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Народный защитник: Когда в меню бесплатных столовых Тбилиси суп, получатели берут только хлеб
Аппарат Народного защитника Грузии публикует отчет о мониторинге бесплатных столовых. В нем обращается внимание на случаи, когда бенефициары берут из столовых только хлеб - в частности, в тбилисских столовых в конкретные дни, когда в меню только супы.
По мнению специалистов аппарата, такое поведение получателей помощи можно объяснить как неодобрением вкусовых качеств пищи, так и малым количеством содержащихся в ней калорий.
В результате мониторинга также было выявлено, что в некоторых столовых запрещено выносить только хлеб.
«При осуществлении сервиса не учитываются пищевые потребности бенефициаров, а рацион в основном зависит от объема суммы, выделенной из бюджета. Соответственно, в меню не учитывается энергетическая ценность обеда, возраст бенефициаров, состояние здоровья, религиозные убеждения. К составлению меню не подключены соответствующие специалисты. Зафиксированы случаи, когда меню питания составлял бухгалтер, а не специалист соответствующей области. В большинстве случаев меню не меняется в течение всего года.
Заслуживают внимания случаи, особенно в Тбилиси, когда бенефициары берут из столовых только хлеб. В частности, в тбилисских столовых в конкретные дни, когда в меню только супы (гороховый суп, фасолевый суп, вегетарианский борщ), бенефициары выносят из столовой только хлеб. Это можно объяснить как неодобрением вкусовых качеств пищи бенефициарами, так и малым количеством калорий. Только два дня в неделю в меню предусмотрено питательное блюдо с мясом, соответственно, спрос бенефициаров в эти дни возрастает. Кроме того, следует отметить, что в некоторых столовых запрещено выносить только хлеб», - отмечается в отчете.
Другие новости дня
В кафедральном соборе Святой Троицы проходит гражданская панихида по погибшим в Гудаури
В кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси проходит гражданская панихида по погибшим в результате крушения вертолета в Гудаури.
Почтить память трагически погибших в храм с утра пришли сотрудники Службы управления чрезвычайными ситуациями МВД и Минздрава, а также рядовые граждане.
Вынос состоится из собора Троицы в 14:00. Поздее восемь погибших похоронят на разных гражданских кладбищах. Летчиков и спасателей придадут земле с воинскими почестями.
- Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля упал и разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов.
- Вертолет во время совершения маневра задел хвостовой частью скалу, что привело к разрушению заднего пропеллера. После этого он потерял управление и стал падать. Из-за очередного удара о скалу вертолет взорвался. Его остатки рухнули в ущелье.
- Погибли все восемь человек, находившиеся в вертолете: пилоты — командир экипажа Заза Лория, летчики Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили, врачи — Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий, спасатели — Каха Торчинава и Георгий Маргиани.
Во "ВК" Медведева появился и пропал пост о Грузии как части РФ
В ночь на 2 августа на странице замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева в соцсети "ВКонтакте" появилась запись, в которой Казахстан называется "искусственным государством" и утверждается, что "Северная и Южная Осетия, Абхазия и нынешняя территория Грузии могут быть объединены только в составе единого государства с Россией".
Через 10 минут этот пост удалили, позже помощник Медведева заявил, что страницу бывшего президента взломали.
Внимание на запись на странице Дмитрия Медведева во "ВКонтакте" обратила Ксения Собчак, опубликовавшая скриншоты сообщения.
Как говорится в публикации, до 1801 года такой страны, как Грузия, не существовало, она появилась только в границах Российской империи. Казахстан, по мнению автора поста, – это "искусственное государство" и "бывшие русские территории", власти которых переселяют различные этнические группы, что "можно классифицировать как геноцид русских". "Мы не намерены закрывать на это глаза. Пока туда не придут русские, порядка не будет", – пишет автор.
"Все народы, населяющие когда-то большой и могучий Советский Союз, снова будут жить вместе в дружбе и взаимопонимании", – говорится в сообщении.
Также там заявляется, что "после освобождения Киева и всех территорий Малороссии от банд националистов Русь снова станет единой". "Мы пойдем в следующий поход для восстановления границ нашей Родины, которые, как известно, нигде не заканчиваются", – отмечает автор поста.
Спустя несколько часов после публикации скринов в СМИ помощник Дмитрия Медведева сообщил, что страницу замглавы Совбеза РФ во "Вконтакте" взломали, последний пост там был про ВМФ. По его словам, с тем, кто взломал страницу, "разберутся администрация соцсети и те, кому положено".
Во Франции заблокировали активы россиян на 1,2 миллиарда евро
С начала войны в Украине во Франции заблокировали активы россиян на 1,2 миллиарда евро, – сообщил руководитель разведывательного подразделения министерства финансов Франции Гийом Валетт-Вала в интервью газете La Tribune.
По его словам, подсанкционные средства были обнаружены в ходе проверок, проводившихся в первом квартале года. В эту сумму входят только финансы конкретных бизнесменов, и не входят замороженные активы Центробанка России.
