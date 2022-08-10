Новости
У бывшего редактора Первого канала Овсянниковой проходит обыск
У бывшего редактора Первого канала Марины Овсянниковой проходит обыск. Об этом она сама рассказала "ОВД-Инфо".
Как сообщил её адвокат Дмитрий Захватов , выехавший на место обыска, сотрудники правоохранительных органов отказались дожидаться его приезда и вломились в дом. По его словам, обыск проходит по статье о "публичном распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России".
Овсянникова стала известна в марте после антивоенной акции в прямом эфире программы "Время", в которой она работала. Тогда она вышла с антивоенным плакатом в кадр, когда ведущая читала новости.
Суд оштрафовал Марину Овсянникову на 30 тысяч рублей, признав виновной в "организации либо проведении публичного мероприятия без подачи уведомления".
В июле суд обязал журналистку выплатить 50 тысяч рублей из-за речи у Басманного суда во время избрания меры пресечения политику Илье Яшину. Её признали виновной в дискредитации армии. Тогда Овсянникова назвала войну "самым ужасным преступлением XXI века".
8 августа суд оштрафовал Овсянникову еще на 40 тысяч рублей по делу о дискредитации армии за пост в фейсбуке.
- Законы о фейках и о дискредитации армии были приняты вскоре после российского военного вторжения в Украину. За распространение фейков можно получить до 15 лет лишения свободы. Действия, направленные на дискредитацию армии, совершенные впервые, считаются административным правонарушением; за повторную дискредитацию предусмотрена уголовная ответственность до пяти лет лишения свободы.
- Первый реальный срок по статье о фейках – семь лет лишения свободы – получил муниципальный депутат Алексей Горинов. Во время заседания совета депутатов он использовал термин "война", а не "специальная военная операция".
Другие новости дня
CNN: россияне обучаются в Иране эксплуатации беспилотников
В последние недели россияне проходят обучение в Иране по эксплуатации произведенных в Иране беспилотников, сообщает телекомпания CNN со ссылкой на американского официального представителя, у которого есть доступ к американским разведданным.
"В течение нескольких недель российские официальные лица обучались в Иране в рамках соглашения по передаче иранских беспилотных летательных аппаратов России". - говорит собеседник CNN, которая называет эту информацию еще одним сигналом, свидетельствующим о готовности Москвы начать закупки беспилотников в Иране.
В июле CNN сообщала о посещении российской делегации Ирана, целью которого было ознакомление с иранскими беспилотниками Shahed-191 и Shahed -192, способными нести высокоточные ракеты. Тогда советник президента США по национальной безопасности Джек Салливен заявил, что, по американским данным, Иран готов продать России сотни беспилотников для использования в военных действиях в Украине.
Беспилотники играют важную роль в ходе войны в Украине. Украина успешно применяет турецкие беспилотники "Байрактар" и американские беспилотники для воздушных атак в то время, как Россия применяет отечественные "Орланы" для воздушной разведки и электронной войны. Пока США отказываются предоставить Украине более мощные дроны "Gray Eagle", опасаясь, что в Москве это воспримут как шаг в направлении эскалации войны.
Байден утвердил вступление Финляндии и Швеции в НАТО
Президент США Джо Байден 9 августа подписал документы, ратифицирующие со стороны Вашингтона вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом сообщает AFP.
В своем выступлении американский президент отметил, что две североевропейские страну станут «сильными, надежными и весьма способными новыми союзниками», которые возьмут на себя «священное обязательство» взаимной защиты в рамках трансатлантического альянса.
По словам Байдена, Россия под руководством Владимира Путина, «разрушила мир и безопасность в Европе» своим вторжением в Украину. «Путин думал, что сможет разобщить нас...Вместо этого он получил то, чего так избегал», - заявил американский президент.
4 августа Сенат США проголосовал за присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, став 23-й из 30 стран, выразивших официальное одобрение.
Для полной ратификации членства Финляндии и Швеции необходимо, чтобы все страны-участницы Североатлантического альянса одобрили соответствующие документы на национальном уровне.
- Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой – не видят в нем особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. При этом в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.
Серена Уильямс объявила о завершении карьеры в теннисе
Американская теннисистка Серена Уильямс решила завершить свою спортивную карьеру, – говорится в ее эссе, опубликованном в журнале Vogue.
«Я здесь, чтобы сказать вам, что я эволюционирую от тенниса к другим важным вещам. Несколько лет назад я тихо основала Serena Ventures, компанию венчурных инвестиций. Вскоре после этого я создала семью. Я хочу, чтобы эта семья стала больше», – написала Уильямс.
Сорокалетняя теннисистка отметила, что решение было для нее болезненным. Перед уходом Уильямс планирует сыграть в турнире U.S. Open в Нью-Йорке, который пройдет в начале сентября.
- Серена Уильямс дебютировала в профессиональном теннисе в 1995 году. За свою карьеру она 23 раза выигрывала турниры «Большого шлема», 73 раза – турниры WTA. Четырежды становилась обладательницей «золота» на Олимпийских играх.
