ISW: Россия впервые за полтора месяца не сообщила о продвижении в Украине

Русская служба Би-би-си совместно с "Медиазоной" и командой волонтёров опубликовала новые данные о потерях российской армии в Украине. На 19 августа им удалось подтвердить информацию о гибели 5701 российского военнослужащего. Если взять за усредненный состав батальона 300 человек, то получается, что подтвержденные потери России за полгода вторжения в Украину сопоставимы с численностью не менее 20 батальонов.

Журналисты отмечают, что собирают только подтверждённые данные на основании сообщений местных властей, СМИ и родственников погибших. Поэтому, по их оценке, в списке на 40-60 процентов меньше имён погибших, чем реально похоронили в России.

Из 5701 установленного российского военного, погибшего в Украине, 966 человек - то есть 17 процентов - офицеры, среди них 4 генерала и 34 полковника. Последняя новость о гибели российского генерала появлялась в июне.

Наибольшая доля потерь пришлась на младших офицеров. Сопоставив число подтвержденных потерь среди офицеров и среди солдат, журналисты пришли к выводу, что младшие офицеры гибнут примерно в три раза чаще, чем их подопечные – рядовые, сержанты и прапорщики.

По числу абсолютных потерь на первом месте - пехотинцы и десантники. На 18 августа 20 процентов всех установленных погибших служили в ВДВ, еще 20 процентов - в мотострелковых подразделениях.

Самой быстрорастущей категорией потерь остаются те, кого российские СМИ и официальные лица называют добровольцами. Чаще всего на войну в этом статусе отправляются мужчины старше 40 лет из регионов с невысокой средней зарплатой. Также известно о гибели 66 военных пилотов — специалистов, которые считают военной элитой, пишет Русская служба Би-би-си.

Главы российских регионов все реже и реже стали публично сообщать о гибели военных в Украине. С конца мая многие из них вообще перестали это делать, отмечает Русская служба Би-би-си.

По числу подтвержденных потерь по-прежнему лидируют Дагестан (270 человек), Бурятия (245 человек) и Краснодарский край (206 человек). Для сравнения: известно лишь о 14 погибших из Москвы, хотя жители столицы составляют почти 9 процентов населения России.

По оценке ЦРУ, к концу июля Россия потеряла в Украине более 15 тысяч военных. Британская разведка говорила о 20 тысячах погибших еще в июне. В сообщениях Генштаба Украины говорится, что Россия потеряла более 40 тысяч солдат и офицеров.

По оценке Пентагона на начало августа, Россия потеряла в Украине от 70 до 80 тысяч военных убитыми и ранеными.

Обновленных официальных данных о потерях российской армии нет. Министерство обороны России последний раз отчитывалось о потерях 25 марта, сообщив о 1351 погибшем.