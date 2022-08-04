Редактор газеты «Независимая Республика» Юрий Кураскуа пишет, что после победы 30 сентября 1993 г. Владислав Ардзинба провел национализацию всех гособъектов в пользу государства. Их в списке оказалось больше ста. Вошли все те сооружения, которые принадлежали Грузии, Белоруссии, Украине, России (санатории, дома отдыха, турбазы, пансионаты, кемпинги и пр.). Он уточняет, что, так как Россия сделала для Абхазии очень много, санаторий МВО, РВСН и Пицундская дача в этот список не вошли.

«Владислав Ардзинба в 1995 году передал их соответствующим ведомствам России. С их стороны была выражена благодарность и понимание. ФСО РФ стала осваивать дачу, и каждый раз, когда начинала делать там ремонт или технические реконструкции, в курс дела вводила абхазскую сторону. То же самое она может делать и сейчас. Дача давно их, и ничего не мешает с ней обращаться по-своему усмотрение – ремонт, перестройка корпуса и т.д. Какой-то особый договор с нашим правительством, парламентом не нужен. Поэтому слова «отдать» дачу в частную собственность для того, чтобы можно было перевести деньги на какие-то особые счета, сделать ремонт, и потом туда будут приезжать Владимир Путин и другие государственные лица России, звучат неубедительно, нелогично. В нынешнем договоре о передаче пицундской дачи ФСО РФ есть ли пункт о том, что ФСО не вправе передавать (продавать) третьим лицам или, тем более, частному лицу данный объект?» – интересуется Юрий Кураскуа.

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Свое отношение по вопросу госдачи в Пицунде высказал и командир интербригады «Пятнашка» Ахра Авидзба, который воюет сейчас на Донбассе. Он написал пост на своей странице в Facebook, в котором прокомментировал фрагмент интервью президента Аслана Бжания российским СМИ, где он коснулся ситуации на Донбассе:

«Комментарии будут позже, когда весь состав абхазов ИБ «Пятнашка» будет на ППД (пункт постоянной дислокации)! Мы тут не слепые и не глухие и родину любить не перестали, вопросы по Пицунде, форелевом хозяйстве, где находится культурное наследие, свет, топливо и многие другие накопленные вопросы имеем, и я уверен, что выжившие в этом огне придут на родину и зададут их! Не расслабляйтесь, случайный президент, в вопросах родины не тюрьмой, не смертью нас не испугать!»

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Блогер Дмитрий Максимович (Дмитрий Мушба) на своей странице в Facebook написал пост по поводу Пицунды и не только. Он напомнил, что президент в одном из своих выступлений, разъясняя свою позицию, сказал следующее: «Пусть никто не думает, что мы на все требования наших партнеров соглашаемся, есть вопросы, по которым мы говорим решительное «нет».

«Что ж, принципиальность не может не радовать, однако с этого момента хотелось бы подробнее. Ведь со стороны кураторов Абхазии повестка озвучена уже давно, вопросы эти всем известны, также как и отношение к ним в обществе: продажа жилья россиянам, приватизация комплекса Ингур ГЭС и передача его российской энергетической компании, Аибга, Пицунда. С последним пунктом понятно. Однако по каким из вышеперечисленных вопросов руководство нашей страны высказало свое решительное «нет»? Если это продажа жилья, то давайте как-то более внятно и громко озвучим свою позицию, уважаемые власти, а то единственными, кто об этом открыто говорит, были и остаются гражданские активисты. Если статус Аибги не обсуждается, хорошо, но давайте тогда уже проведем делимитацию и демаркацию границы, которая откладывается уже 30 лет. Ведь очевидно, что в этом заинтересована прежде всего Абхазия. С каждым годом наши позиции по этому вопросу не становятся сильнее, а только напротив. Если ты 30 лет не можешь возвести забор на своем участке, не удивляйся, что им начнут пользоваться другие. Да, вопрос не очень удобный, но его нужно закрыть, и, может быть, сейчас, после того как мы подарили часть Пицунды, самое время перейти к его решению?» – пишет Дмитрий Максимович.

По этим и другим сложным темам межгосударственной повестки блогер хотел бы узнать мнение исполнительной власти и президента, в частности. До того, как граждане Абхазии постфактум узнают о подписании еще какого-нибудь межгосударственного договора.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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