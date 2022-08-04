Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания провел встречу с «активом города» Сухуми, на которой, в частности, ответил на вопрос об обеспечении военной безопасности.

По словам Бжания, безопасность Абхазии гарантирована абхазскими вооруженными силами в неразрывной связи с вооруженными силами РФ.

«Пока мы союзники, пока мы вместе, нам ничего не угрожает. В Абхазии находится седьмая военная база, Погрануправление ФСБ РФ в РА, а это несколько тысяч человек постоянно под ружьем. Очень важно, чтоб они были здесь, если бы их не было, картина была бы плачевной. Не потому, что мы боимся кого-то, мы не боимся, потому что мы правы. Но очень многое в мире меняется, реваншистские настроения никуда не делись. Оборонный бюджет Грузии больше нашего госбюджета», – сказал президент.

По его словам, Грузия не отказывается от мысли восстановить свою территориальную целостность.

«Мир не стал более безопасным. В международных отношениях мы сталкиваемся с тем, что вопросы применения военной сил стали доминировать. Такой пример бы подан США. Это же не сегодня случилось. Мы знаем, как было в Ираке, Египте. Где только они не применяли силу, и вот потихоньку добрались и до наших границ. Но вы можете быть уверены в том, что вопрос обеспечения нашей безопасности решён твёрдо», – цитирует абхазского лидера агентство «Апсныпресс».