- В 2019 году Уильямс стала первой спортсменкой, попавшей в список самых богатых женщин Америки по версии Forbes. На протяжении своей карьеры Уильямс боролась с расизмом и сексизмом в спорте.
Карасин: ЕС, США и Швейцария стремятся сорвать Женевские переговоры РФ с Грузией
Глава комитета Совета РФ по международным делам Григорий Карасин считает, что Евросоюз, США и Швейцария стремятся сорвать Женевские дискуссии «под предлогом» событий в Украине, пишет агентство «Новости-Грузия».
Дипломат напоминает, что переговоры в Женеве были инициированы после августовской грузино-российской войны 2008 года. В них участвуют представители Грузии, России, США, а также Сухуми и Цхинвали.
В последний раз встречи проводились в декабре 2021 года. Откладывание переговоров, по мнению российского дипломата, «чрезвычайно опасно, так как может привести к продуманным провокациям».
В своем комментарии Карасин вновь обвинил в начале августовской войны третьего президента Грузии Михаила Саакашвили: «отмечая очередную дату агрессии Саакашвили, мы должны задуматься над тем, как предотвратить подобное в будущем».
По словам Карасина, встречи в Женеве являются «главным сдерживающим механизмом, который обеспечивает предсказуемость и стабильность в регионе». Он отметил, что «всего проведено 55 раундов насыщенного диалога и острых дискуссий» и назвал Женевские дискуссии «страховочной сеткой безопасности в регионе Южного Кавказа».
Китай начнет учения с целью окружения острова Тайвань
Армия Китая объявила о проведении учений целью которых будет отработать окружение и оборону острова Тайвань. Об этом сообщает South China Morning Post.
Дата окончания учений не уточняется. Международные наблюдатели предполагают, что КНР может сделать проведение масштабных военных учений в районе Тайваня регулярными.
Ранее вооруженные силы Тайваня начали артиллерийские учения с боевыми снарядами. Они отрабатывали отражение нападения на остров. Власти Тайваня заявили о том, что Китай в ходе своих учений репетирует атаку на остров.
4 августа Китай начал военные учения с боевыми стрельбами в шести акваториях вокруг Тайваня после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она стала самым высокопоставленным американским политиком, прилетевшим на остров за последние 25 лет. Китайский МИД предупреждал, что Пекин расценит визит как подрыв своего суверенитета. Учения закончились воскресенье 7 августа, однако уже 8 августа Китай объявил о проведении новых.
- Власти Китая считают Тайвань своей территорией и декларируют намерение воссоединиться с ней. США не признают Тайвань независимым государством, как и большая часть стран ООН, однако выступают резко против угроз Китая присоединить остров силой.
Власти Бучи: в городе погибли 458 мирных жителей
Во время российской оккупации города Буча под Киевом погибли 458 мирных бучан, 419 из них были расстреляны или умерли от пыток. Об этом рассказала заммэра города Михайлина Скорик-Шкаровская на своей пресс-конференции.
Скорик-Шкаровская сообщила, что многие трупы гнили на улицах, другие были сожжены, "возможно, из соображений гигиены или с целью скрыть следы пыток". Также известно о братской могиле, в которой обнаружили тела 116 местных жителей.
Среди погибших 366 мужчин и 86 женщин, в том числе девять детей. Ещё пять тел находятся в настолько плохом состоянии, что определить их пол невозможно. Кроме того, цифры включают в себя мешок с останками, среди которых две правые руки – вероятно, принадлежащие российским военным, подозревают следователи.
Три трупа российских солдат, найденные в Буче, были отправлены на репатриацию. Обнаруженные тела украинских военных передали властям, в озвученные цифры они не входят.
Около 50 трупов до сих пор находятся в моргах как неопознанные или невостребованные родственниками. Среди них много пожилых, которые "были слишком слабыми, больными или упрямыми, чтобы покинуть свои дома", – сказал священник, помогавший хоронить погибших в братской могиле возле своей церкви.
Один из местных жителей составил список тел, оставшихся в моргах, с кратким описанием их следователями. Согласно документу, один пожилой мужчина был убит выстрелом в глаз, другой, с короткими седыми волосами, – в затылок. Голова женщины, возраст которой следователи оценили в 75-85 лет, настолько изуродована, что её невозможно узнать.
Если в ближайшее время за ними не обратятся, их похоронят городские власти, сказала Скорик-Шкаровская.
- Российские войска занимали Бучу более месяца. После их стремительного отступления в конце марта местные власти и журналисты обнаружили в Буче десятки трупов и массовые захоронения. Спутниковые снимки показывают, что тела на улицах города появились во время российской оккупации. Россия отвергает свою причастность к убийствам мирных жителей, называя случившееся "провокацией и постановкой".
