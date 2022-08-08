Блинкен: Россия должна отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

В России созданы уже более 40 "именных" добровольческих батальонов для участия в войне в Украине. Об этом сегодня пишет "Коммерсантъ".

По данным издания, формирование подобных подразделений идёт в российских регионах с весны, информация о них публикуется в СМИ и социальных сетях органов власти. Названия батальонов при этом указывают на их территориальную принадлежность, в них в основном входят жители того региона, где они формируются.

Так, в Санкт-Петербурге сформированы добровольческие отряды "Кронштадт", "Нева" и "Павловск", в Якутии — "Боотур" ( Эллэй Боотур считается первопредком якутов), в Приморье — "Тигр", в Казани — "Алга" и "Тимер" (с татарского — "Вперед" и "Железный"), в Чувашии — "Атал" (с чувашского — Волга), в Пермском крае — "Парма" и "Молот", в Амурской области — "Амурский", в Ленинградской области — "Невский" и "Ладожский". Среди других "именных" подразделений — "Ангара" в Иркутской области, челябинские батальоны "Южноуралец" и "Южный Урал", томский "Тоян" (по имени князя племени татар, живших на берегу Томи в XVII веке).

Именные военные подразделения из местных жителей задолго до событий на Украине начала формировать Чечня. Они участвовали в боевых действиях с первых дней российского вторжения в Украину. В частности, это отряды ОМОН и СОБР "Ахмат", названные в честь президента Чечни Ахмата Кадырова. 26 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех новых батальонов для участия войне в Украине — "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат".

По данным источника издания, отряды формируются по территориальному признаку, потому что так удобнее работать с добровольцами. Федеральные чиновники при этом попросили региональную власть оказать информационную и финансовую поддержку, заявил собеседник газеты. На вопрос “Ъ”, не может ли после окончания так называемой специальной военной операции возникнуть проблем с такими подразделениями по месту их формирования, собеседник издания ответил: "Тут уж принцип меньшего зла. Да и воевать еще долго и на разных направлениях".

Формально добровольцы подписывают с министерством обороны России договор на срок от нескольких месяцев и получают официальный статус контрактников. Выплаты им разнятся от региона к региону — от 130 тысяч до 300 тысяч рублей в месяц. Контрактникам, по данным газеты, также положены выплаты за успешное ведение боевых действий и суточные в 8 тысяч рублей "за каждый день наступления".

На прошлой неделе Институт изучения войны (ISW) сообщил, что в российских регионах начали отсрочивать выплаты добровольцам. По мнению экспертов ISW, изменение условий выплат может быть связано с тем, что власти опасаются, что добровольцы могут отказаться от отправки в Украину после получения денег. Кроме того, регионам, может не хватать средств, чтобы заплатить новобранцам сразу.



В конце прошлой недели более 40 добровольцев из чувашского именного батальона "Атал" пожаловались главе республике на невыплату обещанных им денег за подписание контракта и суточных.