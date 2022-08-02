Питание в бесплатных тбилисских столовых для неимущих обходится бюджету в 1 лари 30 тетри на одного человека в день, говорится в отчете Народного защитники Грузии. Кроме этого, в отчете перечисляются и другие неутешительные факты о состоянии сети бесплатных столовых.

По информации мэрии, в настоящее время в Тбилиси действуют 63 бесплатных столовых, а число льготников составляет 38 000 человек. На бесплатное питание могут рассчитывать социально незащищенные лица с минимальным количеством баллов. Зачастую сами льготники не ходят в столовые, а их еду забирают родственники. Учет ведется по специальным пластиковым карточкам.

В отчете Народного защитника обращается внимание на положение в Тбилиси, где на суточное питание одного человека в день выделяется 1 лари 30 тетри, и эта сумма соответствует показателям 2018 года.

«Не учитываются пищевые потребности бенефициаров, а рацион в основном зависит от суммы, выделенной из бюджета. Соответственно, в меню не учитывается энергетическая ценность обеда, возраст бенефициаров, состояние здоровья, религиозные убеждения. В составлении меню не участвуют соответствующие специалисты. Известны случаи, когда меню питания составлял бухгалтер, а не специалист соответствующей области».

Случается, особенно в Тбилиси, что в меню только супы (гороховый суп, фасолевый суп, вегетарианский борщ), и бенефициары выносят из столовой только хлеб. Это можно объяснить как неодобрением вкусовых качеств пищи, так и малым количеством калорий.

Работник аппарата омбудсмена Нино Шаламберидзе говорит, что при составлении графика питания не учитываются рекомендации Минздрава, а выделяемая сумма является настолько мизерной, что не в состоянии покрыть дневные потребности в калориях.

«Меню не содержит молочных блюд, мясо предусмотрено два раза в неделю, меню не меняется в зависимости от сезона. С каждым годом выделяемые объемы помощи уменьшаются. К примеру, текущий бюджет уже прописан, инфляция в нем не учтена, и тендеры на закупку продовольствия выполняются по прошлогодним закупочным ценам. Это касается всей Грузии».

Примечательно, что 1 лари 18 тетри, выделяемые на питание каждого социально незащищенного в 2011 году, составляли 0,86 доллара в то время, а 1 лари 30 тетри, выделенные сегодня, составляют 0,48 доллара по курсу 2022 года.

Сами получатели помощи считают, что ее объем не соответствует физиологическим нормам.

«Сегодня забрала только хлеб, вчера были овощные блюда, даже не ела, невкусно и нет калорий. Лучше бы за эти деньги давали вареные яйца, но их в рационе нет», – говорит одна из посетительниц.

Ей вторил молодой человек, который забрал помощь для своей семьи:

«Вот горох, немного макарон и две буханки хлеба. Выносим раз в день, иногда есть гречневая крупа, куриное мясо, рыба, фасоль, это помощь на четверых человек, что положено, конечно же, смешно, не хватает».

Бесплатный обед готовится по заранее составленному меню – горячий суп, гарнир, компот и хлеб. Ежедневный рацион состоит из 250 г хлеба и 400 г различного супа, раз в неделю выдаются жаркое из курицы или сосисок 75 г, макароны – 200 г, рисовые и гречневые каши по 185 г, компот 200 г и др.

Большинство льготников в столовой не едят – они приходят сюда с упакованными в пакеты баночками и коробками, наполняют их и приносят домой для всех членов семьи.

Те, кто питается в столовой, как правило, живут одни. Есть те, у кого дома может не быть ни газа, ни электричества, чтобы разогреть еду, поэтому они предпочитают обедать там же.

Как повара, так и посетители бесплатных столовых говорят, что из-за повышения цен на продукты изменилось меню, из него исчезли печенье, яйца, салат, сыр и другая еда, на которую не хватает 1,30 лари.

Отношение властей к судьбам неимущих весьма показательно именно в этой сфере, считает депутат тбилисского сакребуло от «Нацдвижения» Лиле Липартелиани:

«Для социально незащищенных групп выделяются мизерные суммы. Годовой индекс инфляции превышает 15 процентов, на выделенную сумму не купить и батона хлеба. В итоге люди получают бесплатный хлеб, остальной еды настолько мало и она так невкусна, что люди предпочитают не связываться. Есть информация, что в районах неиспользованную еду пускают на корм скоту».

В отделе социальной службы мэрии Тбилиси не ответили на вопрос, насколько реально обеспечить полноценное питание за 1 лари 30 тетри и почему эти расходы не меняются годами.

Депутат от партии «Лело» Саба Буадзе видит причину в непрозрачности и коррупции:

«Мы видим, что рацион продуктов социальных столовых не соответствует физиологическим нормам. Судя по выделяемым средствам, качество продуктов также не может соответствовать даже элементарным требованиям».

Народный защитник рекомендует правительству Грузии определить минимальные стандарты с учетом калорийности меню, качества, санитарно-гигиенических требований, благоустройства пищеблоков.

Мониторинг проводился при поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) и Объединенного фонда для достижения целей в области устойчивого развития.

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