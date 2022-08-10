Блогер Алан Парастаев пишет о 14-й годовщине войны августа 2008 года. «Ложь недоговариваний» – так он озаглавил свой текст и описал то, что наблюдал в антироссийски настроенных изданиях при упоминании войны 2008 года. «Авторы называют это «вторжением России», «нападением России», «агрессией армии РФ», «вооруженной аннексией территории», «войной России» – в/с Грузии и т д. Но никто, никто из мной прочитанных-услышанных борцов за демократические ценности не упомянул причину такого поведения России, ну, хотя бы повода», – пишет Парастаев и отмечает, что не требует, чтобы звучали обвинения Грузии в возобновлении вооруженных действий, нарушении международных договоренностей, бомбежках Цхинвала и убийстве мирных жителей. Он считает, что можно было одним предложением отметить, как Россией было принято решение о начале операции «по принуждению Грузии к миру». «Просто нейтрально упомянуть события предыдущего дня и ночи, привести и грузинскую, и югоосетинскую версии. Но нет, предпочли об этом умолчать. Это тот случай, когда умолчать – значит соврать», – считает блогер.

Заместитель главы администрации президента Сармат Джуссоев пишет в своем телеграм-канале о важности активной общественной позиции каждого гражданина республики. «Все просто: правительство эффективнее там, где оно находится под контролем общества. Упрощая, можно сказать, что, чем мы активнее, тем: выше зарплаты; больше новых рабочих мест; лучше работает судебная система; безопаснее жить и т. д.», – объясняет он. Так как публикация была сделана в дни памяти жертв войны 2008 года, он для примера предлагает ответить на два вопроса: «Были ли предприняты все доступные меры для подготовки армии к отражению грузинской агрессии? Были ли предприняты все доступные меры для уменьшения жертв среди гражданского населения?» По его словам, «не дай бог, но если в будущем нас ждет еще одна война с Грузией, то уже сегодня мы должны начать спасать себя. Для этого мы должны принудить наше правительство (неважно, какие имена наверху) к эффективности, прозрачности и подотчетности».

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Газета «Республика» вновь напоминает о необходимости укреплять и развивать армию Южной Осетии. Поводом для публикации автор называет обострение ситуации в Косово, что, считает «Республика», свидетельствует о непрекращающихся попытках Запада открыть, где это только возможно, «второй фронт» против России. Автор отмечает, что ситуация в Грузии, хоть и не создает пока проблем для Москвы, тоже должна быть под пристальным вниманием. В прошлом месяце Россия передала югоосетинской стороне имущество военно-технического характера. «При анализе образцов военной техники, продемонстрированной на церемонии передачи военно-технического имущества, мы можем сделать вывод о том, что преимущественно были переданы средства инженерного обеспечения. Информации о передаче непосредственно боевой техники (танки, БМП, реактивной или ствольной артиллерии) не имеется. В настоящее время тайной является не только поступление в республику таких видов вооружения, но и текущее техническое оснащение нашей армии», – пишет газета. Автор уделяет внимание беспилотникам и упоминает опыт приобретения оснащения для армии на собранные гражданами деньги. «Понятно, что многочисленной армии, оснащенной всеми видами вооружения, нам не создать, но отдельные мобильные подразделения организовывать необходимо. Практика того же Афганистана показывает, что маневренные отряды способны оказывать достойное сопротивление даже армии США...» – пишет «Республика».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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