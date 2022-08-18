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Югоосетинскую команду сняли с «Танкового биатлона» из-за неисправности танков
Второй экипаж команды Министерства обороны самопровозглашенной республики Южная Осетия был снят с индивидуальной гонки «Танкового биатлона». Причина – неисправность танков.
Как сообщили в пресс-службе югоосетинского министерства, в начале заезда боевая машина экипажа вышла из строя и была заменена на другую. Второй танк через некоторое время также вышел из строя. В итоге югоосетинских танкистов сняли с соревнований. При этом позже стало известно, что экипаж команды сможет выступить на турнире 19 августа.
Ранее первый экипаж югоосетинской команды выиграл свой заезд в индивидуальной гонке. Следующий заезд пройдет 21 августа.
«Танковый биатлон» российских Армейских международных игр проходит на полигоне «Алабино» в Подмосковье. Среди участников – Россия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Китай, Лаос, Зимбабве и другие страны.
Отметим, что несколько экс–чемпионов «Танкового биатлона» из России погибли в ходе войны в Украине.
Другие новости дня
В Грузии задержаны лица, пытавшиеся продать радиоактивные вещества за $1.2 млн
Служба госбезопасности Грузии сообщила сегодня о задержании троих человек по факту незаконного приобретения и хранения радиоактивных веществ, а также попытки их сбыта за 1,2 млн долларов.
Задержание произошло 16 августа на основании оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведенных Агентством по борьбе с коррупцией и Департаментом контрразведки Службы государственной безопасности Грузии.
Следствие установило, что организованная группа лиц в городе Тбилиси и муниципалитете Сагареджо незаконно хранила по месту жительства радиоактивные вещества с опасным для здоровья человека гамма-излучением.
«Члены преступной группы, согласно разработанному плану, активно искали покупателя, поддерживали конспирацию, систематически меняя место хранения радиоактивных веществ, и в итоге попытались продать указанные вещества за 1 200 000 долларов, в процессе чего были задержаны», – сказано в сообщении СГБ.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», 18 августа членам преступной группы было предъявлено обвинение по части первой статьи 230 Уголовного кодекса Грузии, которая в качестве наказания предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.
В ряде школ Армении могут начать преподавать грузинский уже в 2022 году
В школах Армении уже в текущем году могут начать преподавать грузинский язык. Об этом в беседе с журналистами заявил министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян.
«Мы в этом году в некоторых школах Армении готовы начать процесс преподавания грузинского языка», – сказал он.
Обучение, по словам министра, не будет носить обязательный характер, передает агентство News.am.
«Речь необязательно идет о школах, расположенных в приграничных областях страны», – добавил Думанян.
Министр сообщил, что детали будут представлены позже.
В феврале текущего года Думанян также говорил, что рассматривается возможность преподавать грузинский язык в некоторых школах в рамках программы знакомства с региональными языками и культурой.
В Ростове-на-Дону офицер застрелил таксиста после спора об Украине
Гарнизонный военный суд Ростова-на-Дону арестовал на два месяца военнослужащего из Московской области по подозрению в убийстве таксиста. Об этом сообщает 161.ru и "Коммерсантъ-Юг" со ссылкой на пресс-службу суда.
По данным Astra и "Информбюро-ЮФО", подозреваемый - 33-летний капитан военной части №82717 Алексей Крылов. Погибший таксист - 51-летний Роман Говасари. Родственники таксиста подтвердили корреспонденту Astra факт его смерти. По сведениям 161.ru, подозреваемый капитан из подмосковной Рузы, служил в ракетных войсках и был командирован в несколько "горячих точкек".
По предварительной версии следствия, 15 августа военный поспорил по поводу войны в Украине с таксистом, который подвозил его. В результате офицер четыре раза выстрелил в водителя из пистолета Макарова, сообщил источник издания. Пострадавший умер до приезда врачей.
По данным "Коммерсанта", Следственный комитет возбудил против военного дело о причинении смерти по неосторожности. 161.RU пишет о статье об убийстве. Военнослужащему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ведомство дело не комментирует.
