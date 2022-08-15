В последнее время в контексте российско-украинской войны принято ругать политику Запада в отношении Москвы, и, конечно же, есть за что. Европа и США сами вырастили себе на голову монстра, который сейчас угрожает им атомной бомбой, – вкладывали в Россию технологии, увеличивали сырьевую зависимость от нее и вечно пытались не обидеть Путина.

Критиковать можно сутками, ибо причин – выше крыши. Однако есть одно обстоятельство, которое можно считать огромным успехом западной политики в отношении России, и благодаря этому сегодня Украина имеет реальную возможность не только оказать Москве сопротивление, но и победить. Про ЭТО сейчас практически никто не говорит и не вспоминает, а если и вспоминает, то как о чем-то незначительном и неважном, не имеющим принципиального значения, и это большая ошибка.

Что ж, давайте разбираться, о чем речь и в каком месте политика Запада в отношении России оказалась суперуспешной.

Сейчас в центре внимания всего мира, помимо войны и связанных с ней экономических сложностей, оказалась российская миграция. В Европе и Америке по этому поводу нет общего мнения – некоторые страны уже начали закрывать двери перед россиянами, некоторые только собираются, некоторое, напротив, говорят, что не планируют этого делать.

От тех, кто выступает за ужесточение визовых ограничений для россиян и отказывает им в праве посещения своих стран, как правило, можно услышать несколько аргументов, включая один: «Они уезжают из России не потому, что они против Путина и войны, а потому, что не хотят терять комфорт».

В это время у говорящего должно быть строгое выражение лица и укор в голосе. И, действительно, это же мелко и недостойно – думать о своем комфорте в ситуации, когда твоя страна бомбит жилые районы в украинских городах. Уехать из страны в знак протеста против ее политики, неприятие кровавой и несправедливой войны – это одно, а уехать ради «Макдональдса» и «Икеи» – ну согласитесь, действительно не очень красиво.

Но это эмоциональный подход, который мне вполне понятен, однако если посмотреть с точки зрения здравого смысла, то получается ровно наоборот: в условиях особенностей российского восприятия мира уехать из страны ради сохранения комфорта – это самый-самый политический жест.

Мы очень долго слышали от Запада аргументы в пользу того, что Россию надо интегрировать в мир для того, чтобы она стала более цивилизованной, привыкла к хорошей жизни и у нее отпало бы желание воевать. И вот на фоне вала относительно западного подхода в отношении России мы все как-то не заметили, что именно эта часть программы была осуществлена суперуспешно.

В России сейчас происходит нечто совершенно новое и нереальное – то, чего никто не мог себе представить: впервые за лет 500 она испытывает самый невообразимый для себя дефицит, и это не дефицит технологий, вооружения, танков, и артиллерии, – это дефицит живой силы.

Русские, которые всю свою историю готовы были браться за оружие по первому же призыву государства, сегодня откровенно не хотят воевать. Они поддерживают войну всецело – готовы нацепить себе на лоб мерзкий знак Z, готовы выходить на проплаченные акции поддержки, готовы надевать на своих детей военные формы времен Второй мировой войны и писать на своих машинах «Можем повторить»… В общем, тотальный патриотический угар и тотальный одобрямс, только все это – сидя на диване. А с автоматом в руках под Херсон – неее, мы так не договаривались.

Русские не хотят воевать. Чем богаче и состоятельнее, – тем меньше. Москва и Питер практически полностью следят за войной по ТВ, воспринимая ее как некое телешоу. Ну, действительно, когда вы смотрите, допустим, «Поле чудес», вам же не придет в голову странная мысль ворваться в студию и чего-то там изображать… Так и тут: воюют где-то там те, кому положено, я-то тут причем.

Российское руководство не может набрать добровольцев – очередей у военкоматов нет и не предвидится, все косят, как могут. Путин тянет с объявлением мобилизации, которая уже явно назрела, так как опасается массового бегства населения. Пока от народонаселения не требуют сложить головы во имя туманных целей войны, оно готово поддерживать власть, но как только в зоне риска окажется их благополучие и комфорт… Вполне возможно, что тогда Путину придется воевать не с украинцами, а со своим населением.

Оказавшись в патовой ситуации и столкнувшись с пацифизмом широких народных масс, Путин вынужден собирать с миру по нитке. Армию пополняют за счет люмпен-пролетариата из депрессивных регионов России, за счет уголовников и национальных меньшинств, которых не жалко.

Отдельной строкой идет Кавказ, который сейчас покрывает себя несмываемым позором сотрудничества с армией детоубийц и насильников. Я бы ничего не говорил, если бы речь шла только о призыве, – забрали в армию, послали на фронт, никуда не денешься, придется воевать. Но жители Кавказа идут воевать добровольно: то ли потому, что не навоевались и кровь кипит, то ли в целях демонстрации верноподданичества.

Вот хочется их спросить: вам-то какое дело до исторической разборки между славянами, которая, судя по всему, приближается к финальной стадии? Вам-то что за радость от всей этой белиберды про «русский мир» и про Запад, который мечтает уничтожить? Вы-то куда поперек батьки в пекло лезете, притом что, как уже было сказано, сами русские на своей войне воевать явно не спешат.

Ну, да черт с ним, с Кавказом. Позор этот им не отмыть вовек, но это их дело. А вот то, что россияне не хотят воевать, – это и есть главная победа Запада на Восточном фронте. Европейцы и американцы столько говорили о необходимости создать россиянам такие условия жизни, при которых им не захочется воевать, что, сами того не замечая, значительно в этом деле преуспели.

Русский, бегущий из России не из-за политики, не против Путина и не против войны, а ради сохранения уровня жизни и личного комфорта, – это и есть главная победа Запада в многовековой борьбе с московским империализмом. Россиянин, который ставит интересы своего комфорта выше интересов священной Руси, – это главный союзник Запада в борьбе за победу Украины.

Мы не только не должны укорять русских, которые привыкли к комфорту и не хотят воевать, напротив, их надо всяческих поощрять. Россия многие века держалась на бессмертном лозунге «Бабы еще нарожают», и вот, благодаря «Икее», BMW, Google и другим символам западного благополучия, этот девиз перестает работать, и мы видим, как армия, теоретически имея многомиллионный мобилизационный резерв, вынуждена перебрасывать войска с одного фронта на другой. По причине нехватки солдат…

Сытость и комфорт, которые предоставила россиянам западная цивилизация, – главный союзник Украины, который в конечном итоге и принесет ей победу.

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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