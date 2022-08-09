Новости
В Грузии за неделю от коронавируса скончались восемь пациентов
12 729 случаев заражения коронавирусом выявлено в Грузии с 31 июля по 7 августа, что примерно на 8% превышает число заболевших на прошлой неделе.
Согласно официальной статистике, за отчетный период скончались восемь человек с COVID-19. Выздоровели 11 199 пациентов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Результаты получены по итогам проведения более 67 400 тестов на коронавирус. Показатель выявляемости за неделю составил 16,82%.
До этого, с 24 по 31 июля, в Грузии было выявлено 11 802 новых случая COVID-19, выздоровели 10 233 человека, 10 пациентов скончались.
Всего с начала распространения коронавируса в Грузии подтверждено 1 710 749 случаев заражения, 16 872 человека скончались.
Другие новости дня
За неделю в Абхазии выявили 312 случаев коронавируса
С 1 по 8 августа в самопровозглашенной республике Абхазия выявлено 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации ведомства, на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 23 пациента.
Отметим, что главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля. Она не отвечает на звонки и электронную почту. Абхазский Минздрав проводит служебную проверку.
В июле Грузию посетили более 156 тысяч граждан России
По информации Национальной администрации туризма Грузии, в июле текущего года в страну прибыли 156 737 граждан России. По сравнению с июлем 2021 года, рост числа визитов россиян составил 525%.
В июле 2019 года (до начала пандемии коронавируса) Грузию посетили 159 063 россиянина.
Топ-10 стран по числу визитов в Грузию в июле:
- Россия – 156 737 визитов
- Армения – 103 906
- Турция – 95 989
- Саудовская Аравия – 27 712
- Грузия (нерезиденты) – 24 278
- Израиль – 22 686
- Беларусь – 20 773
- Казахстан – 19 258
- Украина – 18 711
- Азербайджан – 14 282
Отметим, что ряд грузинских оппозиционных партий требует ввести визовый режим для граждан России.
Опрос: 60% россиян поддержали бы «новое наступление на Киев»
Возможное решение Владимира Путина начать "новое наступление на Киев" поддержали бы 60 процентов россиян, при этом 65 процентов респондентов одобрили бы и намерение президента заключить мирное соглашение и прекратить войну. Таковы данные социологического исследования службы Russian Field, которые приводит "Коммерсантъ". Авторы опроса отмечают, что его результаты могут не совпадать с реальным мнением респондентов, так как "россияне боятся говорить на эту тему — увеличились отказы, снизилась искренность".
В целом за продолжение военных действий в Украине высказалась половина опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38 процентов. Общий уровень поддержки так называемой спецоперации составляет 69 процентов, против выступают около четверти респондентов, еще 8 процентов - затрудняются ответить.
Мнения, что война в Украине затянулась, придерживаются 59 процентов опрошенных, 28 процентов считают иначе. 30 процентов участников опроса считают, что война в Украине продлится ещё более года, 20 процентов надеются на её завершение в течение полугода, а 13 процентов - на прекращение боевых действий в течение одного-двух месяцев.
В том, что так называемая спецоперация проходит успешно или "скорее успешно", уверены 62 процента россиян. 19 процентов придерживаются противоположного мнения. 62 процента опрошенных мужчин заявили, что не готовы лично принять участие в боевых действий при наличии такой возможности. В мае аналогичный показатель составил 55 процентов. О желании лично принять участие в "спецоперации" заявили 29 процентов опрошенных, треть из которых – в возрасте от 45 до 59 лет.
- 24 февраля российская армия по приказу Владимира Путина начала вторжение в Украину по нескольким направлениям. Через несколько недель после начала войны Минобороны объявило о "снижении активности на Киевском и Черниговском направлении", после чего российские войска ушли с севера Украины с многочисленными потерями.
- В марте 2022 два опроса независимых социологов показали, что почти три четверти жителей России поддерживают военные действия в Украине, испытывая гордость, радость, уважение, доверие и надежду.
- В открытом доступе в конце июня были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, из которых следует, что так называемую спецоперацию "скорее поддерживают" 72 процента опрошенных. Вопрос о том, нужно ли прекратить войну, в этом опросе не задавался. Похожие данные и в последнем опросе Левада-центра, также опубликованном в конце июня – 73 процента опрошенных заявили о той или иной степени поддержки действий российских вооружённых сил в Украине.
- После начала вторжения в Украину в России были приняты законы, запрещающие так называемую дискредитацию армии - дискредитацией суды нередко признают, например, призывы к миру в Украине. Трудно оценить, насколько в ответах на вопросы социологов могут проявляться опасения стать жертвой репрессий из-за "нелояльных" ответов.
США: в Украине погибли и получили ранения до 80 тысяч военных РФ
С начала войны в Украине погибли и получили ранения 70-80 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, подчеркнув, что речь идет о примерных потерях, как убитыми, так и ранеными.