Заморозка активов не означает их обязательной конфискации. Как заявил Валетт-Валла, сейчас задача его управления — убедиться в отсутствии риска обхода санкций с помощью родственников или механизма оптимизации налогообложений.
17 июля агентство экономической информации Bloomberg сообщило со ссылкой на еврокомиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса, что в блокировке российских активов на территории ЕС активно участвуют шесть стран: Германия, Франция, Ирландия, Австрия, Бельгия и Люксембург. На их долю приходится 12,7 миллиарда из 13,9 миллиарда евро, замороженных на территории всего Евросоюза.
Как комментирует российская газета "Ведомости", после начала войны России в Украине власти США, Евросоюза, Великобритании и других стран начали вводить санкции в отношении России, в том числе замораживать активы российских бизнесменов и компаний. Эти страны заморозили также около половины международных резервов Банка России на сумму около 300 миллиардов долларов.
США сочли несерьезным ответ России по обмену заключенными
Администрация Джо Байдена не считает ответ российской стороны на предложения США по обмену заключенными серьезным, необходимы добросовестные переговоры. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга.
Ранее Вашингтон предложил обменять осуждённого за торговлю оружием российского бизнесмена Виктора Бута на двукратную олимпийскую чемпионку Бриттни Грайнер и бывшего американского морского пехотинца Пола Уилана. Уилан осуждён в России за шпионаж, Грайнер предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Ранее канал CNN сообщил, что план обмена одобрен президентом США Джо Байденом.
Какое предложение России в Белом доме посчитали несерьезным, неизвестно. Карин Жан-Пьер назвала его "вероломным", не раскрыв детали.
В конце июля телеканал CNN сообщал, что Москва потребовала добавить приговорённого к пожизненному заключению в Германии россиянина Вадима Красикова в сделку по обмену заключёнными между США и Россией.
Красиков, пользовавшийся документами на имя Вадима Соколова, был осуждён в Берлине в декабре 2021 года. Суд установил, что россиянин действовал по заказу Москвы и назвал его преступление актом государственного терроризма. Убитый — бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили.
Согласно журналистским расследованиям, Красиков может быть ветераном спецподразделения "Вымпел" и старшим офицером ФСБ. Виктора Бута связывали со службой в ГРУ.
По данным Bloomberg, Москва готова отказаться от обмена заключенными, если не получит двух россиян в обмен на двух американцев. Помимо Вадима Красикова возможным кандидатом на обмен, по словам собеседников агентства, стал российский бизнесмен Владислав Клюшин, которого США обвиняют в инсайдерской торговле на десятки миллионов долларов.
В Кабуле в ходе спецоперации США убит лидер "Аль-Каиды" аз-Завахири
В Кабуле в прошедшие выходные ударом с беспилотника был убит Айман аз-Завахири, возглавивший террористическую сеть "Аль Каида" после ликвидации американским спецподразделением её основателя Усамы бин Ладена. Согласно американской разведке, аз-Завахири был главным организатором террористических атак 11 сентября 2001 года, крупнейшей террористической акции на территории США, в результате которой погибло почти три тысячи человек.
Обращаясь в понедельник вечером к американцам из Белого дома, президент США Джо Байден сказал, что местонахождение аз-Завахири было установлено некоторое время назад американской разведкой. Он отдал приказ нанести ракетный удар по дому в Кабуле, где находился Завахири после нескольких совещаний с руководителями разведслужб.
Удар был нанесен двумя ракетами. Никто из членов семьи аз-Завахири и людей, живущих поблизости, не пострадал. По словам президента Байдена, эта операция продемонстрировала решимость США преследовать террористов где бы они не пытались скрыться.
"Неважно сколько времени это займет, неважно где вы скрываетесь, если вы угрожаете американцам, Соединенные Штаты доберутся до вас и ликвидируют", - заявил президент США. Он подчеркнул, что этот успех подтверждает верность его стратегии, в рамках которой Соединенные Штаты вывели прошлой осенью свой контингент из Афганистана, сохранив возможность проведения эффективных антитеррористических операций в этой стране.
Как сообщили представители администрации, первые сведения о появлении аз-Завахири в Кабуле поступили несколько месяцев назад, они были подтверждены некоторое время спустя. 1 июля президент Байден провел в Белом доме совещание с руководством американской разведки. Байдену продемонстрировали макет дома, где находился аз-Завахири, подробно объяснили детали предстоящей операции и факторы, которые могли повлиять на её успех.
В понедельник "Талибан" обнародовал заявление с осуждением американской операции, в ходе которой воздушный удар был нанесен по дому в жилом районе Кабула, где живут состоятельные афганцы. По данным источника газеты New York Times, этот дом принадлежал Сираджуддину Хаккани, одному из высших людей в иерархии "Талибана". Завахири, как говорит источник New York Times, находился на балконе дома во время удара.
