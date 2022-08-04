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«Граждане» и «Гирчи»: для деполяризации важен выход из политики Саакашвили
Часть представителей оппозиционных партий парламента Грузии распространила совместное заявление.
В заявлении членов парламента Левана Иоселиани, Яго Хвичия, Вахтанга Мегрелишвили, Алеко Элисашвили, Германа Сабо и Александра Раквиашвили, время завершить в грузинской политике практику бесцельного противостояния и создания из оппонентов образа врага, где политическую погоду определяют лишь две противостоящие политические силы, ориентированные не на решение проблем, стоящих в повестке дня, а на взаимные обвинения и удовлетворение личных политических амбиций.
«Понятно, что выполнение 12-ти пунктов рекомендаций Евросоюза является единственным условием, в случае досконального выполнения которого Грузия получит статус кандидата в ЕС, что поддерживают 85% населения нашей страны. Ключ, с которого должна начаться реализация пунктов, дан в самом первом пункте и призывает стороны искоренить политическую поляризацию. Усилия по искоренению политической поляризации не должна жалеть ни одна партия, активная сегодня на политическом поле, и шаги, которые необходимо предпринять для этой цели, должны быть полны духа соглашения от 19 апреля», - говорится в заявлении, передает «ИнтерпрессНьюс».
Политики перечисляют шаги, которые необходимо предпринять для получения статуса государства-члена ЕС:
1. С точки зрения деполяризации и формирования плюралистической среды особое значение придается принятию по меньшей мере во втором чтении конституционных изменений, предусматривающих проведение следующих выборов парламента Грузии по полностью пропорциональной системе и при 2%-м избирательном барьере, что прямо предусмотрено соглашением от 19 апреля.
2.Важнейшим шагом к деполяризации авторы заяления называют уход Михаила Саакашвили как фактора из грузинского политического пространства. Принятие им такого решения уменьшит поляризацию, оздоровит политическое поле Грузии, лишит правящую силу «образа врага», полемика с которым строится на языке взаимной ненависти. Это также даст возможность самому «Национальному движению» трансформироваться в современную политическую силу. В этом же контексте важно, чтобы состояние здоровья третьего президента и связанные с ним риски не стали предпосылкой для повторения исторического позора для страны.
3.Последние политические события еще раз наглядно показали, что Бидзина Иванишвили не далек от грузинской политики. С точки зрения уменьшения поляризации, что само по себе включает выполнение обязательства по деолигархизации, необходимо возвращение Бидзины Иванишвили в грузинскую политику. Чтобы страна вернулась в верные конституционные рамки, политическую ответственность за процессы должен взять на себя тот, кто принимает соответствующие решения или обладает всеми ресурсами для принятия решений. Необходимо, чтобы все формальные политические акторы, особенно такие влиятельные, как Иванишвили, вернулись в грузинское политическое пространство и он, как субъект, принимающий политические решения, вместе со своей политической командой, взял на себя ответственность и в рамках этой ответственности принял участие в следующих парламентских выборах.
Другие новости дня
48 грузинских депутатов требуют прекратить «клеветническую кампанию» против США и ЕС
Представители парламентской оппозиции Грузии распространяют совместное заявление, в котором осуждают клеветническую и дезинформационную кампанию «Грузинской мечты» против основных стратегических партнеров Грузии на пути западной интеграции - Соединенных Штатов Америки и Евросоюза.
Представители оппозиции обращаются к «Грузинской мечте» с призывом немедленно прекратить эту кампанию.
«Мы, представители парламентской оппозиции Грузии, признавая огромную заслугу Соединенных Штатов Америки и Евросоюза в сохранении государственности Грузии с момента восстановления независимости 9 апреля 1991 года по сей день, их большую помощь в развитии нашей страны и стремлении нашего народа стать полноценным представителем западной цивилизации; откликаясь на твердо выраженную волю грузинского народа обеспечить полную интеграцию Грузии в ЕС и Организацию Североатлантического договора, что нашло отражение в Конституции Грузии; дистанцируемся и осуждаем клеветническую и дезинформационную кампанию власти «Грузинской мечты» против основных стратегических партнеров Грузии на пути западной интеграции – Соединенных Штатов Америки и Евросоюза.
Это особенно ярко проявилось в клеветнических нападках в отношении послов США и Евросоюза в Грузии со стороны высших партийных лиц «Грузинской мечты» и государственных политических должностных лиц, а также депутатов парламента Грузии и органов местного самоуправления, формально вышедших из «Грузинской мечты», но фактически остающихся органической частью этой политической силы, - будто они пытались втянуть Грузию в войну против России, а так как им не удалось добиться этой цели, будто не способствовали предоставлению Грузии статус страны-кандидата в члены Евросоюза.
Особенно тревожно, что в эту политическую кампанию «Грузинской мечты» включены и некоторые представители судейского корпуса.
Письмо Бидзины Иванишвили, опубликованное 27 июля 2022 г., в котором он подтвердил встречу 21 марта 2022 г. по инициативе посла США г-жи Келли Дегнан, но ничего не говорит о содержании беседы в ходе этой встречи, скрыто подкрепляет вышеупомянутый мессидж «Грузинской мечты» - будто бы Запад хочет «втянуть Грузию в войну». Это указывает на связь Бидзины Иванишвили с этой антигосударственной кампанией «Грузинской мечты».
Подобные действия правящей политической силы служат цели воспрепятствования интеграции Грузии в Евросоюз и НАТО, в то время как обеспечение такой интеграции, согласно статье 78 Конституции Грузии, является обязанностью конституционных органов Грузии, т. е. обязанностью власти «Грузинской мечты». Подобные действия правящей силы противоречат национальным, государственным интересам Грузии. Они направлены на то, чтобы отдалить Грузию от ее западных союзников и партнеров и оставить ее в одиночестве перед лицом государства-оккупанта, что входит только в интересы этой страны-оккупанта – Российской Федерации. Несмотря на неоднократные заявления упомянутых дипломатов, что США и ЕС не хотят и никогда не хотели втягивать Грузию в войну против России и подобные высказывания не соответствуют действительности, «Грузинская мечта» упрямо продолжает тиражировать ложь.