При этом Каль отметил, что несмотря на такие внушительные потери Россия не достигла ни одной из целей, заявленных президентом страны Владимиром Путиным при вторжении в Украину.
В конце июля директор ЦРУ Уильям Бёрнс оценил российские потери в войне с Украиной в 15 тысяч человек убитыми и около 45 тысяч ранеными. По словам Бёрнса, потери украинской армии "предположительно, немного меньше". Он отметил, что для обеих сторон эти потери являются значительными.
Проверить правильность этих оценок в условиях войны не представляется возможным.
Москва и Киев не раскрывают число погибших в войне. Министерство обороны России отчитывалось о них в последний раз 25 марта. Тогда утверждалось, что погибли 1351 человек и 3825 были ранены.
Украинское министерство обороны потери не раскрывало ни разу. В начале июня советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович заявлял, что с февраля Украина потеряла около 10 тысяч человек убитыми.
Русская служба Би-би-си и издание "Медиазона" совместно с командой волонтёров ведут поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 8 августа им удалось подтвердить информацию о 5424 погибших солдатах и офицерах. Реальное же число погибших значительно больше, предполагают журналисты.
Украинский Генштаб заявляет, что с начала войны погибли более 42 тысяч российских военных. Стороны военных конфликтов обычно склонны занижать свои потери и завышать потери противника.
В Тбилиси пройдет митинг в годовщину начала массовых протестов в Беларуси
В Тбилиси сегодня пройдет митинг по случаю годовщины начала массовых выступлений в Беларуси после президентских выборов 2020 года.
«Исполняется два года со дня очередного захвата власти в Беларуси. Этот день изменил жизнь многих, некоторых из которых уже нет с нами. В этот день все диаспоры белорусов мира соберутся на «День достоинства», чтобы вспомнить себя и рассказать всему миру, как все происходило в тот день и продолжается сейчас», — сообщили организаторы митинга.
Они добавили, что сейчас «как никогда важно» не позволить уничтожить белорусскую культуру, язык, историю и «возродить то, что хочет разрушить коварная власть».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 9 августа в 17:00 участники акции соберутся у посольства Республики Беларусь в Тбилиси, а оттуда проведут шествие к парламенту Грузии.
В 19:30 на проспекте Руставели они организуют акцию-перфоманс «Моя камера» в знак солидарности с белорусскими политзаключенными и всеми людьми, пострадавшими от массовых политических репрессий два года назад.
Дополнительную информацию можно найти на странице мероприятия в Facebook.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным, победу на них в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Вечером того же дня начались самые массовые протесты в белорусской истории. На улицы городов вышли сотни тысяч человек, требовавшие отставки президента, освобождения политзаключённых и перевыборов. По данным МВД Беларуси, с августа по ноябрь 2020 года было задержано более 13 тысяч человек.
Согласно докладу Верховного комиссара по правам человека ООН, подтверждены факты пыток и изнасилования задержанных, применения различных форм насилия и психологического давления. В ООН также сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с протестующими.
Главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что за время протестов погибли 8 человек. Власти Беларуси отрицают ответственность за смерть этих людей.
«Угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется»
Августовская война 2008 года «еще не стала историей», и угроза дальнейшей российской агрессии в Грузии до сих пор сохраняется, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер распространил обращение в 14-ю годовщину российско-грузинской войны, передает агентство «Новости-Грузия».
Он указал, что сегодня много говорят о предпосылках и последствиях августовской войны. В том числе, о том, как отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО «увеличил дерзость российского руководства».
«Тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое. Потому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать. Тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны. И не только потому, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена», — заявил он.
Зеленский отметил, что у войн 2008, 2014 и 2022 года «разный масштаб и характер», но одинаковая суть: региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали. Именно поэтому, по его слова, в международных отношениях необходим принцип превентивности: «реагирование мира на подготовку должно быть таким же, как на произошедшую агрессию».
При этом президент Украины уверен, что «только очевидный проигрыш агрессора, утрата им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию – предохранители против какой бы то ни было войны».
«После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии», — говорит он.
Зеленский добавил, что над этим работают украинские дипломаты, его офис, члены правительства и «все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию».
По его мнению, защищая собственное государство, украинцы защищают всех, кому уже угрожало или может угрожать Россия.
ФБР провело обыск в резиденции Трампа во Флориде
В понедельник вечером бывший президент США Дональд Трамп сообщил о том, что сотрудники ФБР провели обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в том числе, вскрыли его личный сейф. Дональд Трамп в это время находился в Нью-Йорке.
Федеральное бюро расследований пока официально не комментировало это сообщение, но американские СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут о том, то объектом внимания ФБР стали служебные документы, в том числе секретные, которые бывший президент взял с собой, покидая Белый дом. Согласно закону, они являются государственной собственностью и Национальный архив США в течение длительного времени требовал вернуть документы. Часть из них была возвращена. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в Генеральную прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать всю документацию.
