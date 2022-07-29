Как жители Цхинвала оценивают качество дорог в Южной Осетии и много ли путешествуют по республике? «Эхо Кавказа» поинтересовалась этим у горожан.

Лариса: Очень благоприятное, на мой взгляд, положение именно с дорожным строительством. Мы живем в маленькой стране, нам часто приходится выезжать за пределы города, и раньше это было не очень-то и удобно. Дороги были в ужасном состоянии, в сторону Дзауского района, в сторону Квайсы, в частности. Но сейчас я сама ездила в разные места и убедилась, что дороги в прекрасном состоянии. Это, конечно, очень радует. Но есть одна проблема, которая остается актуальной, – когда сворачиваешь с дороги и заходишь во двор какого-либо дома. Хотелось бы, чтобы вот эти подходы к домам тоже были сделаны. Тогда город приобрел бы совсем иной вид.

Элина: Хорошее состояние. Я живу в селе, и до нашего села дорога хорошая. Можно доехать быстрее. Хотелось бы, чтобы в самом селе дороги тоже заасфальтировали, конечно. Но я рада и тому, что есть. Ведь дороги сейчас не такие, как раньше, сейчас лучше.

Виталий: Я думаю, у нас дороги очень улучшились, потому что даже в советское время они были разрушены. Очень приятно бывает, когда пешком или на машине проезжаешь улицы, которые уже отремонтированы. Очень много маленьких улиц отремонтировано, много улиц, которые долгое время простаивали и не ремонтировались. А так, за дорогами всегда надо следить, потому что природа, осадки – все это разрушает поверхность, и всегда нужен ремонт, чтобы и водителям, и пешеходам было удобно. Скорее всего, есть села, куда еще нужно прокладывать хорошую дорогу, но, думаю, что над этим работают. А в городе, думаю, большинство улиц в хорошем состоянии. А за пределами города, если дороги портятся, их ремонтируют. По моему мнению, все основные магистрали в республике в хорошем состоянии.

Кетино: Я живу в районе вокзала, там как раз сейчас начали строить новые дороги. Это, конечно, радует. В остальном, я считаю, что у нас довольно хорошие дороги. Но ведь вокзал очень важен. Все, кто приезжает, приезжают туда и уезжают все оттуда. Наконец этот район тоже приведут в порядок.

Марина: Я пешком хожу, дороги меня не очень волнуют. Пешком ходить комфортно. Просто у меня же воспоминания о том, как было и теперь как стало. С колясками людям неудобно ездить, с велосипедами детскими. А дороги – я не знаю. Я пешеход. На три с половиной бала из пяти оцениваю как пешеход.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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