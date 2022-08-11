А в России «Березка» возвращается.

Нет, не ансамбль «Березка», великолепный, кстати, коллектив, который с 1948 года работает и до сих пор не сходит со сцены. Я как-то был на их концерте, и неожиданно для себя оказался под таким впечатлением, что подумал, а не заняться ли мне русскими народными танцами?

Насчет «заняться» – шучу. Не та у меня стать, чтобы заниматься плясками. Но концерт «Березки» мне очень понравился, хотя никогда я не был любителем народных танцев.

И вообще, есть во мне грешок: не люблю танцы ни фольклорные, ни классические, ни бальные и ни дискотечные. Могу минут пять посмотреть, потом мне надоедает. Как-то сел у телевизора смотреть концерт популярного у нас одно время ирландского степ-шоу Riverdance и вскоре раззевался, так как очень однообразно на мой вкус все это было.

Но концерт ансамбля «Березка» помню хорошо; я был на их концерте, то ли в «Кремлевке», то ли в концертном зале «Россия», и вышел оттуда очень обогащенный.

Понравилось.

Так вот, теперь я говорю не про возвращение ансамбля «Березка», который никуда и не уезжал, а про сеть магазинов «Березка».

Прочитал информацию, что в РФ снова возрождаются магазины беспошлинной торговли типа советской «Березки», в которой забугорные товары продавали за «чеки», за «боны», за сертификаты. Прочитал и подумал, что это очередные лабуда и фейк. Даже подосадовал, мол, неужели пропаганда ничего пооригинальнее не смогла придумать? Это ведь пурга на постном масле, и кто в это поверит? Какое время возрождать те элитарные магазины, мимо которых мы проходили с придыханием и с пиететом? Теперь же все то, что там было, давно уже лежит на прилавках. Бери – не хочу!

Но!

Но оказалось, что это не пурга. Не фейк, не шняга. Хотел крикнуть совсем по Высоцкому – «Вы что там, обалдели?», но потом вспомнил, что, слава всевышнему, это не в моем государстве происходит, и я не вправе чужих учить, как вести внутрихозяйские дела.

Я успокоился и продолжил тихо про себя удивляться. Главная мысль удивления была «а зачем это им надо?». Неужели они правда собираются снова возвращаться к совковой действительности и возрождение «Березок» тому яркий пример? Но это значит, что данные товары перестанут быть в открытой продаже, а иначе, к чему бы тогда напрягаться?

Много чего творится сегодня в России, что кажется мне лишенным всякого смысла и благоразумия.

Недавно по телику я слушал какого-то важного российского чинушу, который радостно говорил, что пятилетние планы дадут стране угля… пардон, не угля, а перспективу роста и развития.

Опять пятилетки?

Опять плановое хозяйство?

Да не может быть такого!

Ребята, зачем вам это нужно? Ведь наступать на одни и те же грабли – это попахивает махровым мазохизмом. Уже вроде бы достаточно времени прошло, к чему возвращаться назад? Пятилетки, плановое хозяйство, может, еще и соцсоревнование – все это ведь уже показало свою несостоятельность.

Мне мой западноевропейский дружбан недавно сказал: «Да брось ты копаться в делах вашего северного соседа. Пусть делают, что хотят, тебе-то что?»

Конечно, они будут делать, что хотят. Я даже подозреваю, что бы я ни говорил, ни писал и ни кричал, вряд ли это изменит что-то в делах моего северного соседа. Я бы правда ничего не говорил, но не получается. А не получается потому, что слишком близко мы находимся и хочешь не хочешь зависим друг от друга.

Сказав: «Друг от друга» – это я, конечно, погорячился. Наш северный сосед от нас ничем не зависит. А вот мы, к сожалению, зависим. Много чего получаем мы из России, включая зерно, продукты, денежные переводы от наших российских соотечественников, горючее и газ. Слава богу, российского газа у нас всего то ли шесть, то ли восемь процентов. Так что, если Россия перекроет нам свой газ, мы это пережить сможем, в отличие от большинства европейских стран. Нет, они тоже переживут, естественно, но намного болезненнее.

Мы сосуществуем рядом, бок о бок, и тридцать лет тому назад были одной страной, потому я и продолжаю совать нос в их дела, пытаясь понять, что же они там делают? Что и почему?

С опаской наблюдаю за жизнью северного соседа, и это абсолютно понятно; российские танки уже 14 лет стоят в 40 километрах от Тбилиси, и, как я понимаю, по своей воле они никуда уходить не собираются. Поэтому я держу руку на пульсе в надеже определить, что день грядущий нам может уготовить.

