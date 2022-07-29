Глава МВД Грузии сообщил о восьмерых погибших при крушении вертолета в Гудаури

На место крушения вертолета под Гудаури прибыл министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. Он сообщил журналистам, что все восемь человек, находящиеся в упавшем вертолете, погибли, среди них шестеро сотрудников МВД и двое медработников.

«Прежде всего, я хотел бы выразить свою глубокую скорбь в связи с тем, что произошло. Мои соболезнования семьям погибших. Всем нам очень тяжело, особенно их семьям и друзьям. [В вертолете] находились шесть сотрудников МВД, были врачи скорой помощи. На кадрах видно, что вертолет потерял управление и разбился. Больше мы пока ничего не знаем. Специалисты выясняют, что стало причиной крушения вертолета. К сожалению, погибли восемь человек», - цитирует Гомелаури грузинская служба Радио Свобода.

По словам министра внутренних дел, один человек, летевший на параплане, выжил, он ранен, бригада скорой помощи везет его в клинику. Иностранный турист, путешествующий с ним, погиб.

По данным МВД, на борту вертолета находились четыре члена экипажа, а также два спасателя Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и два медика Центра координации чрезвычайных ситуаций и экстренной помощи Министерства здравоохранения.

По информации МВД, расследование нарушения правил эксплуатации воздушного транспорта ведется по статье 275 УК Грузии.

Как сообщает Общественный вещатель, в связи с трагедией, произошедшей в Гудаури, 30 июля, по распоряжению премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в стране объявлен траур.

«Выражаю глубокую скорбь в связи с гибелью членов экипажа, спасателей и медиков в результате крушения вертолета пограничной полиции МВД в Гудаури. В эти трудные минуты выражаю искренние соболезнования и поддержку родным и близким погибших, руководству МВД, всему нашему обществу. В связи с трагедией, 30 июля в стране объявлено днем траура», - заявил Ираклий Гарибашвили.