Мы обращаемся к «Грузинской мечте» с призывом немедленно прекратить вышеупомянутую клеветническую и дезинформационную кампанию против стратегических партнеров Грузии – США и Евросоюза.
Мы полностью поддерживаем посла США в Грузии г-жу Келли Дегнан и бывшего посла ЕС г-на Карла Харцеля. Мы ценим их работу и усилия, направленные на помощь Грузии на пути западной интеграции», — цитирует совместное заявление, подписанное 48 депутатами, агентство «ИнтерпрессНьюс».
Amnesty International: ВСУ подвергают опасности мирное население
Украинские военные в попытке отразить российское вторжение подвергают опасности гражданское население, создавая базы и размещая вооружения в жилых районах, в том числе школах и больницах. Об этом говорится в опубликованном в четверг докладе правозащитной организации Amnesty International.
Подобная тактика нарушает международное гуманитарное право, поскольку превращает гражданские объекты в военные цели, отмечают правозащитники.
С апреля по июль эксперты правозащитной организации осматривали места российских ударов в Харьковской, Николаевской областях и в Донбассе. Они опрашивали выживших, свидетелей и родственников жертв атак, а также изучали спутниковые снимки.
В ходе расследования правозащитники обнаружили доказательства того, что украинские войска наносили удары из жилых кварталов, а также базировались в гражданских объектах в 19 городах и селах этих регионов.
Большинство жилых районов, где располагались войска, находилось далеко от линии фронта, и у военных были альтернативы, говорится в докладе. При этом Amnesty International неизвестно, чтобы в задокументированных ею случаях осуществлялась эвакуация из соседних зданий для минимизации потерь среди гражданского населения.
Правозащитная организация заявила, что в 22 из 29 посещенных ею школ на юго-востоке Украины размещались либо личный состав ВСУ, либо украинская военная техника и вооружение. В Одессе бронетехника размещалась в густонаселенных жилых кварталах, а в Бахмуте здание университета использовалось в качестве военной базы, отмечается в докладе.
"Оборонительная позиция не освобождает украинских военных от соблюдения международного гуманитарного права. Украинское правительство должно немедленно обеспечить размещение своих сил вдали от населенных пунктов или эвакуировать гражданское население из районов, где действуют военные," - заявила генеральный секретарь Amnesty International Аньес Каламар.
При этом правозащитники подчёркивают, что практика украинских военных по размещению военных целей в пределах населенных пунктов никоим образом не оправдывает неизбирательные российские атаки. Преднамеренные атаки по гражданским объектам, в результате которых гибнут или получают ранения мирные граждане или повреждаются гражданские объекты, являются военными преступлениями, говорится в докладе.
- С начала войны, по данным ООН, погибли более пяти тысяч мирных украинцев. Украинские власти расследуют многочисленные дела по подозрению в совершении российскими войсками военных преступлений. Начато расследование также в Международном уголовном суде.
- Россия отрицает обвинения в том, что ее войска совершают военные преступления на территории Украины. Официальная Москва обвиняет украинских военных в использовании "живого щита", например, в Мариуполе или в постановочных фотографиях трагедии в Буче.
- Правозащитные организации собрали свидетельства предполагаемых военных преступлений обеих сторон конфликта. По их данным, большая часть этих преступлений была совершена российскими военными, но некоторые также совершили представители ВСУ, теробороны и украинских правоохранительных органов. В докладе ООН также говорится о нарушениях правил обращения с военнопленными обеими воющими сторонами. Эксперты задокументировала случаи внесудебных казней, пыток, плохого обращения и отказа в медицинской помощи.
Китай начал военные учения в шести акваториях вокруг Тайваня
Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров делегации США. Как пишет The Guardian, некоторые зоны, в которых будут проходить учения, пересекаются с территориальными водами Тайваня и находятся вблизи ключевых морских портов.
По словам неназванного чиновника Тайваня, около десяти кораблей военно-морских сил Китая ненадолго пересекли линию, разделяющую территориальные воды стран. Кроме того, линию пересекли также несколько китайских самолетов, что вынудило Тайвань развернуть ракетные системы для отслеживания их действий. Как пишет The Guardian, военные Тайваня "готовятся к войне, не стремясь к войне".
В четверг Китай заявил о "нанесении точечных ударов" по Тайваньскому проливу в рамках военных учений, отметив, что "ожидаемые результаты были достигнуты".
Сообщается, что проведение учений повлияло на 18 международных маршрутов: по оценкам властей Тайваня, за три дня учений ограничения коснутся 900 полетов. Как пишут вьетнамские СМИ, порядка 36 рейсов авиакомпании Vietnam Airlines и 82 рейсов VietJet были вынуждены изменить маршруты в Северо-Восточную Азию и Северную Америку, чтобы избежать учений.
Китай объявил о проведении четырехдневных военных учений после визита в Тайвань делегации США, в том числе спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями.
Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров.
Сенат США одобрил вступление Финляндии и Швеции в НАТО
В среду Сенат Конгресса США ратифицировал договор о вступлении в НАТО Финляндии и Швеции. За одобрение проголосовали 95 сенаторов, против - 1.
"Членство Финляндии и Швеции еще больше укрепит НАТО, что является крайне актуальным на фоне российской агрессии, на фоне аморальной и несправедливой путинской войны в Украине. Путин укрепляет союз НАТО, что наилучшим образом демонстрирует мощная поддержкаа договора Сенатом", - заявил глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. Президент США Джо Байден назвал это решение демонстрацией глубокой приверженности обеих партий поддержке НАТО.
