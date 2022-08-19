Газета «Республика» возвращается к теме транзита через Южную Осетию. Поводом стало выступление первого заместителя руководителя администрации президента Сослана Джуссоева на канале «Вести 24», где речь пошла о транзитных возможностях Южной Осетии. По мнению Джуссоева, транзит не принесет каких-либо ощутимых финансовых доходов. «Тут необходимо говорить об инфраструктуре, которая вокруг этого транзита выстраивается. У нас пока инфраструктуры, на которой, образно говоря, мы могли бы заработать, нет. Когда она появится, тогда вопрос транзита для Южной Осетии станет актуальным». Джуссоев также пояснил, что, пока вопрос транзита остается в сфере политики, – все вопросы упираются в неконструктивную позицию Грузии. Автор «Республики» добавляет к этому еще один «интерес». Это строительство железной дороги через Кавказский хребет. По его мнению, вопрос возможного транзита необходимо рассматривать через призму строительства железной дороги. «Вообще, обсуждая возможное открытие транзита, для нас в первую очередь важны вопросы безопасности, поскольку открытие свободного транспортного сообщения и, как следствие, возможность доступа на территорию РЮО, обязательно будет использована грузинскими спецслужбами. Иными словами, если транзит – то только железнодорожный. В этом случае и вопросы безопасности легче решать», – считает «Республика».

Блогер Алан Парастаев тоже пишет о теме транзита. Он констатирует, что вопрос открытия транзита через Южную Осетию витает в воздухе всегда, особенно наблюдая многокилометровые пробки фур в Северной Осетии на выезде на Военно-Грузинскую дорогу. Противников у открытия транзита в Южной Осетии много, и среди главных аргументов есть и вопросы безопасности, и вопрос неприемлемости контактов с Грузией по морально-этическо-политическим соображениям. Тем не менее, по наблюдениям блогера, вопросы экологии превалируют над всеми другими аргументами. «И они готовы терять, читай отдавать, сотни миллионов рублей и даже евро ради того, чтобы выхлопные газы «мановских» и «мерседесовских» тягачей не оскверняли свежий воздух наших гор», – пишет Парастаев и отмечает нескончаемые вереницы намного менее экологически чистых «мазов» и «камазов», пересекавших Южную Осетию ежедневно на протяжении почти десятка лет, при этом еще и делавших остановки. Блогера удивляет такая избирательность в вопросах того, что наносит вред природе. «Ни про отравление канализационными стоками Лиахвы, ни о хищнической добыче гравия и вырубке леса. Ни о регулярных лесных пожарах, ни о браконьерской охоте на истребление, ни даже о базальтовом заводе они и не заикаются», – отмечает он.

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В социальных сетях активно обсуждают решение Совбеза республики разрешить жителям некоторых приграничных районов Южной Осетии пересекать границу с Грузией. «Очень хорошее, человеческое решение, и давно пора», – пишет пользователь Цира Цира. Неля Гогичева написала: «Какая бы ни была политическая ситуация, нужно думать об отдельных людях. И это правильно». Эльза Гучмазова пишет: «Надо всем жителям РЮО разрешить! Давно пора, глупее решения, как закрыть границу из-за Цънелис, трудно было придумать! Во время всплеска пандемии, конечно, ограничения надо будет ввести». Есть мнения и против этого решения. Например, Бега Заегъойты пишет: «Да вот не могу никак понять, почему жители Ленингорского района, в отличие от других граждан РЮО, имеют право пересекать границу с сопредельным государством? В голове не укладывается», а пользователь с ником И. Чочиева пишет: «Вот нам для чего это нужно, или у некоторых наших граждан слишком короткая память?!»

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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