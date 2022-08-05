Гамкрелидзе покидает пост директора Национального центра по контролю заболеваний Грузии

Иммунолог Амиран Гамкрелидзе покидает должность гендиректора Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии, сообщил министр здравоохранения страны Зураб Азарашвили в интервью PalitraNews.

По его словам, Гамкрелидзе покинул пост, который занимал почти десять лет, на основании личного заявления. Временно исполнять его обязанности будет замглавы Минздрава Грузии Тамар Габуния.

«Это не имеет ничего общего с предпандемическим периодом или текущими событиями во время пандемии. Он достойно служил своей стране и достойно покидает свой пост, уступает арену другим людям», - заявил Азарашвили.

Ожидается, что Гамкрелидзе сделает заявление по поводу своей отставки в понедельник.

Гамкрелидзе 71 год. В 1997-2001 годах он был первым заместителем министра здравоохранения Грузии, а в 2001-2004 годах сам возглавлял ведомство. До того, как в 2013 году Гамкрелидзе возглавил Национальный центр по контролю заболеваний, он преимущественно занимался академической деятельностью.

Сын Гамкрелидзе, Николоз, возглавляет крупнейшую в стране сеть медицинских клиник, аптек и медстрахования.