Как пишет New York Times, чтобы получить ордер на обыск, ФБР должно было убедить судью, что у следователей есть основания верить, что они расследуют потенциальные преступные деяния. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились секретные документы, то это может квалифицироваться как преступное деяние.
Расследование, связанное с документами, не единственное в отношении бывшего президента Трампа. В последнее время появились сообщения о том, что Генеральная прокуратура расширила расследование, связанное с попытками Дональда Трампа повлиять на процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 года, свой проигрыш на которых он отказывался признать.
Дональд Трамп осудил действия ФБР: "Ничего подобного никогда не происходило с бывшими президентами США. Этот рейд на мой дом, происшедший несмотря на то, что мы сотрудничали с соответствующими государственными службами, не был необходимым или уместным". Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что действия прокуратуры в отношении бывшего президента станут объектом расследования если республиканцы получат большинство в Конгрессе на выборах в ноябре нынешнего года.
Будучи президентом Дональд Трамп проводил значительное время в своей резиденции в Мар-а-Лаго, часть которой используется как гольф-клуб.
Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян
Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post. По его словам, все ранее введенные санкции против России являются слабыми по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.
"Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю", — сказал Зеленский в разговоре с изданием, добавив, что россияне должны "жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию".
Украинский президент считает, что можно "призвать к ответственности все население" России, изолировав его. Это единственный способ повлиять на президента Путина, настаивает Зеленский.
"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее," – сказал Зеленский в интервью The Washington Post.
В ряде стран Евросоюза идёт дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам России. С такой инициативой уже выступили Эстония, Латвия и Финляндия. Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Посольства и визовые центры ряда европейских стран ограничили или полностью прекратили оформление краткосрочных шенгенских виз для россиян.
В то же время в Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС. "Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты", – заявили в комиссии. С начала войны Россию покинули десятки тысяч человек из-за несогласия с политикой Владимира Путина.
Санкции Брюсселя направлены не против простых россиян, а "в первую очередь и главным образом" против властей и российских элит, чтобы не допустить финансирования войны в Украине, подчеркивают в Еврокомиссии.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые коснулись не только руководства страны и российского бизнеса, но и простых граждан.
США арестовали самолёт российского миллиардера Андрея Скоча
Департамент юстиции США выписал ордер на арест самолета Airbus A319, принадлежащего российскому бизнесмену и депутату Государственной думы Андрею Скочу. В ордере указано, что Скоч подпадает под персональные санкции, введенные США против ряда российских политиков и олигархов как до, так и после вторжения России в Украину, а также подозревается в отмывании денег.
Стоимость самолета Airbus, принадлежащего Скочу, составляет более 90 млн долларов. В сообщении Департамента юстиции помощник директора ФБР Майкл Дрисколл заявил, что санкции правительства США и работа ФБР «должны продемонстрировать олигархам, поддерживающим российскую военную агрессию, что они - не неприкосновенны.»
- Андрей Скоч был депутатом Госдумы с 1999 по 2019 годы, и был снова избран в Думу в 2021 году от «Единой России». Он занимает 26 место в российском списке журнала Forbes, его состояние оценивается изданием в 4,7 миллиарда долларов.
- В санкционный список США он был включен еще в 2018 году в числе 17 чиновников и семи бизнесменов из России. Тогда список был составлен как реакция на подозрения о вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году. После военного вторжения России в Украину Скоч в числе других депутатов Госдумы и других высокопоставленных российских чиновников был внесен в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Японии и нескольких других стран.
- Ряд журналистских расследований связывал депутата с Солнцевской преступной группировкой, называя его высокопоставленным членом ОПГ по прозвищу Скотч. Он и его адвокаты это отрицают.
В Сванетии спасли иностранного туриста, застрявшего на краю скалы
После двух дней поисков грузинские спасатели нашли иностранного туриста, потерявшегося в горах Сванетии на северо-западе Грузии. Информацию в соцсети Facebook распространяет Ирина Квициани, владелица хостела, в котором останавливался путешественник.
По словам женщины, 70-летний мужчина с проблемами слуха и зрения пропал в окрестностях горы Тетнульди. Туристу удалось связаться с чрезвычайной службой, однако «112» он передал неправильные координаты своего местонахождения. Именно по этой причине спасательная операция затянулась.
«Он оказался «застрявшим» на скале на высоте примерно 200 метров (не знаю, как он туда попал, но факт в том, что он не мог спуститься). В положении стоя на этой скале он провел два дня и две ночи – стоя под солнцем, в темноте, без еды и воды, в шаге от смерти», - цитирует Квициани агентство «Новости-Грузия».