Роскосмос вывел на орбиту иранский разведывательный спутник
Госкорпорация Роскосмос вывела на орбиту иранский спутник дистанционного зондирования Земли "Хайям". Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" состоялся около 9 часов утра по Москве с космодрома Байконур в Казахстане. Ранее газета The Washington Post сообщила, что в США опасаются, что спутник будет использован Россией в войне с Украиной. В Тегеране это отрицают.
В Иране заявляют, что спутник спроектирован для научных исследований и мониторинга Земли для сельскохозяйственных и природоохранных целей. The Washington Post, цитируя анонимные источники в западном разведывательном сообществе, заявляла, что аппарат предоставит Тегерану "беспрецедентные возможности" по почти постоянному разведывательному наблюдению за Израилем и Персидским заливом.
В материале газеты утверждалось, что Россия на несколько месяцев получит контроль над "Хайямом" для использования в украинской войне. Российская группировка разведывательных спутников несравнима по возможностям с имеющейся в распоряжении у стран НАТО, предоставляющих разведывательную информацию Украине практически в режиме реального времени.
Иранское космическое агентство 7 августа заявило, что Тегеран будет контролировать спутник с первого дня полёта и не будет передавать информацию третьим странам. В июне прошлого года The Washington Post сообщала, что Россия предоставит Ирану спутник "Канопус-В" для военного использования. Москва это отрицала, президент Владимир Путин назвал сообщение "ерундой", напоминает "Интерфакс".
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Очевидцы сообщили о нескольких взрывах у военного аэродрома в Крыму
Очевидцы сообщили о нескольких взрывах у российского военного аэродрома Саки в аннексированном Крыму. Он расположен у посёлка Новофёдоровка на западе полуострова. Предположительно, там горят склады с боеприпасами, пишет Крым.Реалии.
Российское министерство обороны заявило, что причиной взрывов стала детонация нескольких авиационных боеприпасов на территории аэродрома. Городские власти Новофёдоровки сообщали о том, что случилась серия взрывов, их было около десяти.
Аэродром "Саки" находится в глубоком тылу – более, чем в 200 километрах от ближайших украинских позиций в Херсонской области.
Ассоциация туроператоров России заявила, что, по предварительным данным, среди туристов никто не пострадал. К месту взрыва направлены бригады скорой помощи и санитарная авиация.
На аэродроме базируется 3-й истребительный авиационный полк, в составе которого преимущественно самолеты Су-30СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М, сообщала ранее редакция Крым.Реалии. Сообщалось, что полк участвует в войне с Украиной, нанося ракетно-бомбовые удары по территории страны.
- Аэродром Саки, где произошли взрывы, с 2014 года является российской военной базой, откуда ВВС РФ совершают вылеты в том числе во время нынешней войны с Украиной. В феврале 1945 года его аэродром принял самолеты с главами стран антигитлеровской коалиции – президентом США Франклином Рузвельтом и премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем, прилетевшими на Ялтинскую конференцию.
- Утром 31 июля в аннексированном Севастополе была атакована база штаба Черноморского флота России, пострадали несколько человек. Удар, предположительно, был нанесён беспилотником, взлетевшим с территории аннексированного полуострова.
В югоосетинских селах установят ящики для записок, чтобы выяснить судьбы без вести пропавших
Международный комитет Красного Креста (МККК) установит в югоосетинских селах почтовые ящики для анонимной информации. Инициатива принадлежит семьям пропавших без вести, её поддержали власти самопровозглашенной республики Южная Осетия – аппараты уполномоченного по правам человека и полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования.
Как пишет агентство «Рес» со ссылкой на пресс-службу МККК, 10 августа начинается работа по установлению ящиков для записок и запуску телефона доверия для связи с людьми, которые могут обладать информацией о судьбе и местонахождении без вести пропавших.
«Население сёл, где предположительно имело место исчезновение людей в связи с вооружёнными конфликтами 1990-х и 2008 годов, возможные очевидцы каких-то событий всё ещё могут располагать проверенной информацией, которая могла бы помочь в поиске пропавших без вести», – заявил Глава отдела предоставления защиты Миссии МККК Никита Логачёв.
«Это – инициатива семей пропавших без вести лиц, их боль многолетнего ожидания и призыв ко всем, кто может располагать хоть какой-то информацией о судьбе их пропавших близких», – добавил он.
До 30 августа, Международного дня пропавших без вести, в нескольких сёлах Южной Осетии при содействии сельских и районных администраций и югоосетинских участников Координационного механизма планируется установить 15 ящиков, сопровождаемых баннером с кратким пояснением цели установки такого канала связи и списком лиц, предположительно пропавших без вести в окрестностях конкретного села или соседних сёлах.
Информация на баннере, в том числе, содержит обращение семей на нескольких языках (русском, осетинском и грузинском): «Мы, семьи без вести пропавших лиц, просим Вас помочь нам в поисках информации о судьбе и местонахождении наших пропавших родных. Если вы знаете хоть что-то о них, пожалуйста, поделитесь этой информацией в виде анонимной записки или позвоните на телефон доверия. Любая информация для нас очень важна».
