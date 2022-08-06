Президент блокирует кандидатуру Каландаришвили – кто возглавит ЦИК Грузии?

Президенту Грузии Саломе Зурабишвили пришлось объясняться из-за своего решения по кандидатурам на должность председателя Центризбиркома страны. Накануне Зурабишвили представила парламенту двух кандидатов на пост главы ЦИК Грузии. Георгия Каландаришвили, который руководит комиссией в настоящее время, в их числе не оказалось, несмотря на то, что он подал заявку, пишет агентство «Новости-Грузия».

Сегодня пресс-служба Зурабишвили распространила заявление, в котором говорилось, что как члены большинства, так и оппозиция оценили действия президента неверно, а их «комментарии и безосновательные выводы» послужили лишь «еще большему углублению поляризации». Они подчеркнули, что при принятии решения оценка «профессионализма, опыта и деятельности» Каландаришвили имели второстепенное значение.

«Непредставление парламенту кандидатуры и.о. председателя ЦИК Георгия Каландаришвили категорически исключает неадекватную оценку президентом профессионализма, опыта и деятельности господина Георгия Каландаришвили.

«Непредоставление обусловлено тем, что его кандидатура уже дважды не получила поддержки 2/3 членов парламента, что необходимо для избрания на пятилетний срок», - сказано в заявлении.

Как отмечается, решение президента «направлено на привлечение к процессу новых профессионалов, демократическому и институциональному укреплению ЦИК». Здесь же отмечается, что совершенствование избирательного законодательства предусмотрено в рекомендациях, которые Грузия должна выполнить для получения статуса кандидата в члены ЕС.

Ранее сам Каландаришвили заявил, что решение президента было для него неожиданным и мотивы Зурабишвили ему неясны.

Глава ЦИК Грузии избирается 2/3 полного состава парламента (100 голосов) сроком на пять лет. Если такой поддержки у кандидатов нет, простое большинство (76 депутатов) утверждает «технического» председателя комиссии – со сроком полномочий на полгода.

Дважды Каландаришвили удавалось возглавить ЦИК только при поддержке депутатов правящей партии «Грузинская мечта». Под его руководством ЦИК успел провести местные выборы осенью 2021 года. Тогда оппозиция заявила о «тотальных фальсификациях» результатов. Срок полномочий Каландаришвили истекает в конце августа 2022 года.

Президент Грузии в качестве кандидатов на должность главы ЦИК представила парламенту кандидатуры руководителя группы мониторинга обучения ЦИК Грузии Реваза Эгадзе и автора учебников по юриспруденции Тамар Алпаидзе.