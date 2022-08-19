В Грузии за незаконное приобретение, хранение и попытку сбыта радиоактивных веществ задержаны три человека, сообщают в Службе государственной безопасности. Расследование продолжается и надо ожидать новых задержаний, говорят в СГБ. Более того, у службы есть основания предполагать, что члены незаконной группировки скрывают картину грузинского художника Нико Пиросмани.

Следствие пока умалчивает, о каких конкретно радиоактивных веществах идет речь. Известно лишь, что за попытку их сбыта и незаконное хранение задержаны три человека. Всем им предъявлено обвинение по первой части статьи 230 Уголовного кодекса Грузии (незаконное обращение с ядерными материалами или устройствами, радиоактивными отходами, радиоактивными веществами), предусматривающей срок тюремного заключения от 5 до 10 лет, заявил следователь Георгий Курдадзе:

«Члены организованной группы по адресу проживания в городе Тбилиси и муниципалитете Сагареджо незаконно хранили опасные для здоровья человека радиоактивные вещества. Члены преступной группировки вели активные поиски покупателя, сохраняли конспирацию, систематически изменяя место хранения радиоактивных веществ, и в итоге попытались реализовать указанные вещества за сумму 1 миллион 200 тысяч долларов, в ходе чего произошло их задержание».

Источник, пожелавший остаться инкогнито, передал грузинской службе Радио Свобода письменные показания нескольких задержанных. Первый – некий Зураб Годадзе, именно в его руки впервые попали радиоактивные вещества. Он утверждает, что хранит их уже много лет. Все началось с момента, когда задержанный приобрел в 2012 году два закрытых сейфа в пункте сдачи металлолома за 50 и 20 лари.

«Оба сейфа я вскрыл с помощью «болгарки». Один был пустой, а во втором я обнаружил неизвестные мне отравляющие вещества. В частности, там был один коробок, один шприц, одна колба с жидкостью, пять цилиндрических предметов и другое. Об их свойствах я узнал из надписей на коробках. Отравляющие вещества я прятал на протяжении определенного периода. Я предполагал, что они были дорогие, надписи на русском гласили – С14 (радиоактивное вещество), что, по моему мнению, представляло собой опасное вещество», – говорится в документе.

Задержанный несколько раз пытался продать вещества, однако безрезультатно, и несколько лет назад обратился к своему другу, некоему Давиду Ростомашвили. Последний попытался сбыть вещества, предположительно, в 2020 году, однако из-за начала пандемии не смог завершить задуманное и вернул их первоисточнику. Позже Ростомашвили вновь связался с Годадзе и при попытке сбыть их был задержан:

«Приблизительно четыре года назад Зураб Годадзе сказал мне, что у него есть дорогостоящие отравляющие вещества. Он хотел их сбыть и попросил о помощи, но я не смог найти покупателей. Три недели назад ко мне домой пришел Тамаз Гургенишвили, сказал, что нашел клиентов, хотел показать им вещества и попросил их им передать. Я приехал в Тбилиси в дом Зураба Годадзе, он передал мне одну прозрачную колбу с прозрачной жидкостью и пять или шесть предметов в форме маленькой бочки черного цвета, я не знаю, что за вещество в них находилось. Зура сказал, что там находится дорогостоящее отравляющее вещество и его стоимость приблизительно 700 000 долларов».

После задержания обвиняемых в их домах был произведен обыск и изъяты вещества, которые также направили на экспертизу.

И это далеко не первая попытка незаконного сбыта в Грузии радиоактивных веществ. За последние годы МВД и СГБ выявили десятки подобных фактов, говорит специалист в вопросах государственной безопасности, директор Центра развития и стратегии Грузии Мариам Тохадзе:

«Подобные попытки предпринимаются часто, однако их предотвращение происходит на должном уровне. Вообще, когда речь идет о таких веществах, нельзя приуменьшать важность происходящего, поскольку они могут нанести серьезный ущерб и привести к серьезным жертвам. Мы не знаем, конкретно о каких веществах идет речь, поэтому сложно сказать, как они попали в руки этих людей, но в Грузии и на территориях за ее пределами есть определенная инфраструктура, из которой можно было их вынести, однако пока конкретно говорить не о чем. Этот человек сказал, что там были надписи на русском, ничего особенного в этом нет, поскольку подобные незадекларированные вещества есть у России».

В СГБ между тем заявляют, что следствие продолжает работу и по данному делу будут задержаны еще несколько человек. Кроме того, в прокуратуре утверждают, что представители группировки также намеревались продать на черном рынке картину грузинского художника Нико Пиросмани. О какой картине идет речь, пока не известно. «Она еще не обнаружена, но есть доказательное обоснование того, что ее хранит сообщник или знакомый обвиняемого», – заявил прокурор Бека Хунашвили.

Подписывайтесь на нас в соцсетях