Саакашвили прогнозирует победу Украины в войне с Россией через 10 месяцев

Для полной победы в войне с Россией Украине, по самому пессимистичному сценарию, понадобится десять месяцев, считает Михаил Саакашвили.

Заявление экс-президента Грузии с оценкой ситуации в Украине было опубликовано на его странице в Facebook.

Саакашвили пишет, что украинской армии необходимо уничтожить 3000-3500 танков противника, чтобы у российской армии «полностью затух наступательный потенциал», передает агентство «Новости-Грузия».

«Если такой темп сохранится, то для этого необходимо 240-300 дней – так что, каждый день работает против неприятеля», – пишет Саакашвили.

Он отмечает, что российская сторона после анонсирования атаки на Херсон собрала большой наступательный потенциал в Херсонской области и не исключает атаку на Николаев.

«Однако я думаю, что это безумие – это будет очень трудная задача и придется платить очень тяжелую цену и при этом все равно очень мало шансов на успех», – говорится в заявлении.

Саакашвили также подчеркивает, что военное руководство Украины поступает правильно, «не спешит, и поэтому допускает мало ошибок на поле боя».

Третий президент Грузии в настоящее время продолжает оставаться в клинике «Вивамед» в Тбилиси, куда был переведен из Руставской тюрьмы после двух голодовок.