Для жителей Ахалгори и Джавы упростили режим пересечения де-факто границы
Совет безопасности самопровозглашенной республики Южная Осетия принял решение упростить режим пересечения де-факто границы с Грузией. Об этом сообщает пресс-служба югоосетинского президента.
В частности, жители Ахалгорского и Джавского районов смогут пересекать пункты пропуска «Раздахан» (Мосабруни/Одзиси) и «Переу» (Переви) с 20-го по 30-е число каждого месяца.
По словам югоосетинского лидера Алана Гаглоева, вопрос был рассмотрен по просьбе местных жителей. С ходатайством рассмотреть этот вопрос обратились администрации районов, также поступило обращение от депутата Зазы Дриаева.
Выезд и въезд будет осуществляться по спецпропускам, в том числе (до 31 ноября 2022 года) по пропускам с истекшим сроком действия.
- Жители Ахалгорского района живут в фактической изоляции после закрытия югоосетинскими властями пропускного пункта «Раздахан» в сентябре 2019 года. Закрытие дороги стало ответом на пост грузинской полиции, появившийся близ сел Чорчана и Цнелиси.
- В апреле текущего года пункты пропуска были временно открыты в связи с празднованием Пасхи, в июне – в связи с празднованием праздника Ломисоба.
Россия ожидает увеличения доходов от экспорта энергоносителей в 2022 году
Россия ожидает увеличения доходов от экспорта энергоносителей в этом году почти на 100 млрд долларов в связи с увеличением объемов экспорта нефти и повышения цен на газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы Министерства экономического развития России.
По прогнозам ведомства, в 2022 году выручка от экспорта энергоносителей достигнет 338 млрд долларов – это на треть больше, чем в 2021 году.
Как пишет Reuters, такое увеличение доходов может укрепить российскую экономику, некоторым отраслям которой наносят ущерб западные санкции. Это также позволит президенту России Владимиру Путину повысить заработные платы и пенсии на фоне рецессии в экономике и инфляции.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, в этом году средняя экспортная цена на газ вырастет более чем вдвое и составит 730 долларов за 1000 кубометров, а затем постепенно снизится до конца 2025 года. В документе ведомства также говорится, что в следующем году доходы от экспорта энергоносителей могут сократить до 255,8 млрд долларов, однако это все равно больше, чем в 2021 году. Тогда доходы страны составили 244,2 млрд долларов.
Больше половины сгоревших лесов в мире пришлись на Россию
В 2021 году в мире сгорело 9,3 миллиона гектаров лесов – площадь, равная Португалии. Из них более пяти миллионов приходится на Россию. Об этом сообщает "Би-би-си".
Согласно данным платформы Global Forest Watch, за последние двадцать лет территория сгоревших лесов почти удвоилась. В 2021 году в среднем по миру леса горели со скоростью 16 футбольных полей в минуту. Ключевой фактор разрастания пожаров – антропогенное изменение климата, которое приводит к более высоким температурам и засушливым условиям, считают климатологи.
"Изменение климата увеличивает риск более масштабных, горячих и быстро распространяющихся пожаров", – говорит доктор Дуг Мортон, руководитель Лаборатории биосферных наук НАСА.
Северные регионы мира нагреваются быстрее, что приводит к более длительным сезонам пожаров. В северных странах, таких как Канада и Россия, лесные потери от пожаров ощущаются сильнее всего.
По сравнению с предыдущим годом, площадь сгоревших лесов в России увеличилась на 31% – почти до 5,4 миллионов гектаров. Эксперты частично связывают это с длительными периодами жары.
По прогнозам ООН, к концу этого столетия количество экстремальных пожаров увеличится на 50%. Для решения этой проблемы необходимо быстро и значительно сократить глобальные выбросы парниковых газов, говоря учёные.
- По состоянию на 18 августа 2022 года, в России огонь прошёл почти 3,2 миллиона гектаров леса. Больше всего от пожаров страдает Дальний Восток.
Суд арестовал обвиняемого в сексуальном насилии грузинского телеведущего
Тбилисский городской суд избрал заключение в качестве меры пресечения для телеведущего Лаши Накаидзе, который обвиняется в сексуальном насилии.