Хотя такое решение Сената ожидалось, близкая к единодушной поддержка расширения НАТО за счет Финляндии и Швеции продемонстрировала, что изоляционистские тенденции, заметные в Республиканской партии в президентство Дональда Трампа, о чьем скептичном отношении к НАТО было хорошо известно, - дело прошлого. Как пишет New York Times, почти никто из республиканцев не выразил сомнений по поводу взятия на себя обязательств по совместной обороне со страной, у которой протяженная граница с Россией. Газета отмечает, что четверо из пяти сенаторов-республиканцев, которые, как ожидается, готовы бороться за партийную номинацию в президенты США, проголосовали за этот договор.
Одобрить соглашение о приеме в НАТО двух новых членов должны все 30 стран-членов оборонительного союза. Соответствующее решение уже приняли 23 страны. Не совсем ясной остается позиция Турции, которая обвиняла Швецию и в меньшей мере Финляндию в том, что они предоставляют убежище курдам, которых Анкара считает террористами. Соглашение на этот счет между Швецией, Финляндией и Турцией было достигнуто, но у президента Турции Реджепа Эрдогана есть претензии к выполнению кандидатами в НАТО этого соглашения. Процесс приема двух новых членов будет, по-видимому, одним их самых быстрых в семидесятилетней истории НАТО.
ООН организует миссию для расследования удара по Еленовке
ООН организует миссию для установления фактов в связи с ударом по исправительной колонии в Еленовке на территории самопровозглашённой "ДНР". Об этом заявил генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш.
Колонию обстреляли 29 июля. В результате погибли более 50 из 193 украинских военнопленных, в том числе военнослужащие полка "Азов", державшие оборону "Азовстали" в Мариуполе.
С просьбой о проведении расследования обращались и Украина, и Россия, отметил Гутерриш. Техническое задание для миссии находится на стадии подготовки. Оно будет согласовано с Киевом и Москвой.
Российское командование и пророссийские сепаратисты в Донецке заявляют, что удар по колонии был нанесён украинской армией с применением американской системы залпового огня HIMARS.
Украинская сторона, напротив, считает, что колония в Еленовке стала жертвой атаки со стороны России и поддерживаемых ею войск "ДНР".
- Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что пленные находились под правовой защитой России в рамках международного гуманитарного права. Он пообещал, что виновные будут привлечены к ответственности.
- Преднамеренные атаки по гражданским объектам и убийство военнопленных расцениваются международным правом как военные преступления.
В Грузии введут верхний предел цен на препараты для лечения хронических и онкозаболеваний
Министерство здравоохранения Грузии собирается ввести программу референтных цен и устанавливать верхний предел цен на препараты для лечения хронических и онкологических заболеваний.
Как сообщил «ИнтерпрессНьюс» заместитель министра здравоохранения Илья Гудушаури, работа над методологией программы референтных цен уже ведется и процесс завершится в конце августа.
«Ведется работа над методологией программы референтных цен. Мы думаем, что закончим работу в данном направлении к концу этого месяца. Затем перейдем к техническим работам. Мы думаем, что с 1 января 2023 года вступят в силу референтные цены на определенные медикаменты. На первом этапе будет установлен верхний предел цен на препараты для лечения хронических и онкологических заболеваний. В целом политика референтных цен означает установление максимальной цены на определенные дженерики, то есть на весь перечень медикаментов, которые относятся к данному активному веществу. Соответственно, любая компания, аптека или дистрибьютор будут обязаны не устанавливать сумму выше определенной цены на медикаменты, подпадающие в рамки этой регуляции», - заявил Гудушаури.
Шрёдер дал интервью германским СМИ после встречи с Путиным
"Северный поток-2" следует ввести в эксплуатацию, это было бы самым простым решением вопроса энергообеспечения Германии. С таким заявлением в разговоре с журналом Stern и телеканалом n-tv выступил экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Это первое интервью Шрёдера с начала войны России с Украиной. За день до него социал-демократ встретился с президентом России Владимиром Путиным в Москве.
Шрёдер отметил, что газопровод уже построен и в случае поставок газа по двум трубам, проходящим по дну Балтийского моря, не было бы никаких проблем снабжения для индустрии и домохозяйств Германии.
При этом министр экономики ФРГ Роберт Хабек ранее заявил, что "Северный поток-2" ни в коем случае не будет введён в эксплуатацию. Хабек подчеркнул, что такой шаг ещё больше повысил бы зависимость Германии от российского газа и означал бы "вывешивание белого флага в Германии и Европе".
Шрёдер упрекнул концерн Siemens в задержке передачи Газпрому отремонтированной в Канаде турбины для "Северного потока-1". Уменьшение прокачки газа через трубопровод до 20 процентов от прежнего объёма, по словам экс-канцлера, находится в зоне ответственности Siemens. Шрёдер отверг заявления германского правительства, что Россия пытается использовать турбину как предлог для прекращения поставок газа.
Бывший глава Бундестага назвал войну с Украиной "ошибкой российского правительства", но, по его мнению, "по-настоящему важные проблемы решаемы". Шрёдер заявил, что без переговоров обеих сторон война не закончится и Путин якобы хотел бы их начать. Экс-канцлер ФРГ назвал хорошей новостью желание Кремля найти решение путём переговоров.
По мнению Шрёдера, большой ошибкой действующего канцлера Олафа Шольца было назвать шаги навстречу России "диктаторским миром". Для окончания войны, по мнению Шрёдера, необходимы уступки с обеих сторон, но возможность передачи Крыма Украине он не видит. По словам бывшего канцлера, решить проблему Крыма будет возможно лишь "по прошествии времени в следующем поколении".
На вопрос о приемлемости поездок к Путину Шрёдер сказал, что не хотел бы ни у кого в правительстве отнимать роль посредника, но не намерен прекращать переговоры, которые, по его словам, возможны в правовом отношении. Экс-канцлер вместе с тем заверил, что "без отмашки Вашингтона никаких подвижек всё равно не произойдёт".
