Как и где удалось отдохнуть в этом году жителям Южной Осетии – если, конечно, удалось? Об этом «Эхо Кавказа» спросило у горожан.

– Вы уже отдыхали этим летом?

Инна: Пока нет, но планирую. У меня как раз сейчас отпуск, и планирую поехать на море. Есть такие планы. Поеду на Черное море. Идеальный отдых – это спокойствие, природа. На море, если получается, если есть материальная возможность. Ничего необычного.

Милана: Отдыхаю дома, на речке иногда. На море в этом году не планирую, не получается. Наверное, на выходные на речку, с семьей. А идеальный отдых – это на море, «все включено». Вот это отдых, где не надо готовить, где не надо убирать. По-моему, это идеальный отдых.

Бэлла: Нет, не отдыхала этим летом. Этим летом у меня меньше средств, чем в остальные годы. Это во-первых. А во-вторых, всеобщая мировая обстановка угнетает. Правда, не хотелось отдыхать. А отдых хороший для меня, это в хорошем отеле, со многими звездами, четыре или пять, ничего не делать, кушать и купаться в море.

Зарина: Я пока не отдыхала, и не думаю, что отдохну этим летом. Разве что загород выехать, и даже на это пока времени не было за все лето. Вы же знаете, как бывает. На отпуск планируем все дела и занимаемся ими. А чтобы выехать куда-то, деньги нужны. Тем более, в этом году намного все дороже, чем в предыдущие. Если получится дома посидеть спокойно хотя бы неделю, без того, чтобы ходить на похороны или свадьбы, то уже хорошо.

Алла: Нет, не отдыхали, и, наверное, не поедем никуда. На будущий год, наверное, в этом году не получилось. Хороший отдых – это в кругу семьи, где-то отдохнуть на побережье моря…

Вика: Нет, не отдыхала. Обстановка такая, политическая, что не до отдыха. Люди гибнут. Сейчас психологически тяжело настроиться на отдых. А идеальный отдых – это мир, покой, хороший воздух, хороший климат. Возможно, море, возможно, горы… Но главное – чтобы не было стресса.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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