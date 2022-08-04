Хочу поведать про очередное разочарование, которое я получил за последние несколько месяцев российского вторжения в сопредельное государство. Думаю, что разочарований будет еще много, так как конца сей агрессии пока не видно. И если по каждому случаю начать писать, наверное, соберется большущая папка разочарований.

Мое природное чувство справедливости не дает мне покоя, и потому я тупо продолжаю касаться этой темы, темы разочарований. На этот раз хочу подробно и со слезами рассказать вам о разочаровании, которое получил от Марии Шукшиной.

Кто такая Мария Шукшина и почему я разочарован в ней?

Мария Шукшина – актриса. Но актрис много на этом свете, и неудивительно, если кто-то из сценическо-экранной тусовки может повести себя некрасиво. В данном случае для меня важно то обстоятельство, что Мария – дочь Василия Макаровича Шукшина, культового для меня писателя, большого режиссера, фильмы которого я до сих пор смотрю, и очень хорошего актера, чьим экранным мастерством я наслаждаюсь по сей день.

Так вот дочь Василия Макаровича Мария в этом году совершила, мягко говоря, очень неблаговидный поступок! В начале апреля она опубликовала ссылку на ролик антивоенного выступления члена Совета Красносельского района Москвы Алексея Горинова с комментарием: «Вот такие депутаты у нас! И не где-нибудь, а под самым носом у Кремля».

Видимо, Мария считает, что ни один депутат не имеет права иметь свое мнение, которое отличалось бы от официоза. А если это мнение отличается, то таким депутатам надо прописать ижицу и показать, где раки зимуют. А также побыстрее послать туда, куда Макар телят не гонял, дабы другим неповадно было.

Так и случилось: злые языки говорят, что выступление Марии Шукшиной как раз и стало причиной возбуждения уголовного дела в отношении Горинова. 8 июля 2022 года Мещанский суд Москвы приговорил А. А. Горинова к семи (!) годам колонии по делу о распространении «фейков» о российской армии.

А в чем выражался т.н. фейк? «Фейк» выражался в том, что депутат райсовета на заседании вопрошал, какое, мол, время проводить фестиваль детского рисунка, когда в Украине под бомбами гибнут дети?!

За это его, с подачи Марии Шукшиной, дочери Василия Макаровича, арестовали, и на семь лет он загремел в лагеря.

Как это все мерзко и страшно.

Как только я прочитал эту информацию, у меня сразу мелькнула банальная мысль: вот если бы Василий Макарович был жив, как бы он отнесся к такому действу своей дочери?

Искренне хочется верить, что Шукшин не одобрил бы поведение своей старшенькой. Я делаю подобный вывод исходя из его творчества, из его природы, из его любви к свободе и справедливости. Во всяком случае, мне кажется, что так оно и было бы. А если же он это дело одобрил бы, то был бы уже не Шукшиным.

Василий Макарович Шукшин скончался в сорокапятилетнем возрасте, в 1974 году. Тогда его дочери Марии было шесть лет. Шукшин не успел ее воспитать, объяснить, что такое хорошо и что такое плохо. Думается мне, что, проживи он еще лет двадцать, сегодня Мария Шукшина стояла бы по другую сторону баррикад. Или, в крайнем случае, хотя бы молчала в тряпочку и не позорила имя своего отца.

Я видел пару сериалов с Марией Шукшиной – не скажу, чтобы она меня поразила своей выдающейся актерской игрой. Актриса она средней руки, такими полнится земля русская. Внешне она очень похожа на свою мать, Лидию Федосееву-Шукшину. Она видная дама; высокая, немного грузноватая, с красивыми глазами и чистой шеей. Визуально она мне нравится, мне вообще нравится тип «русской красавицы». Как говорится, в ней есть на что посмотреть.

Я как раз коротал время за просмотром одного сериала, где Мария Васильевна играла главную роль начальника убойного отдела. Сериал более чем слабенький, и Мария Васильевна плохо справлялась с ролью начальника отдела, который занимается убийствами. По мне был полный мискастинг, но я особо этим не заморачивался, просто смотрел сериал и в очередной раз убеждался, что россияне детективы снимать не могут. Отношения между героями прописаны нормально, по не раз опробованному лекалу, но сама детективная линия – ниже плинтуса. Смотрел я это сериал, и тут подоспела информация насчет гражданской активности Марии Шукшиной. Может, кому покажется, что я человек предвзятый, но дальше смотреть сериал мне расхотелось. Пробовал (интересно было, кто все-таки убил дворецкого), но не смог; глядел я на эту женщину, которая по роли борется с незаконностью и, сам того не желая, все время думал, как из-за нее дали срок абсолютно невинному человеку. Интересно, как ей после этого живется? Наверное, вольготно, как Степану Разину.

Господи, дочь Василия Шукшина – и вот такое!

Неужели эти люди по зову сердца идут на подобное? Или страх за свое будущее подгоняет их творить подлость? Что стоило ей хотя бы промолчать и более или менее сохранить свое лицо, тем паче имея такую знаковую фамилию? Но нет, не промолчала, не сохранила. И может, в дальнейшем ей медальку кинут за бдительность.

Почему я так переживаю? А потому, что хорошие писатели для меня, как небожители, и потому мне из-за сохранившимся каким-то ребяческим иллюзиям хочется верить, что вокруг них все должно быть идеальным. Глупость, конечно, но что делать? Такой я наивный, и меня уже не переделать.

Я сейчас скажу одну вещь, только вы не обижайтесь. Не обижайтесь и меня не обижайте, если что скажу не так. А скажу я вам, что Мария Шукшина, наверное, не читала книг своего отца! Или же читала, но ничего оттуда не вынесла, кроме знакомых «букаф».

Молва гласит, что у умных родителей на детях природа отдыхает. Но тут дело не в уме, а порядочности, в совести, еще в чем?.. В воспитании, наверное. Наверное, мама Лидия Федосеева после кончины своего великого мужа была слишком занята домашними и недомашними делами, чтобы правильно направлять дочь по пути. По пути к храму, к милосердию, к справедливости, к недоносительству, к неприятию агрессии. Долго могу перечислять все эпитеты, к чему надо было направить свое чадо, но это вы и без меня знаете.

Своей выходкой, своим поступком, который я скорее назвал бы проступком, мне кажется, что Мария Шукшина бросила тень на светлое имя своего отца. На писателя, чьи книги до сих пор украшают мою полку, и, когда мне бывает муторно на душе, я перечитываю рассказы «Сураз», «Алеша Безконвойный», «Жена мужа в Париж провожала», «Беспалый» и особенно мою любимую повесть «До третьих петухов», которую я знаю наизусть.

Боюсь, что теперь, читая строчки Василия Макарыча, у меня перед глазами будет стоять красивое лицо его дочери Марии. Лицо женщины, которая поступила подло.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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