Содержимое ящика будет проверяться 20-го числа каждого месяца, а для телефона доверия выделено два номера для звонков в рабочее время с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу: +7 929 803 30 11 – линия, выделенная для аппарата полномочного представителя по вопросам постконфликтного урегулирования, +7 929 803 30 22 – номер, по которому звонки будут приниматься сотрудниками Миссии МККК.
Вся информацию, собранная в рамках инициативы, будет анализироваться и систематизироваться совместно с югоосетинскими участниками Координационного механизма по вопросам выяснения участи лиц, пропавших без вести в связи с вооружёнными конфликтами 1990-х и 2008 гг.
В пресс-релизе говорится, что процесс сбора информации носит исключительно гуманитарный характер, и ничего из полученных данных не будет использовано для поиска виновных или их уголовного преследования. Единственная цель – дать ответ семьям лиц, пропавших без вести, о судьбе и местонахождении их родных.
В Абхазии осужденному за изнасилование девочки отказали в амнистии
Сухумский городской суд отказал осужденному Астамуру Джопуа в удовлетворении административного искового заявления к МВД самопровозглашенной республики Абхазия.
Джопуа осужден на 20 лет за изнасилование несовершеннолетней. Он стал просить о досрочном освобождении после принятого абхазским парламентом акта об амнистии (Джопуа – участник операции в Кодорском ущелье в 2008 году).
Уголовное дело в отношении Астамура Джопуа было возбуждено в 2017 году по заявлению матери потерпевшей девочки. Она сообщила, что Джопуа приехал к ним в дом поздно ночью в состоянии алкогольного опьянения, угрожая оружием, и увез дочку на территорию заброшенной спортивной базы, где совершил изнасилование под угрозой убийства. На тот момент ей еще не исполнилось 14 лет. В 2018 году суд признал Астамура Джопуа виновным и осудил его на 20 лет лишения свободы.
В октябре 2021 года Сухумский городской суд отказал Джопуа в применении к нему акта об амнистии, но кассационная коллегия Верховного суда отменила это решение и направила дело в суд первой инстанции на новое рассмотрение.
Решение Сухумского городского суда может быть обжаловано в Кассационную коллегию по гражданским делам Верховного суда Абхазии в течение 20 дней.
Литовскую фигуристку предложили лишить гражданства за участие в шоу Навки
Фигуристку Маргариту Дробязко предложиди лишить гражданства Литвы за участие в шоу Татьяны Навки "Лебединое озеро" в Сочи. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что, вероятно, поддержит такое решение, если оно возникнет. Он назвал участие литовских спортсменов в мероприятии в Сочи "предательством", передаёт Литовское национальное радио и телевидение.
Дробязко и её партнёр и муж Повилас Ванагас живут в России. После завершения карьеры они неоднократно участвовали в ледовых шоу и спектаклях. Об их участии в шоу "Лебединое озеро", которое пройдет в Сочи в августе и сентябре, сообщила в инстаграме постановщик спектакля Татьяна Навка – российская фигуристка, жена Дмитрия Пескова - пресс-секретаря президента Путина.
После этого пресс-секретарь президента Литвы Ридас Ясюленис заявил, что, если Дробязко и Ванагас выступят в шоу Навки, это может быть поводом для лишения их государственных наград — в 2000 году, когда пара выиграла бронзу чемпионата мира и Европы, фигуристов наградили рыцарскими крестами ордена Гедиминаса.
Маргарита Дробязко родилась в Москве. После распада СССР начала выступать за Литву в танцевальной паре с Повиласом Ванагасом. В 1992-м фигуристка получила гражданство Литвы, в 2000-м вышла замуж за Ванагаса.
Пара пять раз участвовала в Олимпийских играх, представляя Литву.
Запустить процедуру лишения Дробязко гражданства потребовали и в парламенте Литвы. "Это был подарок, а подарок может быть отозван, " - заявил председатель парламентского комитета по праву и правопорядку Стасис Шедбарас. Неизвестно, сохранилось ли у фигуристски какое-то гражданство, кроме литовского.
- Ранее из-за участия в шоу Навки "Аленький цветочек" бывший советский и украинский фигурист, олимпийский чемпион 1992 года Виктор Петренко был исключен из членов Украинской федерации фигурного катания и лишён государственной стипендии.
«Транснефть» сообщила об остановке экспорта российской нефти в Венгрию, Чехию и Словакию через Украину
Украинский государственный оператор магистральных трубопроводов "Укртранснафта" прекратил транзит российской нефти в сторону Венгрии, Чехии и Словакии по южной ветке нефтепровода "Дружба". Причиной стала неоплата услуг со стороны России, — сообщила российская компания "Транснефть".
Российская компания заявляет, что не может оплатить транзит из-за санкций Евросоюза, а Украина предоставляет услуги транзита российского топлива на условиях стопроцентной предоплаты. "Укртранснафта" ситуацию на момент публикации новости не комментировала.