Сегодняшнее заседание прошло в закрытом формате по ходатайству прокуратуры, на что подсудимый также дал согласие.
По данным следствия, 15 августа на почве мести, угрожая ножом и шумовым пистолетом, он несколько раз ударил женщину, а затем «подверг её сексуальному насилию» с применением силы.
По информации телеканала «Пирвели», жертва насилия до сих пор остается в больнице.
Накаидзе вменяется в вину изнасилование, насилие в отношении члена семьи и угроза убийством в отношении члена семьи. Эти преступления наказываются лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.
Сам Накаидзе отрицает предъявленные обвинения, пишет агентство «Новости-Грузия».
Телекомпания «Мтавари», где работал телеведущий, заявила, что категорически осуждает насилие в любой форме, особенно в отношении женщин. «Мтавари» отказался от сотрудничества с Накаидзе, указав, что может пересмотреть это решение только в том случае, если его вина не будет доказана.
На войне в Украине погиб еще один грузинский боец
На войне в Украине погиб еще один грузинский боец – 36-летний Бердия Джохадзе. Об этом сообщила его сестра, Белла Джохадзе.
По её словам, Бердия скончался 12 августа «от осложнений, вызванных применением врагом химического оружия во время военных действий в Херсонской области».
Тело грузинского добровольца доставят в Тбилиси уже завтра. Гражданская панихида пройдет в церкви Кашвети.
После начала российского вторжения в Украине погибли уже 18 грузинских бойцов, воевавших на стороне ВСУ.
Bloomberg: пять сырьевых отраслей переживают энергетический кризис
Энергетический кризис из-за войны в Украине и засухи усиливает давление на ключевые отрасли мировой экономики. Энергоемкие отрасли, такие как производство стали, удобрений и алюминия вынуждены закрывать заводы или переходить на растущие издержки сообщает агентство Bloomberg. Кроме того, испытывают трудности производители материалов для аккумуляторов электромобилей и производства солнечной энергии.
Как отмечает Bloomberg, Европа уже потеряла около половины своих мощностей по выплавке цинка и алюминия за последний год. На этой неделе норвежская металлургическая компания Norsk Hydro ASA сообщила о планах закрыть алюминиевый завод в Словакии в конце сентября из-за резкого роста цен на электроэнергию, а металлургическая компания Nyrstar объявила об остановке гигантского цинкового завода Budel в Нидерландах.
Цена электроэнергии в Германии и Великобритании достигла рекордных значений. В Германии стоимость электричества на оптовом рынке выросла в августе почти в шесть , а в Великобритании – в семь раз по сравнению с прошлым годом. Еще больше разогрела спрос установившаяся в Европе аномальная жара и необходимость кондиционирования помещений.
Как отмечает Bloomberg, энергокризис также сказался на производстве стали. Отключение электроэнергии из-за засухи в Китае затронуло более 70 процентов сталелитейных заводов в провинции Сычуань: они остановили или ограничили производство. Кроме того, сократилось производство зелёных металлов, таких как литий и поликремний.
В США по меньшей мере два сталелитейных завода начали приостанавливать некоторые операции, чтобы сократить расходы на электроэнергию.
Мировые экспортеры удобрений сокращают поставки в другие страны из-за опасений продовольственного кризиса. По данным Bloomberg, как минимум четверть европейских мощностей по производству азотных удобрений уже потеряна из-за высоких цен на газ. Международная ассоциация производителей удобрений прогнозирует рекордное падение мирового потребления удобрений с 2008 года.
Аналитики Bloomberg предупреждают о росте мировых цен на продовольствие из-за увеличения цен на сахар. Так, немецкая сахарная корпорация Suedzucker AG уже заявила о росте цен из-за перераспределения расходов на случай чрезвычайной ситуации по причине прекращения поставок российского газа.
Россия вторглась на территорию Украины 24 февраля 2022 года. В ответ на российскую агрессию Евросоюз принял уже семь пакетов санкций в отношении России. Ни один из них не включает эмбарго на российский газ. При этом Россия прекратила поставки в ряд стран ЕС, а некоторые страны сами отказались от российского газа. Цены на газ в Европе резко выросли.
