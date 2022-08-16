Директор ереванского ТЦ «Сурмалу» утверждает, что у них «нарушений не было»

Директор ереванского торгового центра «Сурмалу» утверждает, что они устранили около двух десятков нарушений правил пожарной безопасности, выявленных в прошлом году.

После трагического взрыва в торговом центре два дня назад инспекционный орган заявил, что нарушения, выявленные в «Сурмалу» в ходе проверки в 2021 году, не были устранены.

Директор торгового центра Ирина Мадатова сегодня в коротком телефонном разговоре с Радио Азатутюн лишь опровергла заявление инспекционного органа, быстро прекратив разговор. «Нарушения были устранены, у нас нарушений не было», - сказала Мадатова.

На устранение около 20 нарушений градостроительных и противопожарных правил на рынке площадью более 3000 квадратных метров инспекционный орган дал руководству «Сурмалу» время до конца прошлого года. После этого новых проверок не проводилось.

Спустя два дня после смертельного взрыва руководство ярмарки еще не допрошено, сообщили в Следственном комитете.

Почему собственник Размик Захарян не был вызван на допрос? На этот вопрос правоохранители не отвечают. Пресс-секретарь Следственного комитета Вардан Тадевосян сообщил лишь, что было допрошено около двух десятков человек, в основном потерпевшие. Подозреваемых и обвиняемых пока нет.

«Большинство допрошенных - арендаторы, они также являются потерпевшими. Выясняются личности собственников и сотрудников, осуществлявших деятельность на территории торгового центра, следственным органам даны поручения», - сказал Тадевосян.

Параллельно с допросами правоохранители вместе со специалистами осматривают место происшествия.

«Я не думаю, что следователи смогут так быстро дать информацию о том, что на самом деле стало причиной пожара, потому что поисковые работы там все еще продолжаются», - сказал представитель Следственного комитета.

Связаться с 86-летним владельцем «Сурмалу» Размиком Захаряном не удалось. Захарян, занимающийся предпринимательской деятельностью, имеет политическое прошлое: в 1991 году он был депутатом Верховного Совета первого созыва, членом депутатской группы «Республика».