Убийство Аймана аз-Завахири, который был объектом преследования в течение 21 года, является большим политическим успехом для президента Байдена. Однако, как отмечают комментаторы, сравнительно долгое пребывание аз-Завахири в Кабуле поднимает вопрос о готовности "Талибана" выполнять обязательства не предоставлять убежище в Афганистане террористам. Эти обещания были даны талибами во время переговоров с администрацией Дональда Трампа, которая и приняла принципиальное решение о выводе американских войск из Афганистана.
Адам Кинзингер: У нас нет никакого желания втягивать Грузию в войну
«У нас нет никакого желания втягивать Грузию в войну, совершенно неверно», - пишет в соцсети член Палаты представителей Конгресса США Адам Кинзингер.
«Что касается дезинформации, распространяемой в Грузии, мы хотим прояснить: США стремятся положить конец боевым действиям в Украине, чтобы Украина не потеряла ни дюйма своей территории. У нас НЕТ никакого желания втягивать Грузию в войну. Это совершенно неверно», - написал американский конгрессмен в Twitter.
Ранее американский конгрессмен написал в социальной сети Twitter, что требует передать Грузии реактивные системы залпового огня HIMARS. Кинзингер считает, что после того РФ постигнет унижение в Украине, может открыться «горячая распродажа» оккупированных Россией территорий.
США, Франция и Британия призвали Россию отказаться от «ядерной риторики»
Главы внешнеполитических ведомств Франции, США и Британии выразили приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и призвали Россию отказаться от использования «опасной ядерной риторики» и не допустить ядерной войны.
Совместное заявление было подготовлено после их встречи в Нью-Йорке, где 1 августа началась X конференция стран, подписавших Договор о нераспространении ядерного оружия. На открытии конференции генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир столкнулся с «ядерной опасностью, невиданной со времен разгара холодной войны».
Отдельно выступил президент США Джо Байден, призвав Россию и Китай продемонстрировать, что они привержены ограничению ядерных вооружений.
После этого президент России Владимир Путин обратился к участникам конференции и сказал, что букву и дух договора Россия соблюдает, и что в ядерной войне победителей не будет.
- После начала войны с Украиной Владимир Путин приказал начать боевое дежурство стратегическим ракетным войскам. Представители властей и журналисты государственных СМИ не раз намекали на возможность использования Россией ядерного оружия в войне с Украиной.
- Обзорная конференция по Договору о нераспространении ядерного оружия проходит раз в пять лет. Десятая встреча должна была состояться в Нью-Йорке в мае 2020 года, однако была перенесена из-за пандемии коронавируса.
- ДНЯО был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, Китая, России, США и Франции. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Израиль, Индия и Пакистан. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.
Адвокаты Иванишвили грозят обнародовать переписку с банком Credit Suisse
Адвокаты экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили грозят обнародовать «ключевую переписку» со швейцарским банком Credit Suisse, который недавно заморозил активы миллиардеры.
В марте журналистам стало известно, что Credit Suisse, с которым у Иванишвили продолжается судебный спор, заморозил 2,7 миллиарда фунтов, принадлежащих бизнесмену, на основании того, что средства могут иметь российское происхождение. Позже адвокаты заявили, что банк оказывает на Иванишвили «политическое давление» и это связано с событиями в Украине и внутриполитической жизни Грузии.
«Рассматриваем вопрос о публикации ключевой переписки с банком и его трастовыми структурами», - говорится в заявлении юридической фирмы MKD, представляющей интересы Иванишвили в споре с Credit Suisse.
Адвокаты пояснили необходимость подобных действий «высоким общественным интересом». По их словам, в переписке содержится информация о ряде нарушений, и она подтверждает, что «руководство банка сознательно находится в режиме самонанесения репутационных и финансовых увечий».
«Общественность сама оценит и убедится, насколько это неслыханное и беспрецедентное явление – банк, ограничивающий доступ клиентов к собственным активам… В то же время этот шаг станет своего рода предупредительным звонком для тех, кто рассматривает вступление в деловые отношения с Credit Suisse», - сказано в заявлении.
MKD также планирует пожаловаться на банк в Орган надзора за финансовыми рынками Швейцарии (FINMA) и парламент страны. Юристы выражают надежду на сотрудничество с политиками. MKD планировала предоставить информацию о споре банка и Иванишвили швейцарским СМИ, однако ни одно местное издание до сих пор не согласилось сотрудничать. Тем не менее, информировать «общественность о нескольких аспектах» дела необходимо, поскольку оно особо актуально, указывают адвокаты.
Иванишвили покинул политику полтора года назад. Оппоненты властей считают, что он продолжает править страной «из-за кулис» и ему подчинены не только все министры, но и государственные институты. В июне Европарламент принял резолюцию с призывом ввести санкции против Иванишвили. В документе его назвали «олигархом», который связан с Кремлем и оказывает негативное влияние на развитие демократии в Грузии.
Призывы ввести санкции против Иванишвили неоднократно звучали от представителей украинского правительства. Утверждалось, в частности, что миллиардер замешан в схемах обхода санкций, введенных против России.
