована статья в газете «Независимая Республика». Ее автор, редактор издания Юрий Кураскуа пишет, что вопрос о передаче пицундской дачи в собственность РФ взбудоражил общественность основательно. Руководство страны такого не ожидало.

«Нередко в нашем обществе раздаются голоса, что мы продаем землю, объекты, недвижимость и другие ценности республики. Никто ничего, тем более землю, не продает. Она как была у нас, так и остается. Другой вопрос, как совершаются сделки и различные бизнес-проекты, тем более на уровне государства. Или отдельными чиновниками (скрыто-открыто)… Стало часто звучать: «Когда выбирали в 2019 году, мы думали… А оказалось…», ведь это не самая лучшая оценка руководства страны сегодня. Что касается российско-абхазской дружбы, партнерства, соседства, они не испортятся на основании «дать или не дать» пицундскую дачу. Взаимоотношения строятся на другом, основном фундаменте – доверии к друг другу, умении отстаивать свои интересы и вести внешнюю и внутреннюю политику гласно. Простой народ с этими правилами справляется. И стремящиеся к власти тоже. Но когда они получают свои желанные места, вдруг забывают, что должны служить именно стране и простому народу и советоваться с ним по важным государственным вопросам. Причем делать все открыто, ничего не скрывая», – заключил Юрий Кураскуа.

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Начальник управления «Энергосбыта» Алхас Чанба в интервью «Апсныпресс» рассказал о собираемости платы за электроэнергию, действующей системе оплаты и новых тарифах на электроэнергию. Он уверен, что произойдет повышение объемов сбора, так как тариф увеличился для физлиц с 40 до 90 копеек, а для юрлиц до 1,5 рублей. Заметный всплеск собираемости платы за электроэнергию произошел в июне. По республике оплачено 61 млн 940 тыс. рублей.

В соответствии с постановлением кабмина утверждены нормативы потребления и социальной нормы потребления электроэнергии с учетом типа жилища. Такой подход можно применять только там, где есть приборы учета.

Алхас Чанба пояснил: «Не имеет значения, это обычные счетчики или цифровые, дистанционные. И те, и другие показывают нам потребление. Если есть счетчик, контролер приходит по прошествии месяца и высчитывает потребление. Если абонент потребил электроэнергию в рамках социальной нормы, то к нему применяется тариф 70 копеек за кВт/ч, а если есть превышение, то расчет идет по 90 копеек за каждый потребленный киловатт».

По его словам, нужно ежемесячно фиксировать объемы потребления электроэнергии, чтобы знать, в каком месяце человек не превышал социальную норму и мог оплатить электроэнергию по 70 копеек. Если же у абонента не установлен счетчик, то автоматически применятся тариф 90 копеек за кВт/ч.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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