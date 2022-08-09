14 августа исполняется 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны 1992-1993 годов. В преддверии этой даты «Эхо Кавказа» спросило у жителей Абхазии, что для них означает эта дата.

– Как в вашей семье вспоминают Отечественную войну народа Абхазии 1992-1993 гг. Что ваша семья пережила и что для вас значит эта дата, 14 августа?

Людмила Сагария: Начало войны – во-первых, мы не ожидали, что вообще такое может случиться, что может случиться война. Как и любая семья, пережили все ужасы, связанные с войной. Я потеряла своих братьев, один не найден. Тридцать лет уже прошло, но наша страна никак не может войти в колею от ее последствий. Еще во время войны Юрий Николаевич Воронов сказал, что любая война отбрасывает развитие на целых пятьдесят лет. А мы маленькая страна и малочисленный народ. Ведение любой войны совсем не в наших интересах. В этой войне мы оказались победителями и обрели тем самым право диктовать наши условия. Эти условия должны быть нацелены на инициацию мирных переговоров и соглашений. И для этого нам нужны умные головы, и такие головы у нас есть, которые могут рассчитывать шаги, последствия любых угроз, ведение политики, направленной на успешное развитие взаимовыгодных условий, дружественных условий между нашими соседями.

Адгур Гулия: В 1992 году мне было 14 лет. Был обычный летний день, я находился дома, около трех часов дня вернулся старший брат из Сухума, который сообщил, что Грузия вторглась на территорию Абхазии. Затем, быстро собравшись, с охотничьим ружьем ушел на войну.

– Во время войны, может быть, вы потеряли кого-то из близких?

Адгур Гулия: Да, двоюродный брат погиб на войне. Это разве можно забыть?! Постоянно вспоминаем, много человек погибло.

Владимир Попов: Само начало войны – это для каждого из нас стресс. Это изменение всего. Это нарушение уровня сознания, потеря близких. В разных местах сейчас находятся родственники, это итоги войны. Нет тех людей, которых я привык видеть. С кем я должен был, желал, считал, что мы будем (время) проводить, например, на Брехаловке кофе будем пить, этого нет. Это потеря, это большая потеря, людская потеря. И потеря того, что народ что-то накапливал, рассчитывал на что-то. Сейчас мы говорим: «До войны, после войны», то есть определенный отсчет времени. Он дает какое-то изменение сознания. Мы раньше говорили «За мир», не понимая, не осознавая, что такое мир, а сейчас мы все знаем, что такое война, что такое мир. Много чего поменялось для семьи.

Ирина Дармава: Для нас это было очень тяжело, лично для меня, потому что, когда началась война, в августе, меня в Абхазии не было, и моей семьи тоже. Мы смогли сюда переехать только лишь в январе. И мой муж сразу пошел воевать, в январе. Когда ты здесь находишься, все равно люди друг другу передают какие-то новости, больше информации. А мы были отрезаны от какой-либо нормальной информации (когда были за пределами Абхазии) и очень переживали за своих близких. Я знала, что все мои братья воюют, и очень тревожно было на душе.

– Вы кого-то потеряли во время войны из близких?

Ирина Дармава: Двоюродные братья у меня погибли, двое, один Герой Абхазии, другого наградили посмертно орденом Леона. Третий брат был ранен, и их старший брат прошел всю войну. Помимо этого, другие мои двоюродные братья тоже пострадали, погиб молодой парень Капба, был ранен Папба, который остался без ног и очень долго мучился, в итоге из-за своих ранений раньше времени умер, у него развились внутренние болезни. Для моей семьи, для моих детей, для моих близких, для всех для нас этот день был очень горестный – 14 августа 1992 года, когда началась война.

Михаил Степин: 14 августа 1992 года мы встретили на Гребешке с женой и сыном, это недалеко от Гагры. Отдыхали там у друзей, утром услышали сообщение по телевизору о том, что обстреляли санаторий в Сухуме грузинские вертолеты, есть погибшие и раненые. На следующий день узнали, что был высажен десант в Цандрипше, была перерезана дорога до границы. С трудом тогда удалось вывезти семью в Россию. До сих пор воспоминание очень яркое у нас с женой, у сына, которому тогда было семь лет. Очень у многих погибли родственники, знакомые, друзья, Володя Анцупов. Ужасно, когда на мирных людей летят вертолеты, расстреливают из вертолетов, идут танки. Это был кошмар.

– Как в вашей семье вспоминают войну, эту дату?

Михаил Степин: Вспоминают как что-то такое, чего не должно было быть. Напали на мирную, отдыхающую страну. Пострадали люди, которые приехали отдыхать, пострадали люди, которые жили, мирные люди. Ужас, это было очень страшно, неожиданно и страшно!

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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