Wizz Air вернула в аэропорт Кутаиси свой второй самолет
Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air вернула в аэропорт Кутаиси свой второй самолет, что позволит возобновить рейсы в Париж и Таллинн. Из Грузии в столицу Эстонии самолет Wizz Air вылетел уже сегодня. Это первый после пандемии прямой регулярный рейс из Кутаиси в Таллинн. Летать по этому направлению лоукостер будет два раза в неделю, пишет агентство «Новости-Грузия».
С 4 августа начнут выполнять регулярные рейсы по маршруту Кутаиси-Париж-Кутаиси. Их частота – один раз в неделю. Кроме того, благодаря возвращению второго самолета на базу в Кутаиси, увеличится частота рейсов в Афины, Берлин, Барселону, Ригу, Дортмунд, Мемминген, Милан, Прагу, Салоники и Вроцлав.
«С увеличением количества пассажиров необходимо будет нанять больше людей. Это очень важный шаг как для авиакомпании, так и для аэропорта. Это также важно для экономики Грузии, и в данном случае, для региона Имерети», - сказала директор «Объединения аэропортов Грузии» Тамар Арчуадзе.
По данным за шесть месяцев 2022 года Wizz Air обслужила в Кутаисском международном аэропорту в общей сложности 255,3 тысячи человек и является лидером авиарынка Грузии по количеству перевезенных пассажиров.
Российские военнослужащие, отказавшиеся воевать, обратились в СКР
Российские военнослужащие, отказавшиеся продлевать свои контракты и воевать в Украине, обратились с жалобой в Следственный комитет России, сообщил у себя в телеграм-канале руководитель международной правозащитной группы «Агора» адвокат Павел Чиков.
Как указано в жалобе, за отказ участвовать в боевых действиях более 140 военных были незаконно лишены свободы и удерживались в различных местах Луганской области. Никаких обвинений при этом им не предъявлялось.
Военные сообщают, что условия их содержания нарушали права человека и были близки к пыточным. «В помещении с зарешеченными окнами и железной дверью, закрывающейся на замок снаружи, не было элементарных удобств, для естественных надобностей использовалось железное ведро и пластиковые бутылки, питание отсутствовало, документы и вещи были отняты», – говорится в их заявлении.
Военнослужащие просят провести проверку и привлечь к уголовной ответственности виновных командиров за превышение должностных полномочий. Павел Чиков сообщил, что представлять интересы пострадавших будет адвокат Максим Гребенюк.
- Ранее СМИ сообщали, что российских военнослужащих, отказавшихся участвовать в боевых действиях на территории Украины, насильно удерживают в населенных пунктах Брянка и Красный Луч в Луганской области, подконтрольной пророссийским сепаратистам. Расторгнуть контракты военным не позволяют. Министерство обороны РФ поступающие от СМИ сообщения не комментировало.
В Аджарии волонтеры помогли расселить более 20 семей беженцев из Украины
Более 20 семей беженцев из Украины за несколько часов расселили сегодня в Аджарии благодаря помощи грузинских волонтеров. Об этом сообщила лидер оппозиционной партии «Дроа» Элене Хоштария.
Речь идет о гражданах Украины, которые больше не могут рассчитывать на бесплатное размещение в гостиницах Грузии из-за прекращения госпрограммы. Хоштария обратилась за помощью к общественности, чтобы подыскать жилье в Тбилиси и Аджарии для 51 семьи, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Огромное число людей связываются с нами, уступают свои квартиры, приезжают на машинах, чтобы забрать людей, перечисляют деньги. Мы сдали и этот экзамен - благодаря народу ни один украинец не останется на улице», - пишет Хоштария на своей странице в Facebook.
По ее словам, на счет, открытый «Дроа», «перечисляют как по 3, 5 и 10 лари, так и по 1000 лари». Помощь поступает от граждан из разных регионов страны, а готовность уступить свои квартиры украинцам высказывают, в том числе, и грузинские беженцы. Кроме того, некоторые гостиницы разрешили гражданам Украины остаться либо бесплатно, либо за сниженную цену.
«Аджария полностью заселена… Мы также уже разместили в Тбилиси до 200 человек и продолжаем это делать… Это дело нашей чести – не позволить олигарху провести бессердечный трюк и выгнать людей – у каждого украинца должна быть крыша над головой», - заявила Хоштария.
С 1 августа вместо бесплатного жилья украинским беженцам в Грузии будут выдавать денежное пособие – по 300 лари на семью и дополнительно 45 лари на каждого человека.
Правительство Грузии продолжит оказывать денежную помощь временно перемещенным лицам из Украины в течение трех месяцев. Наиболее уязвимые дополнительно будут получать по 245 лари на человека в течение двух месяцев от Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).
В Грузии комментируют возможный уход из политики Михаила Саакашвили
«Это изменит очень многое для «Национального движения». В истории Грузии закроется значительнейшая глава», - заявил депутат, бывший председатель «Национального движения» Григол Вашадзе, говоря по поводу возможного уходя третьего президента Грузии из политики.
