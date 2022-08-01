Электроосвещение отрезка трассы от Сухума до абхазо-российской границы ввели в эксплуатацию в 2014 году. Это около 120 километров, примерно половина всей трассы, причем с самым интенсивным автодвижением, особенно в летний туристический сезон. На обустройство этого освещения ушло около трех тысяч опор и шести тысяч электродиодных плафонов.

Это, наверное, удивит многих: ведь и экономически развитые страны с несравнимо большими финансовыми возможностями не могут себе такого позволить. Но в условиях Абхазии сошлось несколько важных обстоятельств, сделавших возможным осуществление данного проекта: крайняя дешевизна электроэнергии, небольшая территория республики и сосредоточение значительной части автотранспортного потока именно на этом отрезке. Некоторые добавляют сюда и такой курьезный, как может показаться, фактор – привычку местных коров разгуливать по автотрассе. Кстати, автору этих строк пришлось лет пятнадцать назад стать участником такого необычного ДТП: в декабре, когда темнеет очень рано, при подъезде к Сухуму водитель легковушки, в которой я был пассажиром, не заметил в опустившихся сумерках разлегшуюся на асфальте корову и наехал на нее. В итоге машину пришлось отправить в ремонт, а корову, скорее всего, – на убой…

Хотя нашлись в ходе работ по освещению трассы и недовольные. Они рассуждали, что это слишком расточительно – освещать по полночи безлюдную, по сути, трассу. Но их оппоненты высказывали предположение, что, возможно, все дело в том, что проект был осуществлен властной командой, в противостоянии с которой критики находятся, и все было бы наоборот в иной ситуации, если бы у власти были «свои». В то же время многие жители Абхазии не раз говорили, что за истекшие восемь с лишним лет освещение этих ста двадцати километров трассы наверняка спасло немало жизней и предотвратило множество дорожно-транспортных происшествий в темное время суток.

И вот теперь, как говорится, две новости: хорошая и плохая.

Хорошая и вызвавшая массу позитивных откликов в абхазском сегменте соцсетей – это то, что в прошлом месяце с опережением графика подключили освещение части республиканской трассы уже от Сухума до Очамчыры. Работы по освещению трассы от столицы до этого райцентра общей протяженностью 47 километров разбиты на два этапа. Первый этап стоимостью 76 миллионов рублей включен в Инвестпрограмму 2020-2022 годов и предусматривает установку 600 опор освещения и пяти трансформаторных подстанций. Вторым этапом предусмотрена установка еще 600 опор в 2023 году. В общей сложности на этом отрезке республиканской трассы появится 1200 опор, 2400 приборов освещения и десять трансформаторных подстанций. На первом этапе намеченных работ осветительные столбы появятся на 19 из 47 километров трассы, втором – на оставшихся 28-ми.

Плохая новость – то, что за годы эксплуатации состояние освещения участка от Сухума до Псоу заметно ухудшилось. Когда недавно в соцсетях возникло обсуждение этой ситуации, один известный абхазский журналист пожаловался в своем комментарии, что накануне ехал поздно вечером по трассе, и на отдельных ее участках было темно – хоть глаз выколи. За минувшие годы по дороге от Сухума до Псоу упало до десяти процентов опор, которые в основном сбивались водителями автомашин, еще больше, конечно, вышло из строя действующих плафонов. Это неудивительно, так как при качественном энергоснабжении и обслуживании срок действия светодиодных плафонов может достигать двадцати пяти лет, но в реалиях Абхазии с ее нестабильностью электроснабжения период эксплуатации существенно сокращается. Между тем стоимость одного такого плафона – 12-13 тысяч рублей.

Сегодня «Эхо Кавказа» связалось с заместителем главного инженера РУП «Черноморэнерго» Саидом Блабба. По его словам, этот инфраструктурный объект долгое время не находился на балансе ни у одной из организаций. Контроль за ним передали «Черноморэнерго» в 2018 году, но из-за нехватки средств предприятие занималось лишь решением аварийных вопросов. Виновники ДТП насбивали опор на два миллиона рублей; по идее, пока они не выплатят компенсацию, им не должны возвращать машину и документы на нее, но на практике этого не происходит по причине, что для «для людей это слишком дорого».

В ходе нашего разговора Саид Блабба посетовал:

«Вначале надо было подготовить, наверное, объект под эксплуатационные параметры. В подвешенном состоянии находился долгий период времени. Но и после того, как он был передан на баланс в эксплуатационную организацию, никакого финансового обеспечения не было предусмотрено. Естественно, за это время все это ветшало, и те средства, которые были в объект заложены, самортизировались в троекратном размере. То есть мы на воздух выкинули огромный объем средств. Это беспечный подход к финансированию получается.

– Ну, вот эти вышедшие из строя плафоны, упавшие опоры – они в основном где – ближе к Псоу, или к Сухуму, или по всей трассе равномерно?

– Это по всей протяженности. Там уже около двухсот двадцати опор надо заменить. Плафоны все практически надо менять, потому что 30 процентов из них просто вышло из строя, 40 процентов – по одному плафону оставили на опоре, где другие сгорели, то есть надо капитальный ремонт, если честно, проводить.

– Ну, вот «Черноморэнерго» может своими силами это сделать, и если может, то в какие сроки?

– Своими силами не может.

– То есть это нужно в Инвестпрограмму включать? Или какие-то другие?..

– Инвестпрограмма – необязательно. Нужно определить источник финансирования и заложить какой-то графой в бюджете. Надо что-то решать. Без графы в бюджете ничего мы не сможем сохранить».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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