Со скалы иностранца сняли с помощью спасательных тросов. Мужчина был доставлен в безопасное место. В настоящее время опасность его жизни не угрожает.
Покупатель отказался от украинского зерна на судне «Разони»
Покупатель в Ливане отказался от украинского зерна, которое везло грузовое судно «Разони». Об этом сообщило посольство Украины в Ливане. Покупатель сообщил, что отказывается от груза, сославшись на пятимесячную задержку с его доставкой. Поставщик будет искать другого покупателя.
Сухогруз «Разони» вышел из Одессы 1 августа и стал первым после начала российской войны в Украине судном, возобновившим экспорт зерна из Украины. Судно ходит под флагом Съерра-Леоне и должно было прибыть в порт Триполи во вторник. Сейчас «Разони», на борту которого находятся 26 тысяч тонн кукурузы, находится у берегов Турции.
- 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали соглашения с ООН и Турцией о вывозе продовольствия из трех украинских портов – Одессы, Черноморска и Южного. Согласно договоренностям, для безопасного прохода судов создается безопасный коридор. Загрузку и разгрузку инспектируют наблюдатели от Украины, России, Турции и ООН. В Турции создан координационный центр, наблюдающий за проходом судов и выполнением условий договора.
- На сегодняшний день из Одессы, Черноморска и Южного вышло уже не менее шести грузовых кораблей с украинскими кукурузой, подсолнечником и подсолнечным маслом.
- Из-за войны России с Украиной в заблокированных черноморских портах скопились миллионы тонн продовольствия. Киев обвинял в этом Россию. Москва утверждала, что суда с зерном не могут выйти из-за украинских мин в акватории. ООН предупредила о риске голода – прежде всего в бедных странах Африки и Азии.
Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Сегодня состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным.
По информации Радио Азатутюн, лидеры двух стран обсудили развитие ситуации вокруг Нагорного Карабаха, а также вопросы обеспечения безопасности на армяно-азербайджанской границе.
В этом контексте была подтверждена важность реализации всех положений договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, отмечается в сообщении российской стороны.
Кремль особо подчеркивает, что телефонный разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Правительство Армении сообщило о разговоре чуть позже, распространив сообщение идентичного содержания. Других подробностей стороны не сообщили.
Это второй телефонный разговор Пашиняна и Путина с момента последней эскалации ситуации в Нагорном Карабахе в начале месяца. Предыдущий состоялся 2 августа.
Движение на площади Авлабари в центре Тбилиси ограничат на длительный срок
Площадь Авлабари в центре Тбилиси перекроют на продолжительный срок в связи с ремонтно-восстановительными работами. Ограничения для частного и муниципального транспорта начнут действовать в 00:00 часов 9 августа, сообщает агентство «Новости-Грузия».
- С подъема Бараташвили в направлении улицы Цурцумия транспорт будет двигаться только по улице Ирбахи;
- С улицы Цурцумия в направлении подъема Бараташвили можно будет доехать через Ирбахи;
- С улицы Месхишвили автомобили будут двигаться по улице Армази в направлении подъема Бараташвили и улицы Ирбахи.
Также будет ограничено движение транспортных средств на некоторых участках проспекта царицы Кетеван. От пересечения улиц Телави до площади Авлабари и от пересечения улиц Телави и Бочорма в направлении площади Авлабари движение будет возможно по улицам Телави, Цурцумия и Ирбачи.
С учетом этого, меняется схема маршрутов автобусов и микроавтобусов, курсирующих по проспекту царицы Кетеван. Ограничения затронут автобусы №305, №309, №325, №333, №393 и №337.
Что касается микроавтобусов, изменятся схемы движения маршрутов №462, №472, №528, №534 и №540.
В мэрии Тбилиси не уточняют, когда восстановят движение на площади Авлабари. Дорожные работы планируется завершить здесь к осени.
Чечня отправила на войну в Украину новый отряд «добровольцев»
На войну в Украину после двухнедельной подготовки отправили из Чечни очередную группу так называемых добровольцев. Они прошли курсы на территории Российского университета спецназа в Гудермесе.
Как сообщает в своем телеграм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров, «добровольцев» провожали на войну председатель чеченского парламента Магомед Даудов, секретарь Совета безопасности Апты Алаудинов, заместитель министра внутренних дел - начальник полиции МВД по ЧР Аслан Ирасханов и начальник Грозненского линейного отдела МВД РФ на транспорте Али Тагиров.
Численность отправленного на войну отряда не называется. Ранее Кадыров заявлял, что на базе университета спецназа для отправки в Украину еженедельно готовят около 200 «добровольцев», пишет Кавказ.Реалии.
В заключение своего поста Кадыров пожелал новым участникам войны «удачной охоты».
