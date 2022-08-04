В колонке редактора газета «Республика» обращается к идее вхождения Южной Осетии в состав России и некоторых сопутствующих нюансах. Автор напоминает, что для этого не нужно проводить референдум. «А значит, если мы его и проведем, то, по сути, только для самих себя. При этом надо понимать, что и после референдума мы на второй же день ожидаемо не войдем в состав России. И на третий тоже. У России свои государственные интересы. И тут, как говорится, без обид. Поэтому, пока наше вхождение не будет нужно самой Москве, Южная Осетия никуда не войдет», – считает автор и переходит к сути публикации – к вопросу земель Трусовского ущелья Грузии. Он считает, что входить в состав России в границах бывшей ЮОАО нельзя. «А как же обширные национальные территории востока Южной Осетии, которые были аннексированы Грузией до известного декрета 1922 года? Мы готовы официально (фактически документально) оставить Грузии территории ущелий Тырсыгом, Кудыком и Кобийской котловины? Ведь понятно, что если мы входим в состав России в границах ЮОАО, то Москва автоматически признает оставшиеся территории за Грузией. Уже навсегда... Это серьезный вопрос», – сказано в статье.

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Блогер Алан Парастаев делится любопытным открытием. Речь идет о списке дружественных и недружественных России стран. Парастаев с удивлением пишет, что Грузия оказалась не в числе «недружественных». Как выяснил блогер, в опубликованном списке она в числе «нейтральных». «Видно нынче все рассматривается сквозь спецоперационную призму. И тогда Грузия уже и не выглядит врагом», – размышляет блогер. Он с сарказмом отмечает, что это его успокоило ненадолго. Южная Осетия наряду с Грузией тоже в числе «нейтральных» для России стран. А вот Абхазия – «дружественная» страна.

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Газета «Южная Осетия» публикует интервью с новым министром культуры республики Радой Дзагоевой. Она, в частности, призналась, что в этой сфере оказалось больше проблем, чем можно было предположить. «Учитывая, что одновременно взяться за решение всех проблемных вопросов невозможно, мы будем определять приоритетные направления, требующие безотлагательного внимания. Если коротко, то нам предстоит очень большой объем работы по возвращению утраченных позиций, по возрождению сферы культуры Южной Осетии», – сказала Рада Дзагоева и с сожалением отметила, что за последние 30 лет нарушено то, что называют преемственностью поколений. «К слову, во многом это стало причиной тех потрясений и скандалов, которые наблюдаются в нашем «Симде» все последние годы», – считает Дзагоева. Одним из путей выхода из сложившейся ситуации новый министр культуры назвала возрождение хореографической школы-студии, где бы готовили кадры для государственного ансамбля «Симд». Несмотря на все эти планы, Дзагоева считает самонадеянным полагать, что разом можно наладить работу коллектива. «Скандалы и потрясения последних лет не лучшим образом отразились на атмосфере в ансамбле, состоянии дисциплины и т.д. Однако «Симд» – наше национальное достояние, и такая картина бесконечно продолжаться не может. Перед художественным руководством ансамбля поставлены конкретные задачи, будущие кадровые решения будут зависеть от того, какие результаты ансамбль покажет уже в ближайшее время. «Симд» должен стать национальным брендом Южной Осетии, а для этого всему коллективу нужно долго и упорно работать», – цитирует Дзагоеву газета.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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