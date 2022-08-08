Мария Захарова: «Женевские дискуссии стали заложником геополитики»

Женевские дискуссии стали заложником геополитики, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

На сайте российского ведомства опубликован комментарий Захаровой «к очередной годовщине августовских событий 2008 года на Южном Кавказе».

В заявлении Захарова указывает, что «последствием отражения грузинской агрессии» в 2008 году стал запуск в Швейцарии «нового переговорного трека – Международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности».

«Во многом благодаря именно данному формату в регионе удавалось поддерживать приемлемый уровень стабильности и безопасности. Однако в последнее время на этой важной диалоговой площадке возобладал политически мотивированный подход со стороны отдельных «игроков», движимых своими эгоистичными интересами. В результате Женевский формат оказался фактически «замороженным». Вот уже восемь месяцев не удается провести очередной, 56-й по счету, раунд Женевских дискуссий, дважды откладывавшийся в текущем году. Причем, за прошедшее с предыдущего раунда (декабрь 2021 г.) время мы так и не получили внятных разъяснений причин простоя переговорного формата. Нынешняя активность сопредседателей больше напоминает имитацию усилий по разблокированию переговоров, чем искреннее стремление добиться реального прогресса в этом вопросе», – говорит Захарова.

В МИД РФ вновь указали на необходимость проводить переговоры в «более нейтральном месте».

«Истинная подоплека «игр» вокруг Женевских дискуссий для нас очевидна: это «месть» Москве в рамках общей линии коллективного Запада на «изоляцию» России за проводимую ею специальную военную операцию на Украине. Тем самым Женевские дискуссии стали заложником геополитики. Надеемся, наши партнеры отдают себе отчет в том, что введенными против России нелегитимными санкциями и другими ограничительными мерами Евросоюз (в качестве одной из организаций-сопредседателей), США (государство-участник), а также Швейцария (принимающая страна) создают дополнительные серьезные трудности для и без того непростой работы в рамках Женевских дискуссий, чем дискредитируют сам формат и изначальный выбор места проведения встреч.

Взяв на вооружение в качестве инструментов давления на Россию транспортные и визовые препятствия для членов нашей делегации, западные партнеры в одностороннем порядке меняют «правила игры» и сами делают актуальным вопрос о переносе регулярных заседаний из Женевы в приемлемое для всех участников более нейтральное место.

Пока же перспективы проведения отложенного раунда по-прежнему остаются туманными. Это – не наш выбор. Вся ответственность за срыв переговорного процесса и его последствия полностью ложатся на инициаторов таких деструктивных действий и тех, кто им потакает», – говорится в заявлении Марии Захаровой.