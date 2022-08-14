В Ереване произошел взрыв в торговом центре. Есть пострадавшие

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал «самым драматическим событием новейшей истории Грузии» войну в Абхазии. В воскресенье, 14 августа, исполнилось 30 лет со дня начала грузино-абхазской войны.

«Братский конфликт, принесший неоправданные разрушения, вынудивший сотни тысяч людей покинуть свои родные земли и, что самое трагичное, стоивший жизни многим нашим согражданам – солдатам и мирным жителям – с обеих сторон. Вместе со всем нашим обществом я еще раз чту светлую память каждого из них», - говорится в заявлении премьера.

Он выражает надежду на то, что «политика мира, взаимного уважения и диалога приблизит нас к тому дню, когда вместе с нашими абхазскими и осетинскими братьями мы продолжим строить единое, сильное, миролюбивое, демократическое государство», пишет агентство «Новости-Грузия».

Вооруженное противостояние, переросшее в войну, началось после того, как 14 августа 1992 года министр обороны Грузии Тенгиз Китовани отдал приказ о вводе Национальной гвардии республики на территорию Абхазской автономии для защиты железнодорожной ветки Псоу-Ингури. Бойцы так называемой «абхазской гвардии» открыли огонь по грузинским военным.

Сухуми перешел под контроль абхазских и северокавказских вооруженных формирований 27 сентября 1993 года, а 30 сентября они установили контроль почти над всей территорией Абхазии, за исключением Кодорского ущелья. До августовской войны 2008 года, ущелье было единственным регионом Абхазии, который контролировали власти Грузии.

Жертвами военного противостояния стали 14 тысяч человек. Кроме того, грузинское население региона – около 300 тысяч человек - было изгнано из своих домов, сотни мирных жителей были убиты. Из Абхазии также вынуждены были уехать десятки тысяч жителей разных национальностей - греки, евреи, эстонцы и другие.

На стороне абхазских вооруженных формирований воевали боевики из Чечни, Адыгеи и других регионов России. Отличившийся на войне против грузинского населения особой жестокостью чеченский полевой командир Шамиль Басаев был награжден абхазским правительством званием «Герой Абхазии». Впоследствии Басаев совершил множество терактов на территории самой России и был включен в список международных террористов.

В августе 2008 года, после открытого вооруженного конфликта с Грузией, правительство России признало Абхазию в качестве независимого государства. Правительство Грузии, в свою очередь, официально объявило эту территорию оккупированной.