Университет спецназа в Гудермесе остается одной из трех возможностей отправиться на войну в Украину для так называемых добровольцев из всех регионов России. За участие в войне им обещают крупное денежное довольствие, льготы и выплаты семье в случае гибели. Прошедшие обучение рассказывали журналистам, в чем заключалась их подготовка.
- Чеченские правозащитные организации и блогеры сообщают о жалобах жителей республики, которых похищают для отправки в качестве «добровольцев» на войну против Украины. Одному из таких похищенных, жителю села Серноводское Шамилю Сасламбекову (возможно, Сосламбекову), предположительно поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Он предпочел отправиться на войну, где был убит.
- Некоторые вернувшиеся с войны «добровольцы» жалуются, что им не выплатили обещанные деньги, бросали в бой без обмундирования и не подвозили провиант. В частности, спикер парламента Чечни Магомед Даудов встретился с четырьмя бойцами, которые вернулись с войны и пожаловались на отсутствие лечения и обещанных выплат. Чиновник отчитал их на камеру.
- Ранее Кавказ.Реалии проверил опубликованный украинской стороной список «добровольцев», которых отправили на войну через Чечню. Истории раненых и погибших бойцов редакции рассказали их родственники.
- В России созданы уже более 40 «именных» добровольческих батальонов для участия в войне в Украине. Первой начала формировать именные военные подразделения из местных жителей задолго до событий на Украине как раз Чечня. Они участвовали в боевых действиях с первых дней российского вторжения в Украину. В частности, это отряды ОМОН и СОБР «Ахмат», названные в честь президента Чечни Ахмата Кадырова. 26 июня глава Чечни Рамзан Кадыров объявил о формировании четырех новых батальонов для участия войне в Украине - «Север-Ахмат», «Юг-Ахмат», «Запад-Ахмат» и «Восток-Ахмат».
МИД: Россия временно выведет свои объекты из-под инспекций по СНВ
Министерство иностранных дел России информировало США, что временно выводит из-под инспекционной деятельности по договору о СНВ свои объекты, подлежащие международным инспекциям. В сообщении МИДа подчеркивается, что такие меры он принимает в ответ на недружелюбные действия Вашингтона.
«Российская Федерация вынуждена прибегнуть сейчас к этой мере вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории», - сказано в сообщении.
МИД разъясняет, что из-за прекращения регулярного авиасообщения между Россией и США и закрытия для российских самолетов воздушного пространства США и их союзников российские инспекционные группы практически лишены возможности осуществлять инспекции американских объектов.
Российская сторона подчеркнула, что остается «в полной мере привержена соблюдению всех положений Договора о СНВ».
- Договор СНВ-III между Россией и США вступил в силу в 2011 году и действует до 2026 года. Он предусматривает дальнейшее сокращение двумя странами стратегических наступательных ядерных вооружений при сохранении паритета. Под действие договора подпадают ядерные боезаряды, межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков, а также пусковые системы для них.
- Главным инструментом взаимного контроля за соблюдением договора являются регулярные взаимные инспекции. С момента подписания договора их состоялось более 300.
Российский вице-мэр Новой Каховки задержан по подозрению в бандитизме
Первый заместитель главы российской администрации города Новая Каховка в Херсонской области Украины Виталий Ефименко задержан российской полицией по подозрению в бандитизме. У него изъяты оружие и десятки миллионов рублей. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на МВД.
Временное управления МВД России по Херсонской области заявляет, что полицейские вышли на Ефименко, расследуя два нападения на местных бизнесменов. Утверждается, что в результате расследования задержаны члены вооруженной банды, в которую входил и Ефименко. Сколько человек задержаны - не сообщается.
Ефименко - местный бизнесмен. После того как Херсонская область была занята российскими войсками, он был назначен в российскую военно-гражданскую администрацию Новой Каховки. В начале августа на него было совершено покушение. Украинские СМИ, в частности «24 канал», тогда сообщали, что российский чиновник известен в регионе как криминальный авторитет, источник информации не назывался.
Партия Герхарда Шрёдера не нашла повода для его исключения
Экс-канцлеру Германии Герхарду Шрёдеру будет позволено остаться членом Социал-демократической партии Германии. Такое решение приняла в понедельник специальная комиссия партии. Ранее часть членов СДПГ требовала исключить его из партии за тесные связи с Россией - в частности, работу в российских госкорпорациях и личную дружбу с президентом РФ Владимиром Путиным.
Комиссия заявила, что не нашла в деятельности Шрёдера нарушений устава и принципов партии, что не позволяет поставить вопрос о его исключении. Так, он не высказывал поддержки военной агрессии и не оправдывал нападения. Дружба с Путиным относится к сфере частной жизни, считает комиссия, а с постов в российских госконцернах Шрёдер уже ушел. Заявители имеют право обжаловать решение комиссии.