По информации агентства Bloomberg, Кремль будет сохранять минимальный уровень поставок газа в Европу, пока воюет в Украине. Российские власти используют газ, чтобы надавить на европейских лидеров и заставить их пересмотреть санкции и поддержку Украины, пишет Bloomberg.
На фоне опасений роста цен на нефть и развития энергетического кризиса страны Запада смягчили некоторые санкции.
В Харькове при обстреле общежития погибли семь человек
Салтовский район Харькова подвергся обстрелу, ракета упала рядом с жилым многоэтажным домом, начался сильный пожар. Погибли семь человек, 17 ранены, заявил мэр города Игорь Терехов. Среди погибших есть 11-летний ребёнок.
Президент Украины Владимир Зеленский написал в телеграме, что в обстрелянном здании находилось общежитие. Зеленский назвал атаку "подлым и циничным ударом по гражданским".
Также сообщается, что рано утром Харьков вновь подвергся ракетным ударам. По данным мэра Харькова, по городу было нанесено ещё по меньшей мере пять ракетных ударов.
Одна ракета попала в помещение общежития в Слободском районе. По предварительным данным, один человек погиб, 18 человек были ранены, в том числе двое детей, сообщил глава администрации Харьковской области Олег Синегубов.
В Холодногорском районе после обстрела начался очень крупный пожар.
Также об утреннем обстреле сообщили власти Криворожского и Никопольского районов Днепропетровской области. В Никополе повреждены 15 частных домов, школа, несколько газопроводов и линии электропередачи.
18 августа в утренней сводке Министерство обороны России сообщило, что удары по Харькову были нанесены "высокоточным оружием", а целью был "пункт временного базирования иностранных наемников".
Оперативно проверить информацию в условиях боевых действий невозможно.
Гражданина Грузии Левана Мачабели освободили из цхинвальской тюрьмы
Власти самопровозглашенной республики Южная Осетия освободили гражданина Грузии Левана Мачабели, задержанного 26 марта текущего года. Об этом сообщили в СГБ Грузии.
В марте в югоосетинском КГБ утверждали, что Мачабели планировал «совершить провокацию в отношении российского воинского контингента». В Цхинвали заявили, что в 2005-2009 годах он был военнослужащим 3-й бригады ВС Грузии и «принимал активное участие в боевых действиях в августе 2008 года на территории Южной Осетии». По информации ведомства, после начала войны в Украине Мачабели не смог вступить в «Грузинский национальный легион», после чего «принял решение незаконно проникнуть на территорию Южной Осетии».
По словам Мачабели, его задержали в селе Арцеви.
«Со мной нормально обращались, не было никакого давления. Меня освободили благодаря усилиям властей Грузии и международных организаций», – сказал он.
Накануне в югоосетинском КГБ заявили, что Цхинвальский районный суд приговорил бывшего грузинского военного Мамуку Чхиквадзе к трем годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Чхиквадзе был задержан 10 декабря 2021 года. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
В Цхинвали находятся еще несколько граждан Грузии, задержанных ранее по различным обвинениям.
Десантник РФ, осудивший агрессию против Украины, уехал из России
Участник вооружённого вторжения на территорию Украины, российский десантник Павел Филатьев, написавший после возвращения с войны книгу "ZOV" и осудивший действия армии РФ, покинул Россию. Об этом рассказал основатель правозащитного
проекта Gulagu.net Владимир Осечкин, который, с его же слов, помог военному "экстренно эвакуироваться".
Сообщается также, что перед самым отъездом из России Филатьев дал интервью британскому изданию The Guardian. Военнослужащий рассказал, что после того, как опубликовал книгу, в течение двух недель ежедневно менял место жительства, чтобы его не выследили российские власти. Уезжать Филатьев при этом не хотел, но его уговорили. Заведено ли на него уголовное дело, Филатьев не знает.
Ранее военный 64-й мотострелковой бригады из Хабаровского края Даниил Фролкин публично признался в том, что российские солдаты, вошедшие на территорию Украины, участвовали в грабежах, мародерстве и убийствах гражданских лиц по приказу командования. Сам он признался в убийстве жителя украинского села Андреевка Руслана Яремчука.
