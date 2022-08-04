Часть представителей оппозиционных партий парламента Грузии распространила совместное заявление.

В заявлении членов парламента Левана Иоселиани, Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили, Алеко Элисашвили, Германа Сабо и Александра Раквиашвили, время завершить в грузинской политике практику бесцельного противостояния и создания из оппонентов образа врага, где политическую погоду определяют лишь две противостоящие политические силы, ориентированные не на решение проблем, стоящих в повестке дня, а на взаимные обвинения и удовлетворение личных политических амбиций.

«Понятно, что выполнение 12-ти пунктов рекомендаций Евросоюза является единственным условием, в случае досконального выполнения которого Грузия получит статус кандидата в ЕС, что поддерживают 85% населения нашей страны. Ключ, с которого должна начаться реализация пунктов, дан в самом первом пункте и призывает стороны искоренить политическую поляризацию. Усилия по искоренению политической поляризации не должна жалеть ни одна партия, активная сегодня на политическом поле, и шаги, которые необходимо предпринять для этой цели, должны быть полны духа соглашения от 19 апреля», - говорится в заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».

Политики перечисляют шаги, которые необходимо предпринять для получения статуса государства-члена ЕС:

1. С точки зрения деполяризации и формирования плюралистической среды особое значение придается принятию по меньшей мере во втором чтении конституционных изменений, предусматривающих проведение следующих выборов парламента Грузии по полностью пропорциональной системе и при 2%-м избирательном барьере, что прямо предусмотрено соглашением от 19 апреля.

2.Важнейшим шагом к деполяризации авторы заяления называют уход Михаила Саакашвили как фактора из грузинского политического пространства. Принятие им такого решения уменьшит поляризацию, оздоровит политическое поле Грузии, лишит правящую силу «образа врага», полемика с которым строится на языке взаимной ненависти. Это также даст возможность самому «Национальному движению» трансформироваться в современную политическую силу. В этом же контексте важно, чтобы состояние здоровья третьего президента и связанные с ним риски не стали предпосылкой для повторения исторического позора для страны.

3.Последние политические события еще раз наглядно показали, что Бидзина Иванишвили не далек от грузинской политики. С точки зрения уменьшения поляризации, что само по себе включает выполнение обязательства по деолигархизации, необходимо возвращение Бидзины Иванишвили в грузинскую политику. Чтобы страна вернулась в верные конституционные рамки, политическую ответственность за процессы должен взять на себя тот, кто принимает соответствующие решения или обладает всеми ресурсами для принятия решений. Необходимо, чтобы все формальные политические акторы, особенно такие влиятельные, как Иванишвили, вернулись в грузинское политическое пространство и он, как субъект, принимающий политические решения, вместе со своей политической командой, взял на себя ответственность и в рамках этой ответственности принял участие в следующих парламентских выборах.