В июне Евросоюз согласовал шестой пакет санкции против России, предусматривающие отказ от российской нефти. Однако из них были исключены поставки по "Дружбе", из-за невозможности быстро заменить нефть на рынке Венгрии и Словакии. "Транснефть" сообщила, что оплату не удалось провести из-за седьмого пакета санкций, который был согласован в июле.
- Украина продолжает прокачку российских газа и нефти в Европу после начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года, а Москва — оплачивать транзит. Действующий договор на транзит нефти заключён в декабре 2019 года и действует до января 2030 года, — отмечает "Экономическая правда".
«Яндекс» закрыл сервисы доставки продуктов в Европе
"Яндекс" прекратил работу сервисов экспресс-доставки продуктов во Франции и Великобритании. Об этом сообщил Forbes со ссылкой на источники, близкие к "Яндекс.Лавке" и Yandex.Go.
По данным издания, парижское подразделение находится в стадии ликвидации и на этот процесс уйдет 2–3 месяца. Лондонский бизнес по доставке продуктов тоже закрывается, так как "Яндекс" не смог найти покупателя на него, утверждает источник. По его словам, "Яндексу" требовался "новый игрок с деньгами", но таких на рынке пока нет. "А у существующих игроков есть свои платформы", – сказал собеседник Forbes.
Представитель "Яндекса" рассказал изданию, что в Лондоне и Париже была изменена бизнес-модель, и теперь новое подразделение Yango Deli Tech займется IT-решениями по управлению доставкой для сторонних заказчиков.
В "Яндексе" отказались комментировать судьбу переговоров о продаже бизнеса в Лондоне. В компании уверяют, что решили сосредоточиться на продаже технологий, так как на рынке пока нет "готовых пакетных решений" для бизнеса. По модели экспресс-доставки "Яндекс" продолжит работать в России и в Израиле.
31 марта Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что международное подразделение "Яндекса" по доставке продуктов Yango Deli рассматривает возможность ухода с рынка Великобритании и Франции. Тогда издание уточняло, что "Яндекс" может рассмотреть продажу британского бизнеса локальным конкурентам и закрытие "Яндекс.Лавки" во Франции.
"Яндекс" вышел за рубеж с экспресс-доставкой продуктов в ноябре 2020 года, открыв подразделение под брендом Deli в Израиле. В августе 2021 года сервис под названием Yango Deli заработал в Париже и в октябре того же года – в Лондоне.
За неделю в Абхазии выявили 312 случаев коронавируса
С 1 по 8 августа в самопровозглашенной республике Абхазия выявлено 312 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
По информации ведомства, на стационарном лечении в Гудаутской ЦРБ находятся 23 пациента.
Отметим, что главный санитарный врач Абхазии Людмила Скорик отсутствует на рабочем месте с 25 июля. Она не отвечает на звонки и электронную почту. Абхазский Минздрав проводит служебную проверку.
В Грузии за неделю от коронавируса скончались восемь пациентов
12 729 случаев заражения коронавирусом выявлено в Грузии с 31 июля по 7 августа, что примерно на 8% превышает число заболевших на прошлой неделе.
Согласно официальной статистике, за отчетный период скончались восемь человек с COVID-19. Выздоровели 11 199 пациентов, пишет агентство «Новости-Грузия».
Результаты получены по итогам проведения более 67 400 тестов на коронавирус. Показатель выявляемости за неделю составил 16,82%.
До этого, с 24 по 31 июля, в Грузии было выявлено 11 802 новых случая COVID-19, выздоровели 10 233 человека, 10 пациентов скончались.
Всего с начала распространения коронавируса в Грузии подтверждено 1 710 749 случаев заражения, 16 872 человека скончались.
В июле Грузию посетили более 156 тысяч граждан России
По информации Национальной администрации туризма Грузии, в июле текущего года в страну прибыли 156 737 граждан России. По сравнению с июлем 2021 года, рост числа визитов россиян составил 525%.
В июле 2019 года (до начала пандемии коронавируса) Грузию посетили 159 063 россиянина.
Топ-10 стран по числу визитов в Грузию в июле:
- Россия – 156 737 визитов
- Армения – 103 906
- Турция – 95 989
- Саудовская Аравия – 27 712
- Грузия (нерезиденты) – 24 278
- Израиль – 22 686
- Беларусь – 20 773
- Казахстан – 19 258
- Украина – 18 711
- Азербайджан – 14 282
Отметим, что ряд грузинских оппозиционных партий требует ввести визовый режим для граждан России.
Опрос: 60% россиян поддержали бы «новое наступление на Киев»
Возможное решение Владимира Путина начать "новое наступление на Киев" поддержали бы 60 процентов россиян, при этом 65 процентов респондентов одобрили бы и намерение президента заключить мирное соглашение и прекратить войну. Таковы данные социологического исследования службы Russian Field, которые приводит "Коммерсантъ". Авторы опроса отмечают, что его результаты могут не совпадать с реальным мнением респондентов, так как "россияне боятся говорить на эту тему — увеличились отказы, снизилась искренность".