Украина обвинила Deutsche Welle в российской пропаганде
Представитель министерства иностранных дел Украины Олег Николенко у себя в фейсбуке призвал власти Германии отреагировать на "нарративы российской пропаганды", публикуемые, по его мнению, медиакорпорацией Deutsche Welle. На это обратила внимание "Медуза". Николенко привел скриншоты с сайта Deutsche Welle, в которых нашел неприемлемые для себя формулировки.
Недовольство дипломата вызвали такие фразы, как "Признать Украину террористическим государством" (в статье речь шла о предложении, выдвинутом партией "Справедливая Россия"), "Запрет на въезд россиян не поможет победить Путина" (в комментарии публициста Федора Крашенинникова; материал сопровождался пометкой "Комментарий выражает личное мнение автора"), и "Один промах украинских военных в ответ на удары россиян с территории захваченной РФ Запорожской АЭС может привести к ядерной катастрофе" (мнение колумниста газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung Петера Штурма, опубликованное с соответствующей пометкой).
Николенко выразил пожелание, чтобы немецкое государство прекратило "манипуляции, не хуже чем у российских официальных пропагандистов" в государственном медиа, которое выпускается на деньги налогоплательщиков.
- Deutsche Welle в России признана "СМИ-иноагентом", её сайт заблокирован для российских пользователей за "распространение лживой информации" о боевых действиях России на территории Украины.
- В феврале Deutsche Welle закрыла свое бюро в Москве. С марта часть журналистов Русской службы Deutsche Welle работает из Латвии.
Больше новостей Радио Свобода:
В Абхазии возбуждено уголовное дело по факту побега осужденного из больницы
Даур Джинджолия, осужденный к 18 годам лишения свободы за убийство российского туриста Андрея Кабанова, сбежал из психиатрической больницы, пишет информагентство «Апсныпресс».
Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры самопровозглашенной республики Абхазия, 15 августа 2022 года Даур Джинджолия, осужденный приговором Верховного суда от 12 июня 2018 года к 18 годам лишения свободы, находясь с 6 июля 2022 года на стационарном лечении в отделении смешанных судебно-психиатрических экспертиз и принудительного лечения Республиканской специализированной психоневрологической больницы, совершил побег из-под стражи примерно в промежутке времени с 6 до 7 часов утра, воспользовавшись отсутствием сотрудников охраны указанного отделения.
Прокуратура Гульрипшского района возбудила уголовное дело по факту побега в отношении Джинджолия.
Генсек ООН приехал во Львов на переговоры с Зеленским и Эрдоганом
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приехал во Львов. Об этом в твиттере сообщил представитель Гутерриша.
В четверг, 18 августа, глава ООН встретится с президентами Турции и Украины Реджепом Эрдоганом и Владимиром Зеленским. В планах – обсуждение ситуации вокруг Запорожской АЭС и расследование обстрела колонии в Еленовке.
19 августа Гутерриш побывает в Одессе, а на следующий день посетит Совместный координационный центр в Стамбуле, образованный в рамках зерновой сделки.
СМИ также отмечают, что турецкий лидер Реджеп Эрдоган в очередной раз попытается выступить в роли посредника в нынешнем противостоянии России с Украиной.
В конце июля к возобновлению мирных переговоров Москву и Киев призывал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Тогда он сказал, что в войне не бывает победителей.
В Казани прошли обыски у журналистов, работающих с Радио Свобода
Сегодня утром в Казани прошли обыски у семерых человек, которые сотрудничают сейчас или работали ранее с проектами Радио Свобода - Idel.Реалии и Радио Азатлык. Следственные действия велись в рамках уголовного дела об оправдании терроризма.
В уголовном деле речь идет о видео на YouTube-канале, который не имеет отношения к редакции.
Большинство задержанных отпустили после обыска и допроса. Судьба двоих пока не известна, они не выходят на связь. В каком статусе находятся журналисты - неизвестно.
«Эти оскорбительные обвинения в адрес независимых журналистов и комментаторов нелепы», - сказал Джейми Флай, президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС). Он подчеркнул, что криминализация правды и тех, кто ее сообщает, не помешает донести честные, независимые новости до россиян, которые ищут альтернативы лжи и манипуляциям Кремля.
