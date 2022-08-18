Сегодня Совет безопасности Южной Осетии принял решение о возобновлении регулярной работы двух пунктов пересечения де-факто границы с Грузией. С 20-го по 30-е число каждого месяца с 9 до 19 часов по местному времени будут функционировать пункты пропуска «Раздахан» для жителей Ленингорского района и «Переу» для жителей Дзауского района.

По информации пресс-службы президента РЮО, в ходе заседания Совбеза Алан Гаглоев отметил, что с ходатайством рассмотреть возможность возобновления работы пунктов пропуска обратились администрации Ленингорского и Дзауского районов по просьбе местных жителей. Поступило также обращение от депутата парламента, представляющего Ленингорский район, Зазы Дрияева.

Для «Эха Кавказа» это заявление президента прокомментировала гражданская активистка Тамара Меаракишвили:

«Такое впечатление, что президент хочет переадресовать благодарность населения своим назначенцам – главам района, и таким образом поднять их авторитет в обществе. Он также выставляет впереди себя депутата Зазу Дрияева, вполне понятно желание президента поднять рейтинг своего сторонника в свете предстоящих парламентских выборов. Но жители района воспринимают открытие пунктов пропуска как выполнение предвыборных обещаний Алана Гаглоева. Правда, он напрямую нам не говорил, что откроет дорогу, но это обещали от имени Гаглоева члены его предвыборного штаба».

Пункт пропуска «Раздахан» югоосетинские власти закрыли 4 сентября 2019 года в ответ на грузинское вторжение у селения Цнелис в противоположном конце республики. А расположенный в непосредственной близости от Цнелиса пункт пропуска «Переу» функционировал после этого еще полгода и был закрыт 28 февраля 2020 года на карантин из-за пандемии COVID-19. Такие странные контрмеры позволили ленингорцам утверждать, что президент Бибилов взял их в заложники в ответ на посягательство со стороны Грузии.

После этого границу не открывали. Из-за ограничений свободы передвижения примерно половина населения Ленингорского района вынуждена была переселиться в Грузию. Уехали студенты, обучающиеся в грузинских вузах, старики, лишившиеся опеки родных и лечения в грузинских клиниках, просто люди, для кого разлука с родными оказалась невыносимой.

Во время избирательной кампании Алан Гаглоев обещал ленингорцам открыть границу в случае его избрания.

Анатолий Бибилов, в свою очередь, призывал не верить кандидатам, обещающим открыть «Раздахан». Он утверждал, что это невозможно, никто этого обещания выполнить не сможет, как бы указывая этим, что за закрытием границы стоит Москва, а не Цхинвал.

Теперь оказывается, все не так страшно, было бы желание…

Сегодня в Ленингоре глава района Илларион Гагиев, его первый зам Резо Девидзе и депутат Заза Дрияев провели специальную встречу с местными жителями, чтобы разъяснить им некоторые правила пересечения границы.

На встрече побывала и Тамара Меаракишвили:

«По словам главы района, из-за того, что граница была так долго закрыта, первое время будут пропускать людей по пропускам с истекшим сроком действия. Если за время, пока граница была закрыта, наши люди могли вступить в брак с жителями Грузии, у них могли родиться дети, в этом случае супруги могут пересечь границу по свидетельству о браке с нотариально заверенным переводом на русский, а их дети – по предъявлении свидетельства о рождении с нотариальным переводом».

Совбез разрешил пересечение границы с Грузией по пропускам с истекшим сроком действия до 31.11.2022 г. Очевидно, предполагается, что к тому времени люди должны будут обзавестись новыми пропусками.

«Хочу обратиться к президенту с просьбой, уверена, что ее поддержат абсолютно все жители района. Если у человека есть югоосетинский паспорт, не требуйте, пожалуйста, от него еще и оформления пропуска. Это бессмыслица. Имена местных жителей, кому можно пересекать и кто периодически пользуется этой возможностью, – в базах данных российских пограничников. А личность тех, кто туда внесен, удостоверяет югоосетинский паспорт. Зачем еще пропуск? С самого начала пропуск или форму №9 требовали только от жителей района с грузинским гражданством. Это было как вид на жительство для людей без гражданства. Но в 2019 году ввели это требование и для граждан республики.

– Зачем стали требовать пропуска от граждан РЮО?

– Это коррупционная схема. За каждый пропуск надо было заплатить около пятнадцати тысяч рублей. Чем больше людей обязаны его иметь, тем больше денег можно собрать с населения района. Формально пропуск действовал год, но от нас требовали менять чаще по разным предлогам, так получается больше денег. То цвет документа меняли, форму, размеры. Зеленый, белый, квадратный… и каждый раз надо было собирать пакет документов на получение пропуска, стоять в очередях…»

Решение возобновить работу «Раздахана» и «Переу» не предполагает коммерческой составляющей, потому что запрет на проезд маршруток через границу сохраняется. «Овощники» не смогут снабжать республику недорогой продукцией, как это было до закрытия границы. По новым правилам люди должны пересекать пункт пропуска пешком. Разрешается ручная кладь в пределах пятидесяти килограммов на человека.

Эти же ограничения предполагают и удорожание транспортных расходов для желающих съездить в Тбилиси. Раньше билет на маршрутку Ленингор-Тбилиси стоил три лари или семьдесят рублей.

Теперь расходы будут выглядеть так: пятьсот рублей – такси до «Раздахана» (общественный транспорт не ходит) и также на такси от грузинского поста до Тбилиси. Это еще примерно тысяча двести рублей. Итого три с половиной тысячи рублей в оба конца. С такой арифметикой поездка за продуктами становится слишком накладной.

Хочется верить, говорит Тамара, что со временем доступный общественный транспорт там появится.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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