Шрёдер признался, что его дружба с Путиным дала трещину, поскольку экс-глава германского правительства много раз осуждал начатую Россией войну. Тем не менее, бывший канцлер не видит проблем в своих отношениях с Путиным.
- Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод "Северный поток".
- В сентябре 2017 года на собрании акционеров "Роснефти" Шрёдер единогласно был избран председателем совета директоров. В июне 2021 года стало известно, что он был переизбран на эту должность. Его зарплата составляла $600 тысяч.
- 25 июля "Газпром" объявил, что остановит работу ещё одной турбины газопровода "Северный поток – 1", сокращая таким образом объём прокачки до 20% от плановой мощности. 26 июля страны Евросоюза договорились о добровольном сокращении потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
- Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек неоднократно заявляли, что считают причину снижения поставок российского газа в Европу не технической, а политической, и обвиняли Россию в ведении "газовой войны" против стран ЕС. Москва обвинения категорически отрицает.
- В Германии экс-канцлера критикуют за его недостаточную дистанцию к Кремлю и Путину. На следующей неделе комиссия Социал-демократической партии Германии рассмотрит вопрос о возможном исключении Шрёдера из партии.
Абхазский Конституционный суд вернул в парламент соглашение по Пицунде
Конституционный суд самопровозглашенной республики Абхазия не принял к рассмотрению запрос абхазского парламента о проверке на соответствие Конституции соглашения по госдаче "Пицунда".
В сообщении аппарата суда говорится:
«В Конституционный суд Республики Абхазия 1августа 2022 г. поступило обращение в форме запроса Народного Собрания − Парламента Республики Абхазия о проверке соответствия Конституции Республики Абхазия не вступившего в законную силу «Соглашения между Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Республики Абхазия и порядке его использования», подписанного 19 января 2022 года в г. Москве. Аппарат Конституционного суда 3 августа вынес определение о том, что парламентский запрос не отвечает по форме требованиям Кодекса Республики Абхазия о конституционной юрисдикции по ряду оснований и вернул материалы в Парламент», говорится в сообщении.
Никаких разъяснений о том, в чем именно заключается несоответствие, не приводится.
- Вопрос передачи Пицундской государственной дачи снова актуализировался в связи с появлением нового текста Соглашения между правительством самопровозглашенной республики Абхазия и правительством Российской Федерации о передаче в собственность Российской Федерации объекта на территории Абхазии и порядке его использования, подписанное 19 января 2022 года. Данное соглашение требует ратификации абхазским парламентом.
- Предметом соглашения является передача комплекса государственных дач в Пицунде под номерами 8,9 и 10, а также военный городок 9-го Управления КГБ с объектами жизнеобеспечения, расположенные на территории Пицундо-Мюссерского биосферного заповедника.
- Соглашение также предусматривает передачу в аренду на 49 лет 186 га земли, относящейся к пицундскому заповеднику, вместе с ним Россия может получить и прилегающее к этой земле морское пространство по площади равной 115 га.
В Италии арестовали имущество «архитектора Путина» на 141 млн евро
Финансовая полиция Италии арестовала имущество архитектора Ланфранко Чирилло на 141 млн евро. Чирилло обвиняется в неуплате налогов, отмывании денег и других финансовых махинациях. Он известен также как «архитектор Путина», спроектировавший резиденцию в Геленджике. Чирилло много лет работал в России, он строил дворцы и виллы для более чем 40 российских олигархов.
В сообщении итальянской финансовой полиции указывается, что архитектор не платил налоги с 2013 по 2019 год. Имя архитектора в нем не называется, однако итальянская пресса пишет, что речь идет именно о Чирилло, который построил не только правительственную резиденцию под Геленджиком, но и элитную недвижимость на популярных мировых курортах для 44 российских олигархов, а также российских компаний «Новатэк», «Лукойл» и «Газпром».
Как сообщает газета La Reppublica, в списке арестованного имущества - квартиры и дома Чирилло, его банковские счета, драгоценности, коллекция произведений искусства, включающая в себя картины Пабло Пикассо, Василия Кандинского, Поля Сезанна, Джорджо де Кирико и Лучо Фонтана, а также личный вертолет, зарегистрированный в России, и обнаруженные у Чирилло значительные суммы наличных денег.
- О том, что итальянская финансовая полиция расследует возможные преступления Ланфранко Чирилло, стало известно в марте 2022 года. Речь шла о неуплате налогов на сумму около 50 млн евро.
- Ланфранко Чирилло начал сотрудничать с российскими заказчиками еще в 1990-х годах. В Москве он открыл архитектурное бюро «Masterskaja».
- В конце января 2021 года Фонд борьбы с коррупцией, созданный Алексеем Навальным, опубликовал видео расследования «Дворец для Путина». В фильме утверждается, что у президента России под Геленджиком есть резиденция площадью 68 гектаров, которая была построена в 2010 году. Ее стоимость составляет больше миллиарда долларов, на территории есть подземный ледовый дворец, аквадискотека, концертный зал, церковь, 80-метровый мост «для подхода к чайному домику» и тоннель для спуска из дворца к морю. По данным команды Навального, возведение дворца спонсировалось за счет офшора, куда «жертвовали» деньги приближенные к Путину бизнесмены.
- Позже владельцем объекта назвал себя бизнесмен, давний знакомый Путина Аркадий Ротенберг. Он заявил, что строит апарт-отель.
«Газпром» назвал невозможным вернуть на «Северный поток» турбину Siemens
Российский газовый монополист «Газпром» назвал невозможным вернуть отремонтированную турбину Siemens на компрессорную станцию газопровода «Северный поток». Ремонтом, а затем задержанием двигателя корпорация объясняла снижение поставок газа в Германию. Там заявляют, что настоящая причина задержки - действия самого «Газпрома».
В сообщении, распространенном монополистом 3 августа, говорится, что возвращение турбины невозможно из-за санкционных режимов Канады, Евросоюза, Великобритании и «несоответствия существующей ситуации действующим контрактным обязательствам» производителя.