Одно мне ясно, что мы, как сиамские близнецы, и разделиться не сможем. Россия, Азербайджан, Армения и Турция – эти страны окружают нас, и все, что там делается, так или иначе, отражается на нас.

Конечно, было бы здорово, если бы можно было всем кагалом взять за края-краешки нашу красивую страну и перебежать с ней в какую-нибудь другую точку мира, куда-нибудь, например, к Новой Зеландии. Позабыть про все взаимные боли, беды и обиды и начать жить заново. Жаль, что это невозможно. И жить нам и поживать до скончания веков придется с алогичным и агрессивным северным соседом.

Но, как говорится, «кто предупрежден, тот вооружен», и поэтому я все время вглядываюсь в них и пытаюсь понять их логику. Хотя, меня спросить, здоровой логикой там не пахнет. Особенно после сакрального 24 февраля, ну никак не разобраться, что у них там в головах творится. Как сказал один неглупый аналитик, после 24 февраля все законы логики нарушились, и потому может случиться все, даже то, что не могло случиться никогда.

И возрождение «Березок» тому подтверждение.

Конечно, называться они будут по-другому, может быть, «Тополь» или «Одуванчик», но суть останется прежней, совковой.

Откроются вышеупомянутые «магазины беспошлинной торговли» в Москве и Питере к концу месяца. Откроются вроде бы только для дипломатов, консулов, сотрудников международных компаний и членов их семей. Это уже точная информация, даже есть по этому поводу постановлении правительства России. Точные адреса магазинов не называются, но известно, что в каждом городе будет пока что по одной такой торговой точке. Видимо, это будет пробный, сигнальный вариант.

Ассортимент магазинов будет включать товары, в отношении которых действует процедура беспошлинной торговли: алкоголь, табак, косметика, парфюмерия, украшения, смартфоны и часы. Цены будут указаны в рублях, долларах и евро, а на входе в магазины будут проверять документы, подтверждающие право на покупки!

И после этого вы мне скажете, что это не восстановленная «Березка»? Это же один в один похоже на принцип работы тех знаменитых элитарных магазинов, за исключением того, что там на рубли ничего не продавалось.

Даже не знаю, смеяться или наоборот…

Сеть магазинов «Березка» в СССР начала работать в 1961 году и просуществовала до 1988 года. Закрыли ее в ходе «кампании борьбы с привилегиями». Тогда Горбачеву нравилось играть в демократию, казаться руководителем новой формации, и для блезира было решено, что нечего в нищей стране держать такие особые точки, куда посторонним вход был запрещен.

С тех пор прошло 34 года.

И что же получается: если будут подобные магазины, торгующие зарубежным товаром для иностранцев, то, выходит, что те же товары исчезнут из остальных магазинов? А иначе в чем смысл? Ведь зачем иностранцу переться из одного конца города в другой, чтобы купить бутылку виски, если тот же самый продукт раньше находился рядом в ларьке?

А это значит, что верхушка знает: такого рода товары исчезнут из продажи.

Если такое случится, то, естественно, снова появятся спекулянты, фарца, перекупщики, теневые дельцы и т.д. Ведь желание людей лучше одеваться, вкуснее пить, французистее душиться и ароматнее курить не исчезнет. Особенно у тех людей, кто к этому более или менее привык. И снова будут искать и находить т.н. задние двери для удовлетворения своих потребностей.

Раньше в «совке», когда случалось нелегально купить «чеки» и «боны», то отоварить их мог только иностранец или какой-нибудь работник дипломатической службы. И мы искали знакомых и посредников, дабы они с нашими чеками зашли бы в «Березку» и купили чего-нибудь «этакого».

Ну, а в свободной продаже, наверное, снова появятся ботинки фабрики «Красный Октябрь», ватники, водка «Лимонная» (редкая гадость, кстати), одеколон «Огуречный», сигареты «Ява» и папиросы «Беломорканал».

И, наверное, от папирос «Беломорканал» недалеко уже и до настоявшего «Беломорканала», во время строительства которого погибло около 100 тысяч человек.

Так что поздравляю дорогих соседей. Открытие магазинов типа «Березка» – это значительный шаг в… прошлое.

То ли еще будет, ой-ой-ой.

P.S. А еще говорят, что в РФ воссоздают пионерские организации…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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