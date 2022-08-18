Telegram-канал «Respublika» публикует мнение члена Высшего совета Абхазского народного движения Омара Смыр по поводу реплики президента Аслана Бжания на встрече с членами Общественной палаты. Напомним, что вчера на встрече один из членов палаты Автандил Гарцкия спросил главу государства, может ли в дальнейшем госдача в Пицунде перейти к третьим лицам.

Омар Смыр говорит, что, будучи юристом, он очень внимательно выслушал ответ президента на этот вопрос. «Аслан Георгиевич в своем ответе приводит в пример ст. 6 Соглашения о безвозмездной передаче комплекса, однако эта статья Соглашения не имеет никакого отношения к смыслу заданного вопроса, а лишь регламентирует то, каким образом будет использоваться объект. Более того, хочу сообщить президенту о том, что соглашение носит двусторонний характер, соответственно, пункты соглашения должны выполняться только сторонами, подписывающими его. В случае если комплекс дач и территория будут отчужденны в пользу третьего лица (что подписанной редакцией соглашения не запрещено), то третье лицо не несет обязательств, вытекающих из соглашения, о котором мы так долго спорим. Насколько мне известно, депутат Народного собрания РА Даут Хутаба ознакомил президента со своим мнением и высказал свои опасения относительно возможности передачи объекта третьим лицам. В этой связи предлагаю главе государства руководствоваться мнением юриста Даута Хутаба».

Бывший директор Абхазского телевидения, журналист Эмма Ходжаа на своей странице в Facebook написала пост, посвященный проблеме отсутствия топлива на автозаправочных станциях в Абхазии. «Расскажите мне, что такое бензин по талонам? Бессовестные, вы! Себе устроили райскую жизнь! На последнем бензине человек доезжает до бензоколонки, выстаивает очередь, и ему говорят: «Выдаем только по талонам! По талонам». Это значит, домочадцам всех чиновников ездить на свадьбы, поминки и развлечения, шопинг, пляж! А остальные люди – не люди! Как будто все чиновники, наделенные «талонами», ездят по особо стратегически важным объектам! Убились они на работе! Страну проедает чиновничья рать! Если бы не эта ситуация, никто и не знал бы, сколько дармового топлива уходит на беспонтовых клерков чиновничьих контор! Не знала, что даже частные заправки завязаны на них! Это ж такое расточительство! Все мы заслуживаем, раз боимся голос подать! Хочу добавить, что и оппозиционные лидеры не лучше! Никто из них не пискнет, что унижают простых людей, на чьих плечах они потом приходят к власти дербанить страну! Не удивительно, что на ваши патриотические призывы не отзывается народ. Ведь история страны складывается из личных историй каждого ее жителя! А униженным жителям не до разговоров о высоком: патриотизме, суверенитете! Вы докажите, что заботитесь о каждом! Или освободите эту нишу! Свято место пусто не бывает! Страны скоро у нас не останется!»

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Как в Абхазии обстоят дела с защитой бездомных животных (и домашних тоже), в интервью агентству социальной информации «Апсны» рассказала юрист и гражданская активистка Лия Агрба, инициатор и одна из разработчиков проекта закона о защите животных.

«На данный момент проект закона уже лежит в парламенте. До сих пор эта сфера в Абхазии регулируется только Положением о жестоком обращении с животными и статьей в уголовном кодексе, которая предполагает совсем небольшой штраф. То есть у нас сегодня можно жестоко убить животное, и самое страшное наказание, которое за это ждет, – это штраф в несколько сотен рублей», – говорит Лия Агрба.

Если закон будет принят, то впервые на законодательном уровне будет признано, что животные тоже могут испытывать страх и боль, введена ответственность владельцев за судьбу своих питомцев, запрещены бои животных, введено регулирование содержания диких животных и т. д. Одно из важных положений законопроекта – защита животных от жестокого обращения. Проект закона предлагает для контроля численности бездомных животных ввести обязательную регистрацию домашних животных (собак).

Отстрел безнадзорных собак будет запрещен. Лия Агрба отметила, что в проекте прописана практика ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация и выпуск бездомных животных обратно на улицу.

Законопроект регулирует деятельность цирков, зоопарков и дельфинариев, запрещает ввоз на территорию Республики Абхазия и вывоз из страны диких животных. Фотографирование и видеосъемку с животными вне мест их содержания также предлагается запретить, равно как и применение лекарственных препаратов и иных веществ, причиняющих вред здоровью животных, для повышения их эффективности в культурно-зрелищных целях.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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