«Газпром» с мая сокращает экспорт газа в Европу, ссылаясь на санкционный режим. Сейчас концерн поставляет Евросоюз меньше трети от обычного уровня в предыдущие годы.
Турбины Siemens, о которых идет речь, производятся корпорацией на заводе в Канаде и ремонтируются там же. Одна из них была отправлена на ремонт на завод перед введением санкций. Оттава сначала отказалась возвращать двигатель России после ремонта, но потом согласилась это сделать по просьбе Германии.
Заявление «Газпрома» было сделано вскоре после того, как канцлер Германии Олаф Шольц осмотрел турбину на заводе в немецком городе Мюльхайм-ан-дер-Рур. Там он заявил, что технических причин для сокращения поставок газа не существует, - цитирует его DW.
В российской корпорации заявляют, что ремонт произведен не полностью. Обвинения в том, что газ ограничивается для политического давления на Европу там отвергают.
- Глава Siemens Energy Кристиан Брух заявляет, что в настоящее время на компрессорной станции «Северного потока» работает только одна турбина, для 100-процентной загрузки необходимы пять.
МИД России заявил, что «эпоха сотрудничества» с Западом завершена
Директор департамента внешнеполитического планирования МИД России Алексей Дробинин заявил, что тридцатилетняя «эпоха сотрудничества» с Западом «бесповоротно» завершена. По его словам, это можно констатировать независимо от продолжительности и исхода так называемой «специальной военной операции» в Украине. Об этом дипломат написал в своей статье «Уроки истории и образ будущего: размышления о внешней политике России».
Дробинин утверждает, что Россия «вступила в острую фазу единоборства с агрессивным альянсом недружественных государств» во главе с США, которые хотят ее устранить как геополитического конкурента.
Ранее российский Первый канал занял почти всю сетку вещания 24 июля показом фильма «Краткое пособие по тому, как устроен мир». Главное содержание этого фильма, который его авторы называют документальным, – рассказ о «русофобии» и «врагах России», к которым авторы относят страны Запада.
Российское вооруженное вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жесткие санкции, которые коснулись не только руководства страны и российского бизнеса, но и простых граждан.
В Нагорном Карабахе объявлена частичная мобилизация
Глава самопровозглашенного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян 3 августа подписал указ о частичной военной мобилизации. Об этом сообщает «Интерфакс».
Решение принято на фоне обострения армяно-азербайджанского конфликта в регионе. Военные самопровозглашенной республики заявили о гибели в результате ударов с беспилотников вооруженных сил Азербайджана двоих военнослужащих и ранениях у нескольких солдат.
В свою очередь Баку заявил о гибели в Лачинском районе своего военнослужащего в результате обстрела с армянской стороны.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном обострился осенью 2020 года. После 44 дней противостояния Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий.
По договору, вызвавшему протесты оппозиции в Ереване, Баку вернул себе значительную часть территорий Карабаха, занятых армянскими войсками в начале 1990-х годов. Контроль за режимом прекращения огня был поручен российским миротворцам.
В последние дни на линиях соприкосновения звучат взаимные обвинения в нарушении режима прекращения огня. Азербайджан указывает на несоблюдение подписанных договоренностей по Карабаху и подчеркивает, что армянские вооруженные силы не полностью выведены с территорий, перешедших под контроль Баку.
Против Алексея Навального подан новый иск
В Московский городской суд поступил новый иск против политика Алексея Навального. Управление МВД по Смоленской области требует взыскать с Навального сверхурочные, выплаченные полицейским за выезды на митинги в Москве 27 июля и 3 августа 2019 года. Соответчиками выступают Иван Жданов, Любовь Соболь, Илья Яшин, Владимир Милов и Олег Степанов — бывший глава московского штаба Навального.
По словам экс-директора "Фонда борьбы с коррупцией" Ивана Жданова, сумма, которую требуют компенсировать силовики, невелика: около 50 тыс. рублей. "Наверное, проходит исковая давность, составляющая 3 года, вот и подали. Видимо, в 2019 году для разгона митингов привлекали смоленских полицейских. Но платить мы ничего не будем," - заявил Жданов.
Для региональных главков полиции практика подачи подобных исков не нова: ранее за работу на прошлогодних митингах отсудили у оппозиционеров сотни тысяч рублей сотрудники МВД в Башкортостане, Пензенской, Кировской областях, сообщает портал Zaks.ru. Подобный иск предъявляли "Мосгортранс", просивший возместить "простой транспортных средств" из-за митингов, Росгвардия и московский метрополитен.
- "Фонд борьбы с коррупцией" был основан оппозиционным политиком Алексеем Навальным в 2011 году. Он занимался расследованием коррупционных схем в высших органах российской власти. В 2019 году Минюст России включил ФБК в список "иностранных агентов", в 2021 Фонд был признан экстремистской организацией, его деятельность в России запрещена.
- Алексей Навальный был арестован в феврале 2021 года, после возвращения из Германии, где он проходил лечение после предполагаемой попытки отравления. В марте 2021 года Лефортовский районный суд Москвы приговорил Навального к 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Навальный отбывает срок в колонии ИК-2 в Покрове Владимирской области.
Минобороны НК: азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники
Сегодня около 15:00 на северо-западном участке линии соприкосновения азербайджанские подразделения применили ударные беспилотники, в результате чего смертельное ранение получил один военнослужащий Армии обороны самопровозглашенной республики Нагорный Карабах. Об этом сообщает пресс-служба карабахского Министерства обороны.
По информации военного ведомства, еще восемь армянских военнослужащих получили ранения различной степени. Чуть ранее Минобороны сообщило о ранении семи военнослужащих.
Ранее сегодня Баку обвинил Ереван в нарушении положений трехстороннего соглашения, подчеркнув, что «всю ответственность за произошедший на территории Азербайджана инцидент несет военно-политическое руководство Армении, которое до сих пор не обеспечило вывод незаконных армянских вооруженных формирований с территории соседнего государства».
