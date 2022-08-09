Обзор грузинской прессы

Народ Литвы желает завершения оккупации Грузии, вступления страны в Евросоюз и НАТО. Об этом литовский президент Гитанас Науседа заявил в интервью грузинской телекомпании «Имеди». По его словам, Грузия может попасть в т.н. серую зону, если не выполнит условия Брюсселя для получения статуса кандидата на вступление в ЕС.

«Не очень много времени осталось до оценки Еврокомиссии. Грузинские политики должны максимально использовать это время. Если грузинские политики не смогут этого сделать, будет разочарование. Разочарован грузинский народ будет не только своими политиками, наверное, грузинский народ будет разочарован и странами ЕС. Причина – ожидание позитива, позитивных сигналов и результата. Но если условия не будут выполнены Грузией, – не будет положительного решения Еврокомиссии и Европейского Совета», – сказал он.

Говоря о 14-й годовщине начала августовской войны 2008 года, литовский лидер сказал, что в интересах России беспорядки, страдания народа. За развязанной против Грузии войной последовали военные действия против Украины, добавил он. Науседа заявил, что Литва продолжит поддерживать Украины и готова принять участие в восстановлении страны.

«Но сначала Украина должна выиграть эту войну. К сожалению, решения о поставках оружия принимаются с задержкой. Процесс идет очень медленно, достаточной помощи нет до сих пор. Я несколько раз был в Украине. Мой визит был подтверждением солидарности. Военная, политическая и финансовая помощь важна, но иногда ощутимее моральная поддержка. Литва с учетом своих возможностей передала Украине военные запасы. Мы пытаемся консолидировать поддержку партнеров. Это наше моральное обязательство перед властями Украины и украинским народом», – сказал литовский лидер.

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Амиран Гамкрелидзе – один из «трех мушкетеров», помогавших Грузии в борьбе с коронавирусом, уходит в отставку с должности главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Грузии. Об этом 5 августа в интервью «Палитраньюс» сообщил министр здравоохранения Зураб Азарашвили.

Сам Гамкрелидзе в беседе с журналистами сказал, что решение принято «обоюдно» с главой Минздрава.

«Подтверждаю, что действительно ухожу. Мы обсудим вопросы, связанные с передачей всех дел. Наш центр является одним из ведущих учреждений, и здесь проводится большая работа. Мы составим план на переходный период, и после этого я покину свой пост», – сказал он в эфире ТВ «Пирвели».

Гамкрелидзе говорит, что никаких конфликтов с руководством у него не было. Глава Минздрава, в свою очередь, сказал, что отставка «не имеет ничего общего с предпандемическим периодом или событиями во время пандемии».

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Качество морской воды на всех пляжах Аджарии соответствует норме. Об этом пишет издание Batumelebi со ссылкой на пресс-службу аджарского правительства.

«Самая чистая вода традиционно в береговой зоне Сарпи, затем в Квариати и Гонио, затем в Кобулети», – говорится в сообщении.

Самая высокая концентрация бактерий группы кишечной палочки оказалась у пляжа на Зеленом мысе близ Батуми и в селе Бобоквати близ Кобулети (7000 на литр при норме 10 тысяч).

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