Данное заявление Вашадзе сделал сегодня перед тем, как проведать Михаила Саакашвили в клинике «Вивамед». По словам политика, над отправкой Михаила Саакашвили на лечение за рубеж работает немало людей на международном уровне.
«Очень много людей работает над тем, чтобы как можно скорее Михаил Саакашвили был отправлен в какое-нибудь западное многопрофильное лечебное учреждение», - заявил Григол Вашадзе.
Ранее о намерении покинуть не только «Национальное движение», но и политику в целом заявил адвокат Саакашвили Валерий Гелбахиани. Позже другой адвокат Шалва Хачапуридзе добавил: заявление в связи со своим уходом Саакашвили сделает сам, вероятной причиной может быть разочарование в соратниках.
На это заявление адвокатов отреагировал председатель "Нацдвижения" Ника Мелия. По его словам, сообщения о том, что разговоры об уходе Саакашвили из политики – стратегия защиты, избранная адвокатами третьего президента.
«Это стратегия защиты. Да, я знаю что, пока этот режим не будет повержен, мы не сможем освободить [полит] заключенных, к сожалению, просто не сможем У юристов есть своя работа, и они делают ее хорошо, потому что там они профессионалы, но что касается Михаила Саакашвили и «Национального движения», то Саакашвили является основателем «Национального движения», неотъемлемой частью «Национального движения», - заявил Мелия.
Реагируя на эти слова Мелия, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе назвал информацию о возможном уходе бывшего президента Грузии из политики трюком.
«Формальный председатель «Национального движения» реально выдал тактику, которая реально есть у адвокатов Саакашвили. Они говорят о том, что Саакашвили больше не желает грузинской политики, не говорит о ней. Все это - простой тактический маневр, который понятен со стороны адвокатов. Интересно то, почему выдал этот секрет формальный председатель Никанор Мелия. Это говорит о том, что внутри партии серьезный раскол и реально поляризация – внутри «Нацдвижения», - заявил Кобахидзе.
Что касается возможной отправки Михаила Саакашвили на лечение за рубеж, по словам Кобахидзе, «общество уже утомили эти темы».
«Общество уже устало от разговоров обо всем этом. В Грузии – 9 500 заключенных, отбывающих наказание, и аналогичный подход должен быть к любому заключенному. Этими бессмысленными разговорами уже утомили общество», - заявил Кобахидзе.
В свою очередь лидер партии «Граждане» Алеко Элисашвили заявил, что утверждается во мнении, что между властями и Саакашвили будет заключена сделка – Саакашвили отправится на лечение и больше не станет вмешиваться в грузинскую политику. По мнению Элисашвили, это будет оздоровлением и для «Национального движения».
В передаче «Ньюсрум» на телеканале «Палитраньюс» Элисашвили заявил, что Саакашвили больше не является лидером будущего и исчерпал себя в Грузии. По его мнению, Саакашвили просто «стопорит» процесс, что помогает лишь «Грузинской мечте».
10 лет «Грузинская мечта» использует Саакашвили в качестве пугала, а если он хотя бы временно решит уйти из политики, у «Мечты» больше не будет шансов разыгрывать эту карту, - заявил депутат от «Стратегии Агмашенебели (Строитель)» Паата Манджгаладзе.
«Если он хотя бы временно, из-за состояния здоровья, решит уйти из политики, думаю, у «Грузинской мечты», больше не будет шансов разыгрывать эту карту, будет меньше рисков поляризации. Но это не мне решать, и к любому решению Саакашвили в том положении, когда он пленник, я отнесусь с уважением», - заявил Манджгаладзе.
Кобахидзе назвал ложью информацию о скрытой слежке за Келли Дегнан
Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе прокомментировал информацию о возможной скрытой слежке за послом США в Грузии Келли Дегнан.
«Это – ложь», - заявил Кобахидзе, отвечая на вопрос журналиста. Задававший вопрос репортер отметил, что существуют документы, подтверждающие данные факт.
«Ложь, ложь», - повторил Кобахидзе.
Ранее ТВ "Пирвели" опубликовало расследование, в котором говорилось, что посол США в Грузии Келли Дегнан могла быть объектом скрытой слежки и прослушки.
МИД России внес в "черный список" 39 британских политиков и журналистов
Министерство иностранных дел России опубликовало очередной "черный список" иностранцев, в отношении которых введены персональные санкции. В нем упомянуты 39 граждан Великобритании: политики, бизнесмены и журналисты ведущих изданий.
В числе британских подданных, которым закрыт въезд в Российскую Федерацию - бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, член Палаты лордов парламента Великобритании Джордж Робертсон, некоторые депутаты Палаты общин от лейбористской партии (в заявлении МИД они названы "теневыми министрами" в разных областях). Также в стоп-лист внесены несколько британских бизнесменов и 11 журналистов из крупных британских СМИ, таких как Би-би-си, Ай-ти-ви, газет The Times, The Guardian, The Sun, The Economist, Daily Telegraph и других.