- В последние годы на проекты Радио Свобода оказывается серьезное давление со стороны российских властей.
- В марте 2021 года медиакорпорация после 30 лет работы вынуждена была закрыть свое бюро в Москве. 27 журналистов, сотрудничающих с Радио Свобода, внесены Минюстом России с списки «иностранных агентов» - физических лиц. Семь из них - корреспонденты Idel.Реалии.
- Русскоязычные сайты медиакорпорации, в том числе сайты русской службы Радио Свобода и телеканала Настоящее Время, заблокированы на территории России.
Подоляк: Украина будет подрывать линии снабжения армии России
Украинские спецслужбы намерены в ближайшие несколько месяцев атаковать линии снабжения российской армии - склады боеприпасов, военные базы, железнодорожные линии и электросети, как на этой неделе в аннексированном Крыму. Об этом в интервью британскому изданию The Guardian рассказал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.
По словам Подоляка, цель такой стратегии - подорвать логистику и «посеять хаос» внутри российских войск, лишив их боеприпасов и необходимого снабжения. Однако советник президента не признал напрямую недавние взрывы на российских базах в Крыму - в Саках, Джанкое и Гвардейском результатом действий ВСУ. Советник предположил, что диверсии могли устроить и крымские «партизаны», но деталей не привел.
Михаил Подоляк считается сейчас третьим по влиятельности человеком во власти Украины. В начале войны России с Украиной он принимал участие в переговорах между воюющими сторонами, но им так и не удалось прийти к общему соглашению.
Некоторые прогнозы Подоляка впоследствии не подтвердились. Например, в марте он заявлял, что российские войска истощены и война в Украине будет прекращена в ближайшие дни. Некоторые высказывания он опровергал сам. В частности, слова об обещанном и пока не состоявшемся наступлении ВСУ на Херсон Подоляк назвал «частью информационно психологической операции» по дезинформации и деморализации российской армии.
Турция и Израиль обменяются послами и генконсулами
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция восстановит полноценные дипломатические отношения с Израилем. На пресс-конференции в среду он сообщил, что вскоре страна представит Израилю кандидатуру посла, позднее будет назначен генеральный консул. Израиль, со своей стороны, также восстановит свое дипломатическое представительство в Турции.
Премьер-министр Израиля Яир Лапид подчеркнул, что возобновление дипотношений с Турцией является важным шагом для региональной стабильности и очень значимым в экономическом плане для граждан Израиля.
Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган на встрече с послами в Анкаре заявил, что дипломатическое присутствие Турции в Израиле, помимо прочего, позволит Турции помогать палестинцам.
Днем ранее генеральный директор МИД Израиля Алон Ушпиц и заместитель министра иностранных дел Турции Седат Онал провели телефонные переговоры, в которых пришли к окончательному соглашению о возвращении дипломатических отношений между странами в полном объеме.
- В 2022 году власти обеих стран предпринимали множество шагов для сближения. Президент Израиля Исаак Херцог в марте нанес визит в Анкару - это был первый официальный визит израильского лидера в Турцию более чем за десятилетие. Эрдоган назвал визит Херцога поворотным и пообещал, что Турция будет бороться с антисемитизмом, исламофобией, ксенофобией и расизмом. Также страны подписали соглашение о возобновлении полетов национальных авиакомпаний между Турцией и Израилем.
- Дипломатические отношения между Израилем и Турцией официально не прерывались, но резко ухудшились в 2010 году после захвата израильским спецназом вышедшего из Турции в сектор Газа корабля «Мави Мармара».
- В мае 2018 года Анкара предложила послу Израиля в Турции покинуть страну после акций протеста в секторе Газа на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Тогда в столкновениях погибли около 60 палестинцев.
Бывшего грузинского военного приговорили в Цхинвали к 3 годам и 8 месяцам тюрьмы
Цхинвальский районный суд приговорил бывшего грузинского военного Мамуку Чхиквадзе к трем годам и 8 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Об этом сообщили в КГБ самопровозглашенной республики Южная Осетия.