В целом за продолжение военных действий в Украине высказалась половина опрошенных, а за переход к мирным переговорам — 38 процентов. Общий уровень поддержки так называемой спецоперации составляет 69 процентов, против выступают около четверти респондентов, еще 8 процентов - затрудняются ответить.
Мнения, что война в Украине затянулась, придерживаются 59 процентов опрошенных, 28 процентов считают иначе. 30 процентов участников опроса считают, что война в Украине продлится ещё более года, 20 процентов надеются на её завершение в течение полугода, а 13 процентов - на прекращение боевых действий в течение одного-двух месяцев.
В том, что так называемая спецоперация проходит успешно или "скорее успешно", уверены 62 процента россиян. 19 процентов придерживаются противоположного мнения. 62 процента опрошенных мужчин заявили, что не готовы лично принять участие в боевых действий при наличии такой возможности. В мае аналогичный показатель составил 55 процентов. О желании лично принять участие в "спецоперации" заявили 29 процентов опрошенных, треть из которых – в возрасте от 45 до 59 лет.
- 24 февраля российская армия по приказу Владимира Путина начала вторжение в Украину по нескольким направлениям. Через несколько недель после начала войны Минобороны объявило о "снижении активности на Киевском и Черниговском направлении", после чего российские войска ушли с севера Украины с многочисленными потерями.
- В марте 2022 два опроса независимых социологов показали, что почти три четверти жителей России поддерживают военные действия в Украине, испытывая гордость, радость, уважение, доверие и надежду.
- В открытом доступе в конце июня были опубликованы данные опроса ВЦИОМ, из которых следует, что так называемую спецоперацию "скорее поддерживают" 72 процента опрошенных. Вопрос о том, нужно ли прекратить войну, в этом опросе не задавался. Похожие данные и в последнем опросе Левада-центра, также опубликованном в конце июня – 73 процента опрошенных заявили о той или иной степени поддержки действий российских вооружённых сил в Украине.
- После начала вторжения в Украину в России были приняты законы, запрещающие так называемую дискредитацию армии - дискредитацией суды нередко признают, например, призывы к миру в Украине. Трудно оценить, насколько в ответах на вопросы социологов могут проявляться опасения стать жертвой репрессий из-за "нелояльных" ответов.
США: в Украине погибли и получили ранения до 80 тысяч военных РФ
С начала войны в Украине погибли и получили ранения 70-80 тысяч российских военнослужащих. Об этом заявил заместитель министра обороны США Колин Каль, подчеркнув, что речь идет о примерных потерях, как убитыми, так и ранеными.
При этом Каль отметил, что несмотря на такие внушительные потери Россия не достигла ни одной из целей, заявленных президентом страны Владимиром Путиным при вторжении в Украину.
В конце июля директор ЦРУ Уильям Бёрнс оценил российские потери в войне с Украиной в 15 тысяч человек убитыми и около 45 тысяч ранеными. По словам Бёрнса, потери украинской армии "предположительно, немного меньше". Он отметил, что для обеих сторон эти потери являются значительными.
Проверить правильность этих оценок в условиях войны не представляется возможным.
Москва и Киев не раскрывают число погибших в войне. Министерство обороны России отчитывалось о них в последний раз 25 марта. Тогда утверждалось, что погибли 1351 человек и 3825 были ранены.
Украинское министерство обороны потери не раскрывало ни разу. В начале июня советник главы Офиса президента страны Алексей Арестович заявлял, что с февраля Украина потеряла около 10 тысяч человек убитыми.
Русская служба Би-би-си и издание "Медиазона" совместно с командой волонтёров ведут поименный список потерь российских военнослужащих в Украине. На 8 августа им удалось подтвердить информацию о 5424 погибших солдатах и офицерах. Реальное же число погибших значительно больше, предполагают журналисты.
Украинский Генштаб заявляет, что с начала войны погибли более 42 тысяч российских военных. Стороны военных конфликтов обычно склонны занижать свои потери и завышать потери противника.
В Тбилиси пройдет митинг в годовщину начала массовых протестов в Беларуси
В Тбилиси сегодня пройдет митинг по случаю годовщины начала массовых выступлений в Беларуси после президентских выборов 2020 года.
«Исполняется два года со дня очередного захвата власти в Беларуси. Этот день изменил жизнь многих, некоторых из которых уже нет с нами. В этот день все диаспоры белорусов мира соберутся на «День достоинства», чтобы вспомнить себя и рассказать всему миру, как все происходило в тот день и продолжается сейчас», — сообщили организаторы митинга.
Они добавили, что сейчас «как никогда важно» не позволить уничтожить белорусскую культуру, язык, историю и «возродить то, что хочет разрушить коварная власть».
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 9 августа в 17:00 участники акции соберутся у посольства Республики Беларусь в Тбилиси, а оттуда проведут шествие к парламенту Грузии.