В заявлении МИД подчеркивается, что решение принято "в отношении ряда британских политиков, бизнесменов и журналистов, которые способствуют враждебному курсу Лондона, нацеленному на демонизацию нашей страны и ее международную изоляцию". "Пагубные действия Великобритании по насаждению русофобии, распространению недостоверной информации о нашей стране и поддержке киевского неонацистского режима будут получать адекватный и решительный ответ с российской стороны. Выбор в пользу конфронтации – это осознанное решение британского политистеблишмента, на котором и лежит вся ответственность за последствия," - считают в МИД и обещают, что "с учетом деструктивного стремления Лондона под надуманными и абсурдными предлогами раскручивать санкционный маховик работа над расширением российского "стоп-листа" будет продолжена."
Контрразведка Латвии сообщила о рисках из-за переезда в страну журналистов из России
Служба государственной безопасности Латвии доложила руководству страны о рисках, возникающих из-за переезда в Ригу журналистов независимых российских СМИ. Об этом сообщил объединённый новостной портал латвийских общественных СМИ.
В письменном ответе на запрос Латвийского радио говорится, что переезд журналистов вызывает у спецслужбы опасения за безопасность латвийского информационного пространства и разведывательные риски, связанные с интересом российских спецслужб к работе масс-медиа. О каких именно опасениях идёт речь — не уточняется.
В материале Латвийского радио говорится, что что за пять месяцев в страну эмигрировали более 200 российских журналистов и переместились 23 медиа. В частности, там размещена одна из редакций телеканала Дождь, "Новая газета. Европа", работает редакция "Медузы", зарегистрировано издание The Insider и открываются корпункты закрытых в России западных СМИ, в том числе — Радио Свобода и канала Настоящее время.
В то же время после начала вторжения России в Украину в стране запретили вещание всех телеканалов с редакциями в России и заблокировали российские соцсети. По словам главы Латвийского Национального совета по электронным СМИ, запрет для медиа будет действовать, "пока Россия не вернёт Крым".
Гарибашвили: Государство выделит по 100 тысяч лари семьям погибших в Гудаури
«Хочу еще раз выразить нашу глубокую скорбь в связи с трагедией, произошедшей в Гудаури. Мы потеряли достойных детей, граждан этой страны, членов экипажа и спасателей, а также выдающихся летчиков, достойных людей», — заявил на заседании правительства премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как отметил глава правительства, государство выделит каждой семье по 100 тысяч лари.
«Я хорошо знал этих людей. Мы летали вместе в течение многих лет, я хотел бы еще раз выразить свои соболезнования их семьям и всему нашему обществу. Составу министерства (внутренних дел) и каждому сотруднику, а также погибшим врачам. Это большая трагедия, мы все очень огорчены этой трагедией. Я хотел бы еще раз выразить наши соболезнования этим семьям. Государство сделает все возможное, чтобы поддержать семьи погибших. Министерство (внутренних дел) выделит каждой семье по 100 тысяч лари, а также, в виде исключения, Минздрав выделит врачам по 100 тысяч лари», — заявил Ираклий Гарибашвили.
Похороны восьмерых погибших в результате крушения вертолета в Гудаури пройдут во вторник, 2 августа. Панихида будет проходить с 9.30 утра в храме Самеба в Тбилиси, вынос начнется в 14.00.
- Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов.
- Погибли командир экипажа и три пилота, двое врачей и два спасателя. Пилоты - командир экипажа Заза Лория, летчики Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили. Врачи - Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий. Спасатели - Каха Торчинава и Георгий Маргиани.
В Болгарии взорвался склад Емельяна Гебрева. Он поставлял оружие в Украину
На юго-востоке Болгарии, недалеко от города Карнобат, на складе предпринимателя Емельяна Гебрева, который в 2014 году, во время начала вооружённого конфликта на востоке Украины, был одним из главных поставщиков боеприпасов для украинской армии, произошёл взрыв. Сообщается при этом, что причина взрыва пока не установлена, и что пострадавших нет.
Гебрев, комментируя произошедшее, сказал, что "речь не идёт ни о какой человеческой ошибке, её быть не может". По его словам, на складе хранились старые боеприпасы, которые были заказаны, но остались неоплаченными.
Ранее взрывались завод и склады Гебрева в Болгарии и Чехии. В организации взрывов подозревали сотрудников ГРУ России. Самого Гебрева, по данным международной расследовательской группы Bellingcat, в 2015 году пытались отравить боевым химическим веществом "Новичок", который производится в России.
Банк России продлил ограничения на снятие иностранной валюты
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты ещё на полгода. Они будут действовать до 9 марта 2023 года, сообщается в телеграм-канале российского Центробанка.
Ограничения были введены в начале марта – через несколько дней после вторжения России в Украину. Первоначально была запрещена продажа любой валюты физическим лицам, потом запрет оставили лишь для долларов и евро.