Чхиквадзе был задержан 10 декабря 2021 года. Его обвинили в нарушении де-факто границы, а также в контрабанде наркотических средств. По версии югоосетинских силовиков, в ходе личного досмотра у Чхиквадзе обнаружили наркотическое средство «марихуана» массой более четырех грамм.
По информации КГБ, 4 августа Цхинвальский суд признал Чхиквадзе виновным по двум статьям Уголовного кодекса России – незаконное пересечение государственной границы и контрабанда наркотических средств в значительном размере.
Ранее грузинская сторона не раз ставила вопрос об освобождении гражданина Грузии, в том числе в рамках эргнетского механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них.
При этом в мае в СГБ Грузии заявили, что Чхиквадзе в Цхинвали приговорили к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Би-би-си: ФСБ обвинила покойника в подготовке теракта
ФСБ назвала имена двух граждан России, якобы готовивших подрыв нефтепровода в Волгоградской области. Однако, как сообщает Би-би-си, люди с такими именами не могли иметь отношения к диверсии: один из них живет в Киеве и занимается мирными делами, второй погиб несколько месяцев назад.
По версии ФСБ, опубликованной в российских СМИ, спецслужбе удалось предотвратить взрыв на нефтепроводе под Волгоградом. При задержании были убиты два предполагаемых диверсанта. Спецслужба сообщила, что орагнизаторами теракта были некто Андрей Чуенков и Юрий Ионов - члены радикальной группировки "Реструкт", созданной националистом Максимом Марцинкевичем ("Тесаком"). Из пресс-релиза ФСБ было трудно понять, являются ли убитые под Волгоградом именно организаторами, или это другие люди, поэтому многие некоторые российские СМИ писали, что убиты именно Чуенков и Ионов. Однако позже в ФСБ уточнили, что Чуенков в данный момент принимает участие в боевых действиях в Украине в составе нацбатальона "Ураган", а Ионов - в составе полка "Азов".
Журналисты Би-би-Си связались с Андреем Чуенковым. Он живет в Киеве, диверсий в Волгоградской области и где-либо еще, по его словам, не устраивал. Чуенков действительно был близок с Максимом Марцинкевичем. После его смерти в тюрьме в 2020 году он покинул Россию и попросил политического убежища в Украине. В военных действиях он не участвовал, о существовании националистического батальона "Ураган" впервые слышит: по его словам, в СМИ никогда не сообщалось о существовании батальона с таким названием. После начала войны он занимается волонтерством, прошел курс тактической медицины и помогал раненым.
Чуенков также рассказал, что был заочно знаком с Юрием Ионовым, которого ФСБ называет вторым убитым при задержании диверсантом. Ионов действительно был военнослужащим полка "Азов", и погиб под Мариуполем несколько месяцев назад, в начале войны. Информацию о гибели Юрия Ионова в марте 2022 года Би-би-си подтвердили еще два участника "Азова".
По мнению Чуенкова, ФСБ хочет дискредитировать "все, что связано с русским национализмом", называя фамилии участников националистических движений в связи с диверсиями.
«Сохнут»: 20,5 тысяч евреев уехали из России с начала войны
Около 20,5 тысяч евреев уехали из России после её вторжения в Украину. Об этом сообщает "Би-би-си" со ссылкой на Еврейское агентство "Сохнут", которое помогает евреям в репатриации.
По оценкам агентства, до войны в России жили 165 тысяч евреев, таким образом страну покинули уже более 12 их процентов. Многие российские евреи выступают против войны и "больше не чувствуют себя в безопасности", пишет "Би-би-си".
"Я чувствовал, что должен что-то сделать, чтобы показать свою полную непричастность и несогласие с вторжением в Украину. Но я бы подверг себя опасности, если бы сделал это, оставаясь в Москве", – сказал бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт. Он уехал из России через две недели после начала войны.
"Каждый раз, когда что-то происходит в России, какие-то потрясения, какие-то перемены, евреи всегда в опасности", – считает специалист по еврейской истории в России Анна Штерншис.
- Многие евреи эмигрировали в Израиль. Закон о возвращении даёт право на гражданство любому, кто может доказать, что его бабушка или дедушка имели еврейское происхождение.