В 19:30 на проспекте Руставели они организуют акцию-перфоманс «Моя камера» в знак солидарности с белорусскими политзаключенными и всеми людьми, пострадавшими от массовых политических репрессий два года назад.
Дополнительную информацию можно найти на странице мероприятия в Facebook.
9 августа 2020 года в Беларуси прошли президентские выборы. По официальным данным, победу на них в шестой раз одержал Александр Лукашенко. Вечером того же дня начались самые массовые протесты в белорусской истории. На улицы городов вышли сотни тысяч человек, требовавшие отставки президента, освобождения политзаключённых и перевыборов. По данным МВД Беларуси, с августа по ноябрь 2020 года было задержано более 13 тысяч человек.
Согласно докладу Верховного комиссара по правам человека ООН, подтверждены факты пыток и изнасилования задержанных, применения различных форм насилия и психологического давления. В ООН также сообщили о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с протестующими.
Главный оппонент Лукашенко на выборах Светлана Тихановская заявила, что за время протестов погибли 8 человек. Власти Беларуси отрицают ответственность за смерть этих людей.
«Угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется»
Августовская война 2008 года «еще не стала историей», и угроза дальнейшей российской агрессии в Грузии до сих пор сохраняется, считает президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер распространил обращение в 14-ю годовщину российско-грузинской войны, передает агентство «Новости-Грузия».
Он указал, что сегодня много говорят о предпосылках и последствиях августовской войны. В том числе, о том, как отказ предоставить Украине и Грузии План действий по членству в НАТО «увеличил дерзость российского руководства».
«Тогдашняя война еще не стала историей, не ушла полностью в прошлое. Потому говорить нужно не столько о том, что было, а о том, что можно сделать. Тогдашние вызовы и сейчас очень актуальны. И не только потому, что угроза дальнейшей российской агрессии в этой части Кавказа до сих пор сохраняется, хотя она пока и заморожена», — заявил он.
Зеленский отметил, что у войн 2008, 2014 и 2022 года «разный масштаб и характер», но одинаковая суть: региональные и глобальные механизмы безопасности не сработали. Именно поэтому, по его слова, в международных отношениях необходим принцип превентивности: «реагирование мира на подготовку должно быть таким же, как на произошедшую агрессию».
При этом президент Украины уверен, что «только очевидный проигрыш агрессора, утрата им всего захваченного и его международно-правовая ответственность за агрессию – предохранители против какой бы то ни было войны».
«После этой российской войны против Украины не должно остаться ни тлеющего, ни замороженного конфликта. Это важный вывод. Украина должна вернуть все, что Россия временно захватила, а государство-агрессор должно быть наказано за преступление агрессии», — говорит он.
Зеленский добавил, что над этим работают украинские дипломаты, его офис, члены правительства и «все, кто вовлечен в организацию глобального политического, экономического и юридического ответа на российскую агрессию».
По его мнению, защищая собственное государство, украинцы защищают всех, кому уже угрожало или может угрожать Россия.
ФБР провело обыск в резиденции Трампа во Флориде
В понедельник вечером бывший президент США Дональд Трамп сообщил о том, что сотрудники ФБР провели обыск в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде, в том числе, вскрыли его личный сейф. Дональд Трамп в это время находился в Нью-Йорке.
Федеральное бюро расследований пока официально не комментировало это сообщение, но американские СМИ, ссылаясь на свои источники, пишут о том, то объектом внимания ФБР стали служебные документы, в том числе секретные, которые бывший президент взял с собой, покидая Белый дом. Согласно закону, они являются государственной собственностью и Национальный архив США в течение длительного времени требовал вернуть документы. Часть из них была возвращена. Несколько месяцев назад Национальный архив обратился в Генеральную прокуратуру, обвинив Дональда Трампа в отказе передать всю документацию.
Как пишет New York Times, чтобы получить ордер на обыск, ФБР должно было убедить судью, что у следователей есть основания верить, что они расследуют потенциальные преступные деяния. По словам экспертов, если в распоряжении бывшего президента необоснованно находились секретные документы, то это может квалифицироваться как преступное деяние.
Расследование, связанное с документами, не единственное в отношении бывшего президента Трампа. В последнее время появились сообщения о том, что Генеральная прокуратура расширила расследование, связанное с попытками Дональда Трампа повлиять на процедуру утверждения результатов президентских выборов 2020 года, свой проигрыш на которых он отказывался признать.
Дональд Трамп осудил действия ФБР: "Ничего подобного никогда не происходило с бывшими президентами США. Этот рейд на мой дом, происшедший несмотря на то, что мы сотрудничали с соответствующими государственными службами, не был необходимым или уместным". Глава республиканского меньшинства в Палате представителей Кевин Маккарти предупредил, что действия прокуратуры в отношении бывшего президента станут объектом расследования если республиканцы получат большинство в Конгрессе на выборах в ноябре нынешнего года.
