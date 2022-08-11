В СГБ Грузии опросили россиянина, признавшегося в сотрудничестве с ФСБ

В СГБ Грузии накануне опросили россиянина Всеволода Осипова, публично признавшегося в сотрудничестве с Федеральной Службой Безопасности (ФСБ) РФ.

Как заявили «Эху Кавказа» в грузинском ведомстве, Осипов вызван на беседу в СГБ и сегодня. Расследование по факту заявлений, сделанных россиянином, пока не начато.

Ранее Осипов дал интервью ряду СМИ, в том числе «Эху Кавказа». Он говорит, что был информатором ФСБ. Его последним заданием было поехать в Грузию и следить за переехавшими в страну россиянами.

Сегодня же член оппозиционной партии «Единое национальное движение» (ЕНД) Бачо Долидзе обратился в прокуратуру Грузии с требованием начать расследование по факту заявлений, сделанных Осиповым.

В ЕНД указывают, что грузинские власти довольно поздно отреагировали на признание Осипова.

«В условиях, когда у наших граждан есть легитимные страхи относительно бесконтрольного притока со стороны Российской Федерации, наши власти даже поверхностно не реагируют на это. Служба государственной безопасности, которая преследует политических оппонентов «Грузинской мечты», не делает ничего для реагирования даже на публичную информацию, распространенную в СМИ. Дело касается гражданина России Осипова. Надеюсь, что его не передадут России и информация, которой он владеет, будет использована во благо интересов нашей страны», – сказал оппозиционер Бачо Долидзе журналистам.