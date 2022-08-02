Где чаще всего покупают продукты жители Абхазии – на рынках или в продуктовых магазинах? В нашем традиционном сухумском опросе некоторые респонденты говорят, что предпочитают ходить на рынки, потому что там продукты дешевле и есть выбор, другие – покупают в магазинах, потому что там чисто и нет антисанитарии.

– Вы ходите за продуктами на рынок или предпочитаете магазины?

Инга: Я хожу на рынок в основном и делаю закуп. Если мне нужно много продуктов, то есть на неделю, на две недели, то я иду на рынок, там просто дешевле. А если нужно быстро что-нибудь такое, чего не хватает, то хожу в магазины. Рынок, естественно, оставляет желать лучшего, его вид. Там и улицы страшные, и между прилавками проходить страшно, но что делать, просто там дешевле все.

Диана: В связи со своей занятостью из-за работы чаще всего у меня получается посещать близлежащие магазины. Честно говоря, я очень довольна, потому что цены практически не отличаются от рынка. Товар тоже всегда свежий и всегда качественный. Более того, в магазинах намного чище и аккуратнее, антисанитария не присутствует, поэтому по большей части я стала переключаться на обычные супермаркеты или магазины. Я не так часто посещаю рынок, бывает, конечно, что и выбор тоже побольше, но чаще всего я отовариваюсь в магазинах.

Гунда Кварчия: За фруктами, овощами я хожу на рынок, купить молочку или, допустим, мясо, рыбу, – это все мы покупаем на рынке. Либо ходим по оптовым базам на Старом поселке, там тоже все это есть, но немного дешевле. А в магазины мы ходим за такими продуктами, как масло, сметана, хлеб тоже покупаем в магазинах в основном. Все равно в супермаркетах выбор побольше, там есть ассортимент, там приятнее пройтись по рядам и выбрать то, что тебе нравится. Даже то, что ты не планировал брать, ты возьмешь.

Астанда Отырба: Овощи, фрукты и т.д., свежее всегда хочется купить на рынке, и, конечно, цена. Насколько я понимаю, там намного дешевле. Что касается каких-то молочных продуктов, то есть упакованных, их в основном в супермаркете можно купить, чипсы, еще что-то.

Николай Медвенский: В зависимости от ситуации. Раз в неделю, безусловно, стараюсь выбираться на рынок для того, чтобы отовариться, где есть магазины, которые пользуются популярностью у сухумчан, потому что соотношения цена-качество приемлемое. Ну, это опять-таки раз в неделю, понятно, что раз в неделю человек это делать не может. Обычно в будние дни приходится покупать в магазинах те или иные товары, продукты питания, которые нужны на данном этапе. На рынке есть оптовые склады, если человек покупает определенный вид товара, допустим, на месяц или на два, рынок, конечно, тут выигрывает. Обычные магазины, мы все знаем, что цены могут быть разные, и, к сожалению, владельцы некоторых магазинов довольно ощутимо взвинчивают цены.

Женщина: На рынок хожу.

– Почему?

Женщина: Там выбор большой. Цены тоже разные, поэтому тоже с этим связано. В магазин хожу в редких случаях, при необходимости. Я живу рядом с рынком, поэтому мне удобнее ходить на рынок.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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