Предложение исключить экс-канцлера из СДПГ выдвинули 17 районных и городских партийных отделений. По их мнению, тесные связи Шрёдера с российским руководством дискредитируют его, а тем самым и всю СДПГ. Кроме того, в вину Шрёдеру вменялась его политика сближения с Москвой в экономической сфере, что, по мнению однопартийцев, внесло вклад в усилиение энергетической зависимости Германии от России.
Сопредседатель СДПГ Саския Эскен критиковала поведение Шрёдера, заявив, что он ведет себя не как экс-канцлер, а как бизнесмен. «Все, что он говорит и делает - он делает в собственных интересах и в интересах своего бизнес-партнера», - сказала Эскен в интервью медиагруппе Funke. Второй сопредседатель, Ларс Клингбайль, назвал решение комиссии оставить Шрёдера в партии «чисто юридическим» и подчеркнул, что для партии он будет оставаться в изоляции.
- Герхард Шрёдер был канцлером ФРГ с 1998 года по 2005 год. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод «Северный поток».
- В сентябре 2017 года на собрании акционеров «Роснефти» Шрёдер единогласно был избран председателем совета директоров. В июне 2021 года стало известно, что он был переизбран на эту должность. Его зарплата составляла $600 тысяч.
- Об уходе из совета директоров «Роснефти» Шрёдер заявил 20 мая 2022 года. Вместе с ним «Роснефть» покинули директор компании, германский бизнесмен Матиас Варниг, и бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.
- После начала военного вторжения России в Украину, Шрёдер назвал его ошибкой российского правительства. Однако он и после начала войны неоднократно ездил в Москву, встречаясь там с российским руководством, в том числе и с Владимиром Путиным, и обсуждая вопросы экономической политики, прежде всего экспорт в Европу российских нефти и газа. Его последняя поездка состоялась в начале августа.
RUSI: в российском оружии преобладают иностранные микрочипы
Сотрудники и партнеры британского Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI) выяснили, что в оружии, которое Россия использует против Украины, преобладают микрочипы иностранного производства. Об этом говорится в докладе RUSI.
Команда RUSI исследовала 27 видов российского оружия, оставленного на территории Украины после нападения на нее России, – от крылатых ракет до систем противовоздушной обороны. Внутри них RUSI обнаружил как минимум 450 уникальных микроэлектронных компонентов иностранного производства.
Более 70% из них были произведены американскими компаниями. Производители микроэлектроники заявили, что соблюдают санкции, введенные против России в ответ на ее вторжение в Украину, и остановили экспорт своих товаров в Россию, в том числе для предметов невоенного назначения.
Однако проанализировав почти миллион поставок микроэлектроники в Россию с 2017 по 2022 год, RUSI выяснил, что часть западных компонентов была произведена или поставлена третьими странами. Так, главным экспортером микроэлектроники в Россию оказался Китай, в лидерах значатся также Малайзия и Таиланд.
Авторы доклада надеются, что понимание того, как Россия обходит санкции, чтобы импортировать важнейшие технологии, поможет странам действовать сообща в попытке помешать ей заменять свои «орудия военной агрессии».
Российского танкиста осудили в Украине на 10 лет за обстрел многоэтажки
Деснянский районный суд города Чернигова на севере Украины приговорил к 10 годам лишения свободы российского танкиста Михаила Куликова по делу об обстреле жилой многоэтажки на окраине города. Он признан виновным по статье о нарушении законов и обычаев войны. Куликов признал свою вину.
На суде Куликов рассказал, что выстрелил по верхним этажам дома по требованию командира, крикнувшего, что там находится человек с гранатометом. Сам военный ни гранатометчика, ни каких-либо военных объектов не видел; по его словам, обстрела российских военных не велось. В результате его удара были разрушены две квартиры и технический этаж дома. О пострадавших не сообщается.
- 31-летний Михаил Куликов — уроженец Заринска (Алтайский край). Он служил оператором-наводчиком танка в 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде, которая дислоцируется в Алейске на Алтае.
- Во время войны в Украине старший сержант Куликов попал в плен. В марте украинские власти публиковали видеозапись, где он созванивается со своей супругой.
- Командир танкового батальона, майор Леонид Щеткин, отдавший приказ, также попал в плен. Позднее он в числе других российских военнопленных был обменян на украинских.
- В мае другого сибирского военнослужащего, иркутянина Вадима Шишимарина, приговорили к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области. Позже апелляционная инстанция смягчила наказание до 15 лет лишения свободы.
Военные РФ заявили о готовности взорвать заминированную Запорожскую АЭС – «Энергоатом»
Российские военные заявили о готовности взорвать заминированную Запорожскую атомную электростанцию, сообщают в украинском государственном предприятии «Энергоатом».
«Россияне не скрывают своих планов и уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-майор Валерий Васильев, командующий сейчас гарнизоном ЗАЭС, сказал, что «здесь будет либо российская земля, либо выжженная пустыня», – говорится в сообщении «Энергоатома» в Telegram.
