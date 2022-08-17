Зурабишвили об «Ингури ГЭС»: это наш настоящий мост с Абхазией

Президент Грузии накануне посетила арочную плотину на «Ингури ГЭС», которая включена в маршрут «европейского индустриального наследия».

Саломе Зурабишвили считает, что у «Ингури ГЭС» большое будущее с точки зрения развития туризма. Она сообщила, что расположенную по дороге в высокогорную Сванетию ГЭС только в этом году посетили 20 тысяч туристов.

«Ингурская ГЭС имеет большое значение для нашей страны не только как сооружение и плотина, это фактически наш настоящий мост с Абхазией, потому что она управляется совместно и это, пожалуй, единственная в своем роде общая экономическая деятельность», – сказала президент.

Зурабишвили также отметила, что доля Ингури ГЭС в общей выработке электроэнегии в Грузии составляет до 40%. По ее словам, энергетическая независимость Грузии напрямую связана с этой ГЭС и строительством других гидроэлектростанций, передает агентство «Новости-Грузия».

«Мы должны думать об этом, когда слишком легко и поверхностно говорим о том, что гидроэлектростанции могут нанести вред природе», – подчеркнула президент.

«Ингури ГЭС» с уникальной арочной плотиной занимает пятое место среди арочных плотин в мире и шестое среди плотин в целом.

Продолжительность туристического маршрута по плотине Ингурской ГЭС составляет два часа, и у посетителей есть возможность увидеть мост плотины, здание дискового щита, туннель, секцию щита водохранилища и другие интересные места.