Министерство обороны Азербайджана до этого сообщило об инциденте близ Лачина, в результате которого, по данным официального Баку, погиб азербайджанский военнослужащий.
Ситуация обострилась с утра 1 августа. Азербайджанские подразделения предприняли попытки пересечения на ряде участков северной и северо-западной линиях соприкосновения. Сообщалось также о ранении армянского военнослужащего Альберта Бахшияна.
Вчера вечером Минобороны России также заявило, что за последние дни зафиксировано три нарушения режима прекращения огня азербайджанскими подразделениями в зоне ответственности российских миротворцев.
Шалва Папуашвили: некоторые политики и НПО разжигают ксенофобию в отношении россиян
Кампания против приехавших в Грузию россиян разжигает ксенофобские настроения, считает председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.
Политик считает нерелевантными сравнения числа приезжающих в страну в текущем и прошлых годах:
«Когда берут 2020 и 2021 годы, это нерелевантно, потому что была пандемия и понятно, что в то время передвижение по миру было совсем другим. Что касается количества (приехавших), то здесь ничего особенного не происходит… Это же не новая кампания. В марте была такая же, и мы увидели, как далеко она нас завела, превратилась в ксенофобскую кампанию, переросла в то, что посреди проспекта Чавчавадзе в (этнического) русского гражданина Грузии кто-то бросил камень. Вот эту ксенофобию поощряет сейчас эта кампания. И меня удивляет, что наряду с политическими партиями в нее включены некоторые общественные организации. Они разжигают ксенофобию, больше ничего», - заявил Папуашвили.
По словам спикера, исследования подтверждают, что в страну в основном приезжает молодежь с хорошим доходом, главным образом из сферы IT, культуры, менеджмента.
«Это средний класс, который уехал из России, потому что хочет стабильности, демократии, свободы, которая есть в этой стране», - сказал Шалва Папуашвили.
По данным МВД Грузии, в июне в страну въехало около 135 тысяч граждан России.
При этом спикер назвал дезинформацией утверждения, будто в Грузии идет антизападная кампания. Он вновь заявил, что некие силы пытаются втянуть страну в войну с Россией.
«То, что в Грузии якобы идет антизападная кампания, – это обычная дезинформационная кампания против Грузии. Это часть гибридной войны против Грузии, цель которой – расшатать власть. Так что, конечно, это абсурд. Одной рукой ведется пропаганда, будто имеет место антизападная кампания, а другой они якобы борются с этой антизападной кампанией, и это фактически часть гибридной войны против Грузии».
В Белгородской области закроют школы в приграничных с Украиной районах
В Белгородской области школы и детские сады, которые находятся в пятикилометровой приграничной к Украине зоне, не откроются 1 сентября. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
Ограничения коснутся пяти муниципальных образований: Красная Яруга, Грайворон, Борисовка, Белгородский и Шебекинский районы. Гладков отметил, что дети будут посещать те школы и детские сады, которые были определены муниципальными властями.
В приграничных с Украиной районах после начала полномасштабного российского вторжения был введен "желтый" уровень террористической опасности. Власти Брянской, Белгородской и Курской областей неоднократно сообщали об обстрелах, как они утверждали, с украинской стороны, в результате которых есть жертвы и разрушения.
- 1 апреля в Белгороде начался пожар на нефтебазе, принадлежащей "Роснефти". Вячеслав Гладков утверждал, по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны и летели на низкой высоте.
- В начале июля в результате серии взрывов в Белгороде пять человек погибли, еще четверо были ранены. Повреждения получили десятки жилых домов. Телеграм-каналы Shot и Baza также сообщали об атаке на два автомобиля, в которых находились российские пограничники. Утверждалось, что это произошло в 400 метрах от государственной границы с Украиной. В автомобиле находились пять человек, один из них погиб, еще трое получили ранения. УАЗ полностью сгорел.
"Гринпис" выступил против передачи земель Кавказского заповедника
Российское отделение международной организации "Гринпис" обратилось в Генпрокуратуру России с требованием не допустить перевода земель Кавказского заповедника в Сочинский заказник. В организации опасаются, что заповедные территории могут застроить. Об этом российский "Гринпис" рассказал Агентству социальной информации.
Речь идёт о горе Агепсте и массиве Турьи горы – десяти тысячах гектаров Кавказского заповедника, охраняемого ЮНЕСКО. По словам учёных заповедника, это уникальный участок, где обитает 20% популяции западнокавказского тура и не менее 15% бурых медведей, также там живут серны, олени и кавказский тетерев, занесённый в Красную книгу России.
В начале июля 2022 года появилась информация, что Минприроды России может передать этот участок Сочинскому заказнику. По сведениям "Ъ", участком давно интересовалась компания "Роза Хутор". Источники "Ъ" сообщают, что горный массив может быть выделен компании для строительства горного курорта "Долина Васта", который планируется запустить к 2029 году.
По закону на территории заповедников строить туристические объекты нельзя, а в заказниках – допускается.
«Международная прозрачность»: экономическая зависимость Грузии от России растет
НПО «Международная прозрачность – Грузия» опубликовала исследование под названием «Экономическая зависимость Грузии от России; влияние российско-украинской войны». В нем фиксируется растущая год от года экономическая зависимость Грузии от России. Основным фактором роста этой зависимости является увеличение объема денежных переводов.
Согласно исследованию, в январе-июне 2022 года Грузия от денежных переводов, туризма и экспорта товаров, связанных с Россией, получила прибыль в размере около 1,2 млрд долларов США, что 2.5 раз превышает аналогичные доходы, полученные в январе-июне 2021 года.
«Это означает, что сравнительно с прошлыми годами экономическая зависимость Грузии от России растет. Этот рост в основном обусловлен скачкообразным увеличением объема денежных переводов. Отдельно взятый экспорт товаров уменьшился», - говорится в докладе.