Согласно сообщению, Васильев, выступая перед российскими солдатами, также заявил, что «станция будет либо российской, либо ничьей». Когда именно и где прозвучало это заявление, в «Энергоатоме» не уточнили.
Ранее представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что у ведомства есть подтвержденная информация о минировании энергоблоков ЗАЭС российскими войсками.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 8 августа призвал предоставить международным инспекторам доступ на Запорожскую атомную электростанцию после сообщений об обстрелах крупнейшей в Европе АЭС со стороны российских войск.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси 6 августа предупредил, что обстрел АЭС «подчеркнул очень реальный риск ядерной катастрофы».
Гросси призвал все стороны конфликта проявлять «максимальную сдержанность» вблизи ядерной площадки.
Глава МАГАТЭ добавил, что «чрезвычайно важно», чтобы агентству был разрешен доступ к АЭС «для обеспечения технической поддержки ядерной безопасности».
Украинские власти обвинили российские войска в обстрелах территории Запорожской АЭС 5 и 6 августа.
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в «ядерном терроре» и призвал ввести дополнительные международные санкции, на этот раз против ядерного сектора Москвы.
Российская сторона обвинила украинских военных в обстреле АЭС.
В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что Запорожская АЭС играет значительную роль при контрнаступлении украинских войск, поэтому российские войска будут продолжать ядерный шантаж.
На территории ЗАЭС базируются русские войска и, как говорят в центре, атомный объект используется армией РФ как прикрытие.
С 4 марта Запорожская АЭС захвачена российскими войсками. Также под оккупацией находится и город-спутник ЗАЭС – Энергодар.
Китай станет главным приоритетом ЦРУ вместо борьбы с терроризмом
Центральное разведывательное управление США переориентирует свою деятельность с борьбы против терроризма на Китай. Об этом рассказал замдиректора ЦРУ Дэвид Коэн на закрытой встрече с руководителями контртеррористического отдела, о которой сообщает Associated Press.
По словам Коэна, США продолжат преследовать террористов, но теперь главный приоритет – постараться лучше понять Пекин и противостоять ему. На эти цели будет направляться всё больше денег и других ресурсов ЦРУ, что потребует их сокращения в других областях, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, говорят источники AP. Уточнить цифры невозможно, поскольку бюджет разведки засекречен.
В ЦРУ произошёл "тихий поворот", пишет AP: сотни сотрудников переводят на должности, связанные с Китаем, в том числе тех, кто ранее работал с террористической угрозой. Внутри агентства многие изучают китайский язык, и ЦРУ старается нанимать больше людей, говорящих по-китайски.
США давно обеспокоены растущими политическими и экономическими амбициями Китая. В США заявляли, что Пекин пытался влиять на американские выборы, занимался кибершпионажем и заключил в лагеря миллионы уйгуров – из мусульманского меньшинства, проживающего в китайском районе Синьцзян. Кроме того, в США опасаются, что в ближайшие годы Пекин попытается силой захватить самоуправляемый остров Тайвань, который Китай считает своей территорией.
Представители ЦРУ сообщили, что им нужно больше информации о Китае, в том числе потому, что они не смогли окончательно определить причину пандемии COVID-19. О происхождении вируса доподлинно неизвестно. Помимо этого, в ЦРУ надеются получить больше информации о китайских разработках новейших технологий. В США предполагают, что триллионы инвестиций Китая в квантовые науки, искусственный интеллект и другие технологии, вскоре изменят структуру экономики и методы ведения войн.
Сдвиг приоритетов поддерживают депутаты обеих партий и многие бывшие офицеры разведки. Член палаты представителей Джейсон Кроу, бывший армейский рейнджер, служивший в Афганистане и Ираке, считает, что в последние годы США слишком сосредоточились на борьбе с терроризмом.
"Гораздо большую экзистенциальную угрозу представляют Россия и Китай", – сказал Кроу. По его словам, террористические группировки "не разрушат американский образ жизни… так, как это может сделать Китай".
Мосгорсуд отклонил жалобу на арест для Ильи Яшина. Он останется в СИЗО
Мосгорсуд отклонил жалобу на меру пресечения для оппозиционного политика Ильи Яшина. Он остаётся в СИЗО по делу о фейках про российскую армию. Об этом сообщили адвокаты после заседания суда.
Во время заседания суда Яшин прямо в камере во время трансляции провёл пикет. Политик показал плакат с надписью "Нет войне".
Сегодняшний процесс объявили закрытым. По словам адвокатов, прокурор Анна Потычка отметила, что Яшин мог бы использовать открытый процесс для популяризации антивоенных идей.
В телеграме Яшина опубликована его речь на суде. Политик назвал заседание пустой формальностью, так как, по его мнению, всё решено от начала до конца. Яшин в очередной раз назвал свое преследование политическим.
