В Грузии разгорается военно-политический скандал. В распоряжении телеканала «Мтавари» оказалась информация, якобы подтверждающая факт передачи личных дел грузинских военнослужащих в руки российских спецслужб. В связи с этим оппозиция призывает к скорейшему расследованию. Власти назвали сюжет инсценировкой, обвинив оппонентов во лжи.

Личное дело грузинского военного инструктора Михаила Камхадзе оказалось в руках российских оккупационных сил в Украине. В видеокадрах, распространенных т.н. народной милицией ЛНР, продемонстрированы документы на грузинском языке с грифом Минобороны Грузии. Они якобы были обнаружены в конце июля в пригороде Лисичанска на востоке Украины.

«Вот такое дельце, иероглифы грузинские от руки, и вот в конце свидетельство о рождении на имя Камхадзе Михаила», – говорит голос за кадром, демонстрируя личное дело на камеру.

На основании обнаруженных документов в сюжете делается вывод, что грузинские инструкторы-артиллеристы занимались подготовкой военнослужащих Украины.

Журналисты грузинского телеканала «Мтавари» поговорили с самим Камхадзе, который говорит, что его документы хранились в Министерстве обороны Грузии, а сам он с 2017 года находится в Украине.

«Эта папка хранилась в Минобороны Грузии в отделе кадров, я физически не имел доступа к ней. После того, как мне не продлили контракт, я уехал в Украину. Я подозреваю, что отсюда (из Украины) вышла информация, что приехал такой человек, он занимается подготовкой людей. Оттуда потребовали информацию. Эти документы достали из архива и вынесли, скорее всего, за немалые деньги», – говорит Камхадзе.

Бывший глава Генштаба Грузии Вахтанг Капанадзе в разговоре с «Мтавари» говорит, что по данному факту необходимо начать расследование.

«Может, это и со злым умыслом, а может, произошло по халатности. В любом случае, необходимо провести расследование, как досье из Грузии оказалось в руках российских боевиков?»

Скандал прокомментировали и лидеры грузинской оппозиции. На специальном брифинге председатель «Единого национального движения» Ника Мелия назвал Минобороны Грузии «подразделением российских спецслужб».

«Этот тяжелейший факт указывает на существование российского влияния в Министерстве обороны Грузии и наличие сети, используя которую оккупанты могут получить необходимую информацию о любом грузинском военном и членах его семьи. Это не что иное как системная измена правительства и предательство родины. Минобороны страны превратилось в логово российских спецслужб», – заявил Мелия на брифинге.

В Минобороны Грузии считают, что как сюжет телеканала «Мтавари», так и заявления оппозиции являются спекулятивными. Невозможно, чтобы личные документы попали в распоряжение посторонних лиц, говорится в заявлении.

«Эта информация является ложью. После увольнения военнослужащего из вооруженных сил его личные дела не хранятся в структурных подразделениях Министерства обороны, а направляются в соответствующие структуры муниципалитета. Личное дело Михаила Камхадзе было перенаправлено из Министерства обороны в комиссариат соответствующего округа и хранится в его первоначальном состоянии. Таким образом, невозможно, чтобы личные дела офицеров запаса утекли из ведомства. Компетентная служба определит, действительно ли документы, показанные на кадрах СМИ, являются личным делом и как они оказались в Украине», – говорится в заявлении Минобороны.

Со схожим заявлением выступили в Минюсте. Глава ведомства Рати Брегадзе назвал абсурдными обвинения оппозиции в передаче досье Михаила Камхадзе российским спецслужбам. По его словам, если кто-то обвиняет конкретного человека в совершении преступления, ему следует обратиться в следственные органы.

Реакция депутатов «Грузинской мечты» оказалась гораздо более острой. К примеру, по словам Гии Цагареишвили, некоторые представители оппозиции не имеют морального права выставлять претензии власти:

«Эти камни, вероятно, летят с огородов недругов. Всякие Мелия, Хоштария или Камхадзе стоят в очереди, чтобы как-то очернить нашу страну, нанести удар по авторитету наших вооруженных сил. Безнравственно, когда это происходит в те дни, когда мы вспоминаем героев, погибших в цхинвальской войне. Тем более, когда нам это бездоказательно говорит Мелия, дважды судимый преступник, – это верх цинизма. Я не намерен слушать никаких увещеваний от бандита Мелии – ни одно его слово не может быть достоверным».

Несмотря на ожидание общественности, заявлений о начале расследования по этому вопросу со стороны правительственных структур так и не поступило. Ближе к вечеру было обнародовано заявление правительства:

«Никанор Мелия, формальный председатель «Единого национального движения», распространяет информацию, будто личное дело из архива Министерства обороны было передано оккупантам, что, конечно же, является очередной дезинформацией и клеветой, выдуманной неудавшимся лидером обанкротившейся силы. Эти действия направлены на создание напряженности в обществе и на дискредитацию правящей команды».

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