По данным НПО, количество приехавших в Грузию российских туристов в январе-июне 2022 года составляет 240 000 человек, что сравнительно с предыдущими годами является серьезным ростом. При этом после начала войны в Украине в Грузии зарегистрировано около 6 400 российских компаний, что в семь раз больше, чем в 2021 году. Согласно исследованию, 93% зарегистрированных компаний – это частные предприятия, а это означает, что часть российских граждан, перебралась в Грузию, чтобы делать бизнес.
По мнению экспертов НПО, значительный рост импорта товаров, денежные переводы из России и учреждение компаний в Грузии гражданами РФ повышают риск того, что Грузия может быть использована для обхода санкций, веденных в отношении России.
Рекомендации организации таковы:
«Целью властей Грузии должно быть сокращение экономической зависимости от России до минимума. С участием «Международной прозрачности – Грузии» в апреле текущего года уже были опубликованы рекомендации о том, что нужно сделать для уменьшения экономической зависимости от России. В частности, для сокращения торговли с РФ правительство Грузии должно более активно и ускоренно начать работать над оформлением соглашения о свободной торговле со всеми стратегическими партнерами, с которыми у нас пока нет такого соглашения. Субсидии из госбюджета (гранты, льготные кредиты и т.д.) не должны выдаваться бизнесу, который повышает экономическую зависимость от России. Кроме того, Грузия должна разработать стратегию по сокращению энергозависимости от России», - говорится в исследовании «Международной прозрачности – Грузии».
Выборы премьер-министра Британии отложены из-за риска хакерской атаки
В Великобритании отложили выборы лидера правящей Консервативной партии, а также изменили процедуру голосования из-за риска хакерской атаки. Об этом сообщает The Telegraph. Новый лидер партии одновременно станет и главой правительства страны.
Консервативная партия Великобритании изменила первоначальный план, согласно которому члены партии могли менять свое решение во время голосования. Эта мера была приняла в связи с предупреждением Национального центра кибербезопасности. По данным The Telegraph, ведомство заявило о риске изменения бюллетеней хакерами. Издание также уточняет, что рекомендации носили общий характер относительно уязвимостей во время голосования – какой-то конкретной угрозы названо не было.
Согласно первоначальному плану голосования, члены партии могли проголосовать по почте или онлайн, а также изменить свое решение. Эта процедура открывала возможность для хакеров изменить голоса онлайн ближе к концу выборов. Теперь уникальный код каждого участника голосования будет деактивирован после принятия решения.
Бюллетени должны были отправить членам партии 1 августа, однако из-за изменения процедуры голосования отправка была отложена. Ожидается, что бюллетени могут быть доставлены 11 августа.
В Великобритании уже прошли пять туров выборов главы Консервативной партии, в результате осталось два претендента на пост: экс-министр финансов Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.
- Борис Джонсон возглавил Консервативную партию, а вместе с ней и британское правительство в 2019 году после отставки премьер-министра Терезы Мэй. Он привел партию к победе на парламентских выборах с лучшим результатом в её современной истории.
- Джонсон ушел в отставку после череды скандалов. Ему ставили в вину нарушение режима самоизоляции во время пандемии COVID-19, поддержку депутата парламента Криса Пинчера, уличенного в сексуальных домогательствах, и неисполнение условий протокола по Северной Ирландии, который является частью соглашения о выходе Великобритании из состава ЕС.
- В начале июня более 50 депутатов от правящей Консервативной партии призвали вынести Джонсону вотум недоверия. Голосование прошло 6 июня, вотум вынесен не был. Однако более половины британских министров, включая нынешнего лидера гонки Риши Сунака, покинули свои посты, заявив, что более не готовы работать с Джонсоном. 7 июля Джонсон заявил, что уходит в отставку. Он будет исполнять обязанности премьер-министра до объявления об избрании нового лидера партии 5 сентября.
Майя Буцашвили: Сейчас чаще инфицируются те, кто ранее не болел COVID-19
Наблюдения показывают, что сейчас чаще инфицируются те, кто ранее не переносил COVID-19, т.е. тот сегмент населения, который не был затронут предыдущими «волнами», - пишет в соцсети инфекционалист Майя Буцашвили.
Она отмечает, весьма частыми симптомами «омикрона» является тошнота, рвота и понос.
При этом, по словам инфекционалиста, прежняя рекомендация, которая предполагала проведение теста на второй-третий день после проявления симптомов, уже устарела. «Теперь быстрый тест или PCR можно сделать сразу же, при появлении симптомов», - отметила Майя Буцашвили, передает «ИнтерпрессНьюс».
- В течение прошлой недели в Грузии было выявлено 11 802 случая коронавируса. С 24 по 31 июля включительно скончались 10 человек, выздоровели - 10 233. Всего было проведено 76 309 тестов. Информацию об этом распространил вчера Национальный центр контроля заболеваний Грузии.
Каха Каладзе прокомментировал требования установить визовый режим с РФ и Беларусью
Развитие туристического направления является одним из важнейших направлений и, разумеется, власти сделают все для того, чтобы содействовать его развитию, - заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, комментируя инициативу партии «Лело для Грузии», предложившей ужесточение визового режима с Россией и Беларусью.
По словам Каладзе, развитие туристического направления напрямую ведет к росту экономики.
«Мы приветствуем приезд туристов, и всегда будем содействовать развитию этого направления. Безусловно важно, что экономика нашей страны растет и в целом развитие туристического сектора является одним из важнейших направлений и, разумеется, власти сделают все для того, чтобы содействовать этому направлению, поскольку это напрямую связано с экономическим развитием, созданием новых рабочих мест, занятостью людей и т.д.», - заявил Каладзе.
Вчера партия «Лело для Грузии» призвала власти Грузии установить визовый режим для граждан России и Беларуси. С аналогичным предложением ранее выступила «Европейская Грузия».