Будучи президентом Дональд Трамп проводил значительное время в своей резиденции в Мар-а-Лаго, часть которой используется как гольф-клуб.
Зеленский призвал Запад запретить въезд для всех россиян
Западные страны должны запретить всем россиянам въезд на свою территорию. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью газете The Washington Post. По его словам, все ранее введенные санкции против России являются слабыми по сравнению с закрытием границ для российских граждан на один год и полным эмбарго на покупку российских энергоносителей.
"Самые важные санкции заключаются в закрытии границ — потому что русские отбирают чужую землю", — сказал Зеленский в разговоре с изданием, добавив, что россияне должны "жить в своем собственном мире, пока не изменят свою философию".
Украинский президент считает, что можно "призвать к ответственности все население" России, изолировав его. Это единственный способ повлиять на президента Путина, настаивает Зеленский.
"О каких бы россиянах ни шла речь, отправьте их обратно в Россию. Тогда они поймут. Тогда они скажут: мы не имеем никакого отношения к этой войне. Весь народ не может нести ответственность, разве не так? Может. Именно этот народ выбрал такую власть и не борется с ней, не спорит с ней, не кричит на нее," – сказал Зеленский в интервью The Washington Post.
В ряде стран Евросоюза идёт дискуссия о возможности запрета на выдачу виз гражданам России. С такой инициативой уже выступили Эстония, Латвия и Финляндия. Евросоюз с 26 февраля приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Посольства и визовые центры ряда европейских стран ограничили или полностью прекратили оформление краткосрочных шенгенских виз для россиян.
В то же время в Еврокомиссии исключили полное прекращение выдачи виз россиянам, так как это противоречит нормам ЕС. "Всегда есть группы людей, которым необходимо давать визы. Это гуманитарные случаи, члены семей [граждан стран ЕС], журналисты и диссиденты", – заявили в комиссии. С начала войны Россию покинули десятки тысяч человек из-за несогласия с политикой Владимира Путина.
Санкции Брюсселя направлены не против простых россиян, а "в первую очередь и главным образом" против властей и российских элит, чтобы не допустить финансирования войны в Украине, подчеркивают в Еврокомиссии.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые коснулись не только руководства страны и российского бизнеса, но и простых граждан.
США арестовали самолёт российского миллиардера Андрея Скоча
Департамент юстиции США выписал ордер на арест самолета Airbus A319, принадлежащего российскому бизнесмену и депутату Государственной думы Андрею Скочу. В ордере указано, что Скоч подпадает под персональные санкции, введенные США против ряда российских политиков и олигархов как до, так и после вторжения России в Украину, а также подозревается в отмывании денег.
Стоимость самолета Airbus, принадлежащего Скочу, составляет более 90 млн долларов. В сообщении Департамента юстиции помощник директора ФБР Майкл Дрисколл заявил, что санкции правительства США и работа ФБР «должны продемонстрировать олигархам, поддерживающим российскую военную агрессию, что они - не неприкосновенны.»
- Андрей Скоч был депутатом Госдумы с 1999 по 2019 годы, и был снова избран в Думу в 2021 году от «Единой России». Он занимает 26 место в российском списке журнала Forbes, его состояние оценивается изданием в 4,7 миллиарда долларов.
- В санкционный список США он был включен еще в 2018 году в числе 17 чиновников и семи бизнесменов из России. Тогда список был составлен как реакция на подозрения о вмешательстве России в американские выборы президента в 2016 году. После военного вторжения России в Украину Скоч в числе других депутатов Госдумы и других высокопоставленных российских чиновников был внесен в санкционные списки США, Евросоюза, Великобритании, Японии и нескольких других стран.
- Ряд журналистских расследований связывал депутата с Солнцевской преступной группировкой, называя его высокопоставленным членом ОПГ по прозвищу Скотч. Он и его адвокаты это отрицают.
В Сванетии спасли иностранного туриста, застрявшего на краю скалы
После двух дней поисков грузинские спасатели нашли иностранного туриста, потерявшегося в горах Сванетии на северо-западе Грузии. Информацию в соцсети Facebook распространяет Ирина Квициани, владелица хостела, в котором останавливался путешественник.
По словам женщины, 70-летний мужчина с проблемами слуха и зрения пропал в окрестностях горы Тетнульди. Туристу удалось связаться с чрезвычайной службой, однако «112» он передал неправильные координаты своего местонахождения. Именно по этой причине спасательная операция затянулась.
«Он оказался «застрявшим» на скале на высоте примерно 200 метров (не знаю, как он туда попал, но факт в том, что он не мог спуститься). В положении стоя на этой скале он провел два дня и две ночи – стоя под солнцем, в темноте, без еды и воды, в шаге от смерти», - цитирует Квициани агентство «Новости-Грузия».
Со скалы иностранца сняли с помощью спасательных тросов. Мужчина был доставлен в безопасное место. В настоящее время опасность его жизни не угрожает.
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