"Многие уголовники мне кажутся более приятными людьми по сравнению с судьями, которые выносят заведомо противозаконные решения", - сказал Яшин. В конце речи политик отметил, что война с Украиной должна быть остановлена, а президент России Владимир Путин - отправлен в отставку.
- Уголовное дело против политика было возбуждено из-за эфира в YouTube, в котором он рассказал об убийствах в Буче. Яшин обвинял в них российских солдат и цитировал снятое в городе видео Би-би-си. Оппозиционеру грозит до 10 лет лишения свободы.
- 12 июля Яшина доставили в Главное следственное управление прямо из спецприёмника. Новое уголовное дело завели за несколько часов до окончания 15 суток ареста, назначенных якобы за неповиновение полицейским.
- Илья Яшин – один из немногих оппозиционных политиков, не уехавших из России после волны репрессий против сторонников Алексея Навального и начала российского вторжения на территорию Украины.
- Правозащитный проект "Поддержка политзаключённых. Мемориал" признал Яшина политическим заключённым.
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В оккупированном Запорожье подписано распоряжение о референдуме
Подконтрольный российским властям глава Запорожской области Евгений Балицкий подписал распоряжение о проведении референдума о вхождении оккупированного региона в состав России. Об этом сообщают российские агентства ТАСС и РИА Новости.
Ранее сообщалось, что главы так называемых военно-гражданских администраций (ВГА) Херсонской и Запорожской областей, созданных после оккупации части этих регионов Украины российскими войсками, подписали документы о создании избирательных комиссий. Их состав пока не определён, но пророссийские власти регионов утверждают, что это будут "самые активные и неравнодушные жители". Комиссии будут использоваться в том числе и для проведения референдума о вхождении регионов в состав России.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия "закроет для себя любые шансы на переговоры" с украинскими властями, если начнёт проводить так называемые референдумы на оккупированных территориях.
Ранее представитель Белого дома заявлял, что в Вашингтоне наблюдают планы России аннексировать часть украинской территории и предупредили, что эти попытки не останутся для Москвы без последствий.
Российские войска контролируют почти всю территорию Херсонской области с областным центром и около 60 процентов территории Запорожской области, при этом город Запорожье остаётся под контролем Украины. Представители украинских властей заявляют, что все оккупированные территории будут освобождены.
"БесогонТВ" показал погибшего на войне в Украине заключённого
В программе "Вести" на государственном канале "Россия-1" показали отрывок из программы Никиты Михалкова "БесогонТВ", в котором режиссёр представил погибшего в Украине заключённого Константина Тулинова героем.
Таким образом, российские власти впервые фактически признали, что вербуют заключённых для участия в войне в Украине.
В начале июля "Важные истории" сообщили, что ЧВК "Вагнера" начала вербовать осужденных в петербургских колониях.
В "Бесогоне" Михалков описывает "трудный путь" Тулинова. В 16 лет он получил первый условный срок, за ним последовали реальный срок за покушение на убийство, "грабеж, наркотики и несколько ходок".
Весной , по словам режиссёра, Тулинов "подал прошение с просьбой отправить его на фронт", где 14 июля погиб. Показанный в видео "сослуживец" Тулинова утверждает, что тот подорвал себя вместе с тремя украинскими военными, чтобы остальные бойцы могли безопасно отступить.
По мнению Михалкова, Тулинов пожертвовал собой, чтобы искупить свою прошлую жизнь. Он также заявил, что "государство ответило Тулинову благодарностью за его подвиг". По словам Михалкова, погибшего помиловали, он был приравнен к участнику боевых действий, так что его семье полагаются льготы и выплаты.
По данным основателя Gulagu.net Владимира Осечкина, Константин Тулинов был участником "актива" в петербургском СИЗО "Кресты", который пытал арестованных. "Фонтанка" писала, что Тулинов по прозвищу "Рыжий"играл "одну из главных ролей" в активе.
В 2019 году Осечкин опубликовал видео с избиением людей в "Крестах". По словам правозащитника, заключённым, которые сотрудничали с администрацией СИЗО, создавали льготные условия содержания, в том числе позволяли иметь мобильные телефоны и есть домашнюю еду. Осечкин также публиковал фотографию арестантов, у которых были футболки с надписью "Актив УФСИН един". (АУЕ — движение "арестантский уклад един" — признано в России экстремистской организацией). В такой футболке позировал и Тулинов. На этой фотографии на груди и шее молодого человека видна татуировка Креста, её также можно заметить на одной из фотографий в сюжете программы "БесогонТВ" Никиты Михалкова.
В мае 2021 года суд в Санкт-Петербурге приговорил Тулинова и двух его подельников к лишению свободы на сроки до 14 лет за избиение содержащегося в СИЗО, съемку побоев на видео и вымогательство.
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