Государство выплатит семьям погибших при спасательной операции в Гудаури по сто тысяч лари. Среди основных версий авиакатастрофы, жертвами которой стали восемь человек, называется неожиданное изменение воздушных потоков в горах. Трагедия также заставила вновь задуматься об обновлении парка спасательных вертолетов.

Похороны восьмерых погибших пройдут во вторник, 2 августа. Напоминаем, в минувшую пятницу в окрестностях высокогорного курорта Гудаури вертолет, участвовавший в операции по спасению двух человек, упавших при полете на параплане, разбился, не справившись с управлением. Погибли все восемь человек, находившихся на борту вертолета: это командир экипажа Заза Лория, летчики – Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи – Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели – Каха Торчинава и Георгий Маргиани. Также погиб иностранный парапланерист. Пострадавший парапланерист, гражданин Грузии, доставлен в клинику.

Некоторые специалисты считают, что вертолет, принадлежащий пограничной полиции, был плохо приспособлен к опасной спасательной операции в горах. «Государство должно позаботиться о закупке специализированных спасательных вертолетов», – считает эксперт по управлению чрезвычайными ситуациями Темур Гиоргадзе.

По его словам, спасательные вертолеты следует закупать на основе консультаций с иностранными экспертами после точного анализа того, какой тип вертолетов нужен для каждого конкретного рельефа страны.

«Аварийные вертолеты – это специализированная техника и модели, выполняющие возложенные на них задачи. Понятно, что много людей было спасено вертолетом пограничной полиции, успешно проведено много операций, но государство должно позаботиться о приобретении специализированных спасательных вертолетов. В зависимости от местности и расположения существует множество видов. Для этого есть специалисты в Швейцарии и Австрии, и их можно пригласить и установить, какой тип вертолета и какая техника у нас может быть для чрезвычайных ситуаций», – сказал Темур Гиоргадзе.

Между тем, по заявлению части экспертов и оппозиции, спасательные вертолеты были закуплены еще при прошлых властях, однако два вертолета Super Puma, которые были закуплены предыдущим правительством в 2011 году, ни разу не были использованы для спасательных операций. По мнению нынешних властей, дело не в том, что у них не было необходимого оборудования для спасательных операций.

«Super Puma не может быть использована в поисково-спасательных работах для эвакуации людей или тушения пожаров. Особенно следует выделить одну модель, изготовленную по специальному заказу, с высококлассным салоном и дизайном, которая предназначается только для перевозки высокопоставленных лиц. Вертолеты Ми-8 используются в поисково-спасательных и аварийно-спасательных работах. Этот вертолет оснащен специальным спасательным оборудованием», – говорится в сегодняшнем заявлении МВД.

Между тем специалисты отрасли рассуждают о возможных причинах трагедии. Шамиль Кортошидзе, бывший начальник авиации пограничной полиции Грузии, заявил Радио Свобода, что исключает фактор неисправности машины. Вероятной причиной трагедии стало стечение неблагоприятных обстоятельств, говорит бывший летчик:

«Скорее всего, причина в ветре. При изменении направления ветра вертолет может изменить положение, он был очень близко к скале и зацепил задний винт. Конечно, будет расследование, вскроют «черные ящики», но, по всей видимости, это основная версия. К сожалению, в горах невозможно из такой машины определить восходящие или нисходящие потоки ветра. Они подошли как можно ближе к скале – в такой ситуации ветер мог немного сдвинуть вертолет. Вы не можете определить это смещение, пяти- или десятисантиметровое, с большой высоты. Вертолет Ми-8 – идеальная техника для крупномасштабных спасательных операций. Однако для таких специфических операций меньшему вертолету потребуется меньшая рабочая зона. Есть европейская методика спасательных работ для спасения одного человека».

В свою очередь, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Ираклий Аладашвили в беседе с AMBEBI.GE высоко оценил эффективность вертолетов Ми-8, считая, что он идеально подходит для множества задач – снабжения пограничных постов в горах, а также местных жителей. Для срочной же эвакуации туристов, застрявших в горах, необходимо создать парк малых мобильных специализированных вертолетов, а не 13-тонных советских вертолетов, рассчитанных на перевозку 25 человек. В целом, по мнению эксперта, для Грузии необходимы два типа спасательной техники – те, которые могут летать над гористой местностью и проводить спасательные операции на поверхности воды. Это необходимо сделать немедленно, если мы намерены стать привлекательной туристической страной.

После аварии, произошедшей в Гудаури 29 июля, представители правительства заговорили о регулировании парапланеризма.

Министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявил, что начнутся работы по ужесточению правил полетов на параплане, а до тех пор все полеты будут временно приостановлены.

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