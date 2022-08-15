«Война в Абхазии – это жертвы, потоки беженцев и потеря Грузией больших территорий»

Тысячи беженцев и погибших, в Грузии практически у всех есть близкие или знакомые, ставшие жертвами войны 30-летней давности. «Эхо Кавказа» узнавало, как помнят эти события пользователи социальных сетей.

– Для вас чем лично стала война в Абхазии?

Валерий: Война в Абхазии – это трагедия для каждой грузинской семьи, я думаю, у всех найдется хоть один родной или близкий человек, погибший в то время. Это была трагедия и для меня, у меня и родственники, и друзья погибли в то время. Многие близкие стали вынужденными переселенцами, вы и сами знаете, что даже спустя 30 лет многие из них так и не встали на ноги, живут за чертой бедности. Вот что за война это была, 30 лет ее последствия, не прекращаясь, продолжают влиять на нас. Я очень надеюсь, что когда-нибудь все будет хорошо.

Тако: Три члена моей семьи воевали в Абхазии – отец и два дяди. Я благодарна богу, что они вернулись живыми, но не всем так повезло. Многие мои знакомые лишились тогда близких людей. Многие остались без домов, я знакома со многими беженцами и даже абхазами – молодыми студентами, которые сейчас учатся в Тбилиси. Это люди, которые не видели той войны, и я считаю, что мы должны сделать все, чтобы восстановить с ними дружбу. Думаю, власти тоже должны делать все для этого, но они не уделяют этому вопросу внимания в необходимых дозах.

Ника: Я был еще ребенком, когда началась война в Абхазии, но я помню те панику и страх, какие царили в обществе. Тогда практически все вокруг говорили о том, что нужно уезжать из Грузии, многие так и поступили, мои родители решили остаться в Тбилиси, а потом стали прибывать беженцы. У меня много друзей – вынужденных переселенцев, они до сих пор рассказывают, какие ужасные вещи творились тогда в Абхазии.

Ната: Столько людей потеряли своих близких, свою землю. У меня есть знакомые беженцы, у которых до сих пор нет дома. На моей работе была женщина – беженка из Абхазии. (В момент начала войны) у нее был маленький сын, ему было два или три года, а еще она была беременна, и она шла пешком вместе с другими беженцами (до безопасного места), не знала, что ее ждет впереди. И вот она до сих пор не имеет квартиры, а ведь сколько лет прошло.

Гоча: Для меня война в Абхазии – это в первую очередь большие жертвы, потоки беженцев и потеря Грузией больших территорий. В то время я был уже взрослый, мне было 17 лет. С первых же дней начала войны я потерял двух друзей, которые приняли участие в боевых действиях. Они были совершенно неопытные бойцы, прожили три дня после того, как отправились туда. Кроме того, очень много знакомых, которые стали тогда беженцами. У меня друг, который жил в Гали, вся его большая семья тоже оттуда, эта война вынудила их переселиться, много людей тогда бросили свои дома, спасаясь от войны, многие сегодня живут в Тбилиси.

Кетино: В момент начала войны в Абхазии я была в Москве, наблюдала за всем по телевизору. Конечно, это были ужасные дни. У меня там много родственников и друзей жило, представляете, какого это, быть вдалеке от них и не знать, что с ними произошло. Я потеряла в этой войне дядю, он погиб, также пропала моя двоюродная сестра, я до сих пор не знаю, что с ней произошло, жива ли она, а если да, то где находится. Эта война забрала все хорошее, что было.

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