- В начале июля Минюст потребовал ликвидировать российское отделение агентства "Сохнут". По мнению ведомства, "Сохнут" незаконно занимался сбором персональных данных граждан России.
- В ответ на это "Сохнут" допустил закрытие своих представительств в России и переход на удалённую работу. Очередное заседание суда по делу "Сохнута" назначено на 19 августа.
Москва считает провокацией слухи о причастности РФ к взрыву в Ереване
Посольство России в Армении считает провокацией слухи о причастности Москвы к взрыву на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване.
Дипломатическое представительство сегодня распространило сообщение, выразив свое возмущение «муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур».
Не указывая конкретных заявлений и их авторов, российская дипломатическая миссия в Ереване заявляет, что рассматривает это как «прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений».
Посольство ожидает от властей Армении «шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии», и сообщает, что соответствующая нота направлена посольством в Министерство иностранных дел Армении.
В сообщении также отмечается, что российская сторона – в лице Российско-армянского центра гуманитарного реагирования – с первых минут вовлечена в работы по ликвидации последствий трагедии.
Как пишет «Интерфакс», слухи о причастности РФ к взрыву распространила политическая группировка «Сасна црер», которая летом 2016 года захватила территорию полицейского полка в Ереване, что привело к жертвам среди сотрудников правоохранительных органов.
В результате взрыва и последующего пожара на территории торгового центра «Сурмалу» в Ереване погибли по меньшей мере 16 человек, двое пропали без вести. Более 60 пострадавших были направлены в различные медицинские учреждения, из них 7 человек все еще проходят лечение.
Посол США: источник поляризации в Грузии – «Ночь Гаврилова» и невыполненные обещания властей
Посол США в Тбилиси Келли Дегнан назвала «бессмысленной теорией заговора» очередную порцию обвинений в ее адрес со стороны депутатов, формально покинувших правящую партию «Грузинская мечта».
В своем открытом письме члены парламента заявили, что американская дипмиссия вмешивается во внутренние дела суверенного государства, добавив, что для посольства ослабление стабильности Грузии «является своего рода самоцелью».
Келли Дегнан обвинения отвергла, передает СОВА. По ее словам, действия депутатов – это лишь попытка переложить ответственность за политический кризис в Грузии на Запад.
«Я не знаю точно, что или кого представляет эта группа и насколько они отличаются от правящей партии, которую они, по собственному утверждению, покинули. Все, что я могу сказать, это то, что обвинения, которые они выдвинули против американского посольства и других, являются бессмысленной теорией заговора, которая не подкрепляется никакими фактами», – заявила она.
Дипломат подчеркнула, что посольство США работает со всеми политическими партиями Грузии и делает это на протяжении всех лет после обретения страной независимости. По ее словам, в Вашингтоне поддержкой Грузии считают укрепление ее демократических институтов, экономики, стабильности и безопасности.
«Любые обвинения в том, что мы виноваты в поляризации здесь, – это попытка переложить вину на западных партнеров, которые последние 30 лет только и помогают стране. Эта поляризация была здесь еще до моего приезда, и я предлагаю грузинскому народу взглянуть в прошлое и понять, откуда она взялась. «Ночь Гаврилова», невыполненные обещания, недемократические действия – вот источник поляризации, а не действия западных партнеров», – подчеркнула Келли Дегнан.
- «Ночью Гаврилова» в Грузии называют жесткий разгон масштабного антиправительственного митинга, вызванного визитом депутата Госдумы РФ, коммуниста Сергея Гаврилова летом 2019 года.
Житель Абхазии задержан по обвинению в убийстве сына
Жителя Абхазии Демура Киут задержали по обвинению в убийстве сына – Михаила Киут. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре самопровозглашенной республики.
По информации ведомства, 14 августа Демур Киут, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел домой и на почве внезапно возникшего конфликта нанес сыну три колото-резанных ножевых ранения в область грудной клетки.
Михаил Киут скончался при транспортировке в Республиканскую больницу. Демур Киут был задержан.
Уголовное дело возбуждено сухумской прокуратурой по статье 99 УК Абхазии (убийство). Органом предварительного расследования решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
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