На данный момент с вклада или счета в иностранной валюте можно снять 10 тысяч долларов США или такую же сумму в евро, остальные средства можно получить только в рублях по курсу на день снятия. Снимать можно только деньги, поступившие на счет или вклад до 9 марта 2022 года.
Также ограничена продажа наличной валюты физическим лицам. Банки могут продавать только евро и доллары США, поступившие в их кассы после 9 апреля 2022 года.
"Банк России вынужден сохранять указанные и другие ограничения по наличной валюте в связи с действующими против России санкциями, которые запрещают российским финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран", – заявили в ЦБ.
В конце июля глава Банка России Эльвира Набиуллина предупредила, что действующие валютные ограничения будут продлены. Она объясняла, что это связано с введенным в рамках санкций запретом на ввоз в страну банкнот долларов и евро. При этом, по словам Набиуллиной, "даже в самом апокалиптическом сценарии" в России не прекратится обращение наличных долларов США, поскольку на руках у населения, по оценкам, не менее 85 миллиардов долларов.
Из порта Одессы вышло первое с начала войны судно с зерном
Из порта Одессы вышло первое судно с зерном, сообщает Министерство инфраструктуры Украины. По информации Минобороны Турции, сухогруз "Разони", который ходит под флагом Сьерра-Леоне, везет кукурузу в Ливан.
Кадры выхода судна из порта Одессы публикуют украинские телеграм-каналы, отправление сухогруза также подтверждает информация сервиса MarineTraffiс, отслеживающего движение судов.
Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков сообщал, что выход первого судна с украинским зерном запланирован на 9:15. По словам чиновника, сухогруз будет двигаться по коридору, безопасность которого обеспечивается ООН и Турцией.
Украинская сторона обвинила Москву в попытке подорвать подписанные в Стамбуле договоренности об экспорте зерна из черноморских портов после того, как Россия нанесла ракетный удар по территории порта Одессы 23 июля, откуда должно было вывозиться зерно на экспорт.
Украина и Россия при участии ООН и Турции 13 июля провели переговоры по восстановлению морского зернового экспорта, а 22 июля соответствующие документы были подписаны. Стороны договорились о прекращении огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов.
Страны Запада отложили запрет на страхование судов с нефтью из России
Страны Запада решили пока не вводить запрет на страхование морских перевозок российской нефти и разрешили некоторые международные поставки на фоне опасений роста цен на нефть и развития энергетического кризиса. Об этом пишет The Financial Times.
Запрет на страхование судов с российской нефтью входил в шестой пакет санкций ЕС, который был согласован в конце мая. Власти Великобритании тогда заявляли, что присоединились к запрету - в британской юрисдикции находятся крупнейшие компании, занимающиеся страхованием морских перевозок.
Представители британского рынка страховых услуг выступали против эмбарго. Они указывали, в частности, что сложно точно установить происхождение нефти, которую перевозят суда, выходящие из российских портов.
Брюссель ввёл ограничения, а Лондон пока этого не сделал, пишет газета. По состоянию на конец июля, отмечает издание, Великобритания объявила лишь о запрете страховать танкеры с российской нефтью, предназначенной для британского рынка, который вступит в силу после 31 декабря 2022 года.
Евросоюз, сославшись на опасения по поводу глобальной энергетической безопасности, в конце июля также внёс в свои санкции по страхованию судов ряд исключений, которые позволяют европейским компаниям заключать контракты, для транспортировки российской нефти в страны, не входящие в ЕС.
Представители администрации США сообщили изданию, что Соединенные Штаты и Великобритания планируют запретить страхование судов с российской нефтью к концу 2022 года, но до этого нужно решить вопрос по ограничению цен на неё.
В Москве заявляли, что в ответ полностью прекратят поставки нефти на мировой рынок, что приведет к резком росту цен.
Адам Кинзингер требует передать Грузии ракетные системы HIMARS
Американский конгрессмен Адам Кинзингер требует передать Грузии реактивные системы залпового огня HIMARS. Об этом он написал в социальной сети Twitter.
Кинзингер считает, что после того РФ постигнет унижение в Украине, может открыться "горячая распродажа" оккупированных Россией территорий.
«Россией оккупирована 1/3 территории Грузии. Грузинский легион защищает Украину… Возможно, после того, как Россия испытает унижение в Украине, начнется горячая распродажа оккупированных ею территорий. HIMARS Грузии!», - написал Кинзингер.
Власти Косова отложили введение мер, вызвавших протесты сербов
Власти частично признанной Республики Косово приняли решение отложить на месяц введение новых правил въезда в страну для граждан Сербии, о которых было объявлено 29 июля.
В Приштине заявили, что эти меры будут отложены до 1 сентября, если в понедельник будут убраны баррикады на пунктах пропуска на административной границе с Сербией, сообщает местное телевидение. Отмечается, что такое решение принято по просьбе американских властей.
