Главный санитарный врач республиканской СЭС Абхазии Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля. Она не отвечает на звонки и электронную почту. Минздрав Абхазии проводит служебную проверку.

То, что Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте и не выходит на связь, абхазские СМИ обнаружили 5 августа, когда под председательством министра здравоохранения Эдуарда Бутба состоялось заседание оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции. Вопреки традиции, главного санитарного врача страны на заседании штаба не было.

Журналисты стали бить тревогу, в соцсетях был опубликован пост:

«Кто в курсе: где Скорик?»

Комментаторы начали писать под постом разные версии, вплоть до уголовных – что Скорик уехала из страны с большой суммой денег. Один из пользователей предположил:

«А вдруг человеку плохо? Надо к ней домой съездить, проверить, мало ли что?»

«Мы гадаем, а ответственные органы власти, которые обязаны нас информировать, молчат».

В субботу, 6 августа, телеграм-канал «D News» опубликовал короткое интервью главного санитарного врача Людмилы Скорик из архива и подпись к нему: «Все молчат, и мы молчим».

Сегодня «Эхо Кавказа» попыталось связаться с Людмилой Вильбертовной, однако ее телефон отключен.

Пресс-секретарь Минздрава Дамей Касландзия сообщил «Эху Кавказа»:

«Главный санитарный врач республиканской СЭС действительно отсутствует на рабочем месте с 25 июля. Людмила Вильбертовна Скорик не сообщила руководству Министерства здравоохранения о причинах невыхода на работу, а также не пришла на совещание к министру здравоохранения по эпидемиологической обстановке, хотя и была заранее предупреждена. Также сообщаем, что Людмила Скорик не выходит на связь и не отвечает на телефонные звонки. Со стороны Минздрава проводится служебная проверка, по итогам которой будут приняты соответствующие меры».

В Минздраве сообщили, что исполняющим обязанности Главного санитарного врача в настоящее время является Астан Авидзба.

Пресс-служба Генпрокуратуры пока не публикует официальную информацию. МВД также не комментирует возникшую ситуацию.

Общественный деятель Нугзар Агрба в интервью «Эху Кавказа» заявил, что в первую очередь Людмилу Скорик надо разыскать. По его словам, легко можно проверить, пересекала она границу с 25 июля или нет.

«Может, в самом деле у человека какое-то горе случилось. Второе, мне кажется, что это говорит о слабой трудовой дисциплине: человека две недели нет, и его никто не постарался поискать, кроме участников соцсетей. Вообще, что произошло, надо выяснить. Но какие-то выводы преждевременно делать. Подождем. Но характер того, что она никому не сказала, ни с кем не поделилась и так скрылась, вот это вызывает немного подозрения. Но, в любом случае, надо ждать, чтобы правоохранительные органы разобрались с этой ситуацией. Коронавирус набирает обороты. И сейчас повторяется спустя два года то же самое, а ее нет. Почему сослуживцы, почему непосредственно начальники, власть сама не поинтересовалась, где их человек? Удивительно, что общество, гражданское население бьет тревогу, а органы, которые отвечают за наше здравоохранение, и всякие кураторы через две недели даже не всколыхнулись. Или они знают, где она находится, или что-то еще другое?» – сказал Нугзар Агрба.

Версия о том, что санитарный врач могла скрыться, пока не имеет подтверждений. Однако известно, что Санэпидемслужба имеет определенные проблемы с правоохранительными органами. Так, в отчете Контрольной палаты Абхазии за 2021 год в пункте 77 указано, что СЭС не представила информацию о поступивших и убывших за проверяемый период препаратах, медикаментах и медицинских материалах, предназначенных для целей санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. Контрольная палата направила материалы проверки в Генеральную прокуратуру. К каким выводам пришли следователи Генпрокуратуры, пока не сообщалось.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях