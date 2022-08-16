Обзор грузинской прессы

«Конкуренция – это хорошо, но не тогда, когда она возникает из-за граждан страны-оккупанта», – так отзывается представитель туристической компании «Трэфик тревелс» Цотне Джапаридзе о росте числа ресторанов, баров и кафе, которые в Аджарии открывают граждане РФ. В интервью информационному интернет-агентству BusinessPressNews он заявил:

«Я не возражаю против того, чтобы иностранцы приезжали и работали здесь… но у них не должно быть возможности бесконтрольно въезжать в страну, основывать компании, открывать счета в банке и начинать свою деятельность. Это означает, что они присвоят небольшую нишу туризма на местном рынке, и российских туристов будут обслуживать сами россияне. Они прямо отнимают работу у местных. Реальность такова: они открывают свои рестораны, нанимают своих граждан, составляют меню на русском языке, а их персонал вообще не говорит на грузинском. Как такое может происходить в нормальном государстве?»

По словам Джапаридзе, подобное происходит и в других сферах туризма, и проконтролировать ситуацию можно лишь одним способом.

«Что касается рынка гидов, то и лицензирование, и сертификация являются дополнительным бюрократическим барьером, и я против этого. Они могут создать новые непонятные компании, задействуют собственные активы и родственников и будут выдавать лицензии. Поэтому единственное решение – ограничить граждан страны-оккупанта в их бизнес-деятельности», – заявил Цотне Джапаридзе в интервью изданию.

Штамм «омикрон» до сих пор активно распространяется в стране. Согласно последним данным, за неделю по всей Грузии было выявлено 12 729 новых случаев заболевания, что на более чем полторы тысячи случаев больше, чем было зафиксировано за неделю до этого. За последние дни восемь человек погибли от осложнений, вызванных коронавирусом. Что касается процесса вакцинации, по данным Центра контроля заболеваний, всего в стране было сделано 2 913 546 прививок. И сейчас жертвами коронавируса становятся в основном те, кто отказался ранее от прививок, заявил в интервью газете «Резонанси» доктор медицинских наук, эксперт в области здравоохранения Ираклий Хмаладзе:

«Пандемия будет объявлена завершенной тогда, когда не будет новых случаев. 12-13 тысяч новых заболеваний в неделю – это повод серьезно задуматься. Конечно, не стоит забывать, что болезнь не протекает в такой тяжелой форме, как при штамме «дельта», можно сравнивать ее с простым гриппом, однако мы ни в коем случае не должны расслабляться и закрывать глаза на все, поскольку не исключено, что завтра вирус мутирует и создаст новую проблему. Распространяется эта вирусная инфекция в геометрической прогрессии, а для возобновления пандемии достаточно даже одного зараженного человека».

Респондент издания сравнивает пандемию с огнем, который будет гореть до тех пор, пока есть дрова, в данном случае дрова – это непривитые люди, которые не следуют рекомендациям врачей. Ранее и бывший руководитель Центра по контролю заболеваний Амиран Гамкрелидзе заявлял, что остановить рост случаев можно лишь одним способом – вакцинацией населения. Медик призвал всех жителей страны старше 50 лет сделать первую и вторую «бустерные» дозы прививки. «Таким образом, осенью будет меньше жертв», – цитирует Гамкрелидзе газета «Резонанси».

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Заза Начкибия, адвокат несовершеннолетнего, обвиняемого в убийстве собственной матери, предполагает, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Речь идет о случае, произошедшем в ночь на 14 августа в поселке Лило. Согласно информации МВД Грузии, во время спора Новруз Халилов, 2005 года рождения, нанес в собственном доме своей матери – 34-летней Жанне Халиловой – несколько ножевых ранений, при этом в квартире присутствовал и друг Новруза, который удерживал жертву. Правоохранители задержали обоих фигурантов в тот же день, им было предъявлено обвинение по статье 109 УК Грузии, которая подразумевает умышленное убийство члена семьи при отягчающих обстоятельствах и убийство, совершенное с особой жестокостью. За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 16 до 20 лет или бессрочное заключение.

«Понятно, что обвинение самое тяжелое, в УК нет обвинения подобной тяжести. Однако нашу позицию усиливает тот факт, что обвиняемый добровольно явился в полицейский участок Гардабани и сдался. Это указывает на то, что обвиняемый признается в содеянном, и на то, что он фактически сам подчеркнул, что его опасно оставлять на свободе», – цитирует Зазу Начкебия информационное интернет-агентство ambebi.ge.

По его словам, подсудимому необходимо пройти комплексную психолого-психиатрическую экспертизу.

Тем временем подруга погибшей – Лела Диасамидзе утверждает, что до того серьезных ссор в их семье не было. За несколько часов до произошедшего она находилась в доме жертвы, рассказала она журналистам газеты «Квирис палитра»:

«Никакого конфликта между матерью и сыном в тот день не было, если бы я заметила что-то подозрительное, то обязательно позвонила в полицию. Думаю, наверное, был конфликт на фоне переходного возраста… За несколько часов до трагедии Жанна сказала мне такие слова: я очень рада, что мы с Новрузом очень дружны... Она рассказывала, что ранее он забрал машину и повредил ее. Жанна злилась на такие вещи, но о серьезных конфликтах я ничего не слышала... Он вырос на моих глазах, был обычным ребенком… не дрался, не хулиганил. Сложно представить, что он убил свою мать».

Тем временем, как утверждает прокурор Георгий Шаишмелашвили, обвиняемые заранее договорились об убийстве Жанны Халиловой, мотивом стала гендерная нетерпимость, заявил обвинитель, не уточняя подробностей.

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