Как отмечается в официальном заявлении «Лело», поток визиторов из страны-оккупанта происходит вне всякого контроля, и соответствующие структуры не могут контролировать граждан, въезжающих в Грузию из России, соответственно, страна не защищена перед вызовами и существующими угрозами.
Тайвань повысил боеготовность из-за учений Китая на фоне визита Пелоси
Власти Тайваня повысили уровень боеготовности из-за объявленных Китаем учений на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Об этом сообщает Reuters.
МИД Китая предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета, и пригрозил Вашингтону серьёзными последствиями. Накануне перелёта американской делегации начались китайские военные учения рядом с Тайванем, в том числе с отработкой десанта и стрельб. Вчера Китайская армия анонсировала четырёхдневные военные учения в шести районах моря вокруг Тайваня.
Делегация Конгресса США прибыла в Тайбэй вечером 2 августа .Сразу после приземления Пелоси заявила, что "визит делегации Конгресса США в Тайвань свидетельствует о непоколебимой приверженности Америки поддержке динамично развивающейся тайваньской демократии".
Пелоси уже провела две встречи: с вице-спикером местного парламента Цай Цичаном и президентом Тайваня Цай Инвэнь. Инвэнь вручила Пелоси правительственную медаль — почетный "Орден Благожелательных облаков".
Китай с 3 августа приостанавливает экспорт природного песка на Тайвань, сообщает министерство торговли страны. Меру ввели "в соответствии с существующими законами и постановлениями". Причины такого решения в сообщении не указаны.
Песок используют для изготовления стекла, в производстве бетона, при строительстве дорог и объектов инфраструктуры. На Тайвань его в основном импортируют из материкового Китая.
Вместе с тем Пекин временно остановил импорт с острова цитрусовых и два вида рыбной продукции, передает Reuters со ссылкой на китайскую таможню. Накануне Главное таможенное управление КНР приостановило импорт в материковый Китай более трех тысяч тайваньских товаров.
Также власти запретили компаниям материкового Китая сотрудничать с двумя организациями — Тайваньским фондом демократии и Тайваньским фондом международного сотрудничества и развития , как утверждается, "за очернение КНР и поддержку сепаратизма".
Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, но выступают резко против угроз Китая силой присоединить остров.
Первое судно с украинским зерном добралось до берегов Турции
Судно с экспортным зерном, которое первым за время российского вторжения вышло из порта в Украине, благополучно достигло берегов Турции.
В Анкаре заявляют, что в соответствии с договорённостями по экспорту украинской сельхозпродукции, которые в июле подписали в Стамбуле представители властей Украины и России, в среднем ожидается отправка одного грузового судна в день из украинских портов.
Судно Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедшее утром 1 августа из порта в Одессе, перевозит более 26 тысяч тонн кукурузы в Ливан. Оно встало на якорь у входа в Босфор вечером во вторник, пробыв в пути 36 часов, пишет Reuters.
Ожидается, что на следующий день утром сухогруз проинспектирует делегация Совместного координационного центра в Стамбуле, персонал которого состоит из россиян, украинцев, турецких сотрудников и представителей ООН.
- Экспортное соглашение о поставках украинской продукции на мировой рынок нацелено на то, чтобы облегчить продовольственный кризис.
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом российскую сторону. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
США и Канада расширили санкции против России из-за войны в Украине
Соединённые Штаты ввели очередной раунд санкций против России, дополнив список рядом фамилий крупных российских бизнесменов и несколькими компаниями, среди которых "Магнитогорский металлургический комбинат" (МКК), ряд аффилированных с ним структур и фонд "Сколково".
Как отмечают в министерстве финансов США, ограничения вводятся против членов российской элиты и компаний экономического сектора, приносящих существенный доход российскому режиму.
В перечне физических лиц глава МКК Виктор Рашников, бывший гендиректор "Фосагро" и миллиардер Андрей Гурьев (назван в сообщении Минфина США близким соратником Путина), Андрей Мельниченко из "Еврохима", экс-председатель совета директоров "Трубной металлургической компании" Дмитрий Пумпянский, пишет "Би-би-си". В санкционном списке также оказалась бывшая гимнастка Алина Кабаева, которую американский Минфин характеризует как имеющую близкие отношения с российским президентом Владимиром Путиным.
"Магнитогорский металлургический комбинат" - один из крупнейших мировых производителей стали и один из ключевых российских налогоплательщиков, который является важным источником доходов для российского правительства, подчёркивают в Вашингтоне.
Канада во вторник расширила санкции против членов военного руководства России и оборонных предприятий в связи с войной в Украине.
В так называемый "чёрный список" внесены ещё 43 человека и 17 юридических лиц, в том числе, с учетом "ужасающих событий" в киевском пригороде Буча, говорится в сообщении на сайте канадского правительства. "Вопреки призывам мирового сообщества остановить вопиющие действия российский режим продолжает вести бессмысленную войну", - подчёркивается в распространённом во вторник сообщении. Ужесточение санкций в канадском правительстве назвали попыткой усилить давление "на российскую военную машину".
Под новыми канадскими санкциями оказались, в частности, научно-производственные компании "Алмаз" и "Салют", акционерное общество "Горизонт", пермский завод "Машиностроитель". Оттава "решительно осуждает убийства мирных граждан в Украине и будет использовать все имеющиеся в её распоряжении средства, чтобы все нарушения международного права были тщательно расследованы", отмечают власти.
- В начале апреля после того, как из Бучи ушли российские войска, украинские власти и журналисты сообщили о множестве тел погибших на улицах города, а также о братской могиле с десятками тел. В том числе были найдены и убитые со связанными руками. Власти Украины и стран Запада обвинили российских военнослужащих в военных преступлениях, в оценках событий звучит также слово геноцид.
- Москва обвинения в военных преступлениях в Украине категорически отрицает и, в частности, назвала "постановочными" фотографии и видеоматериалы с убитыми мирными жителями в Буче.
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