В воскресенье проживающие на севере Косова сербы блокировали дороги вблизи двух ключевых пограничных переходов с Сербией. Позднее косовская полиция сообщила, что из-за действий протестующих вынуждена закрыть переходы "Ярине" и "Брняк" для людей и транспорта.
Правительство Косова распорядилось, чтобы с 1 августа въезжающие в республику из Сербии обменивали выданные им там удостоверения личности на документы, выпущенные Приштиной, со сроком действия в три месяца. Эта мера соответствует давней практике Белграда в отношении граждан Косова, посещающих Сербию, отмечает Балканская служба Радио Свобода.
Изменения также касаются номерных знаков для автомобилей. Живущие на севере Косова сербы до сих пор используют номера, которые выдают сербские учреждения. Приштина, объявившая в 2008 году о независимости от Белграда, настаивает на их обмене до конца сентября на знаки с аббревиатурой для Республики Косово.
Новые ограничения в основном должны коснуться жителей Косовской-Митровицы - города на севере Косова, где проживают преимущественно этнические сербы. Сербия не признает независимость Косова и потому считает этот город своей территорией.
Власти Косова и Сербии обвинили друг друга в обострении ситуации на границе.
Президент Сербии Александр Вучич заявил о преследовании этнических сербов в Северном Косове.
Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что решение Приштины - ответная мера на то, что "Сербия начала реализовывать 11 лет назад".
Международные силы безопасности в Косове заявили, что в случае необходимости готовы вмешаться в ситуацию.
Красный Крест пока не получил разрешения на посещение Еленовки
Международный комитет Красного Креста (МККК)сообщил, что пока не получил официального разрешения на посещение колонии в Еленовке в Донецкой области, на территории, подконтрольной пророссийским сепаратистам из «ДНР».
До этого в воскресенье российское министерство обороны сообщило, что Москва официально пригласила экспертов ООН и Красного Креста расследовать удар по СИЗО в Еленовке, где погибли десятки пленных украинских военных. В ведомстве подчеркнули, что действуют в интересах проведения объективного разбирательства.
Киев ранее требовал от Москвы допустить на объект представителей этих организаций, отмечает Русская служба «Би-би-си». ООН и Красный Крест со своей стороны заявляли о готовности отправить в Еленовку своих представителей, ООН – с целью расследования, МККК - для помощи в эвакуации раненых.
В распространенном позднее 31 июля заявлении Красный Крест осудил атаку, указав, что считает необходимым провести беспристрастное расследование. При этом в тексте говорится, что МККК не та организация, которая уполномочена проводить подобного рода исследования.
«Семьи военнопленных должны немедленно получить всю информацию и ответы на вопросы о том, что произошло с их близкими. Стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы помочь установить факты и внести ясность. Однако, это не роль или мандат МККК проводить публичные расследования предполагаемых военных преступлений», - говорится в тексте комитета. Организация также отметила, что ее основной приоритет сейчас заключается в том, чтобы «обеспечить раненым необходимое лечение, и чтобы с телами погибших обращались достойно».
Киев и Москва обменялись обвинениями относительно того, кто ответственен за ракетный удар или взрыв, унесший жизни украинских военнопленных в Еленовке.
- Об атаке стало известно в ночь на 29 июля. Независимых свидетельств о подробностях случившегося пока нет. Российские государственные СМИ, а затем и журналисты Reuters показали кадры разрушенного здания - утверждается, что это один из корпусов колонии. На кадрах видны обожженные фрагменты тел людей.
- По сведениям российских властей и сепаратистов, действующих на востоке Украины, жертвами удара стали 53 военнопленных, еще 75 были ранены. 30 июля Минобороны России опубликовало список имен 48 погибших украинцев. Москва утверждает, что украинские военнопленные стали жертвами атаки ВСУ с использованием высокоточных ракет системы залпового огня HIMARS, поставленных США.
- Украинские военные обвинения отвергли и возложили ответственность за обстрел на российской армию и сепаратистов, указав на попытку российской стороны скрыть предполагаемые пытки и казни украинцев. Кроме того, в СМИ публикуются версии о том, что ракетного обстрела Еленовки не было, а здание, где содержались пленные, было взорвано изнутри.
Похороны погибших в результате крушения вертолета в Гудаури пройдут 2 августа
Похороны восьмерых погибших в результате крушения вертолета в Гудаури пройдут во вторник, 2 августа, сообщает агентство «Новости-Грузия». Панихида будет проходить с 9.30 утра в храме Самеба в Тбилиси, вынос начнется в 14.00.
Вертолет МИ-8, принадлежащий пограничной полиции МВД Грузии, 29 июля разбился во время операции по спасению упавших в Гудаури парапланеристов.
Погибли командир экипажа и три пилота, двое врачей и два спасателя. Пилоты - командир экипажа Заза Лория, летчики Дима Каадзе, Леван Чохели, Андро Куджашвили. Врачи - Кети Гулагашвили, Георгий Венецкий. Спасатели - Каха Торчинава и Георгий Маргиани.
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