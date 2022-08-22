Украина сообщила об ударе по базе «Пятнашки», возглавляемой Ахрой Авидзба

Утром 22 августа мощные взрывы прогремели на окраинах Донецка. По информации главы Луганской областной военно-гражданской администрации Сергея Гайдая, удар пришелся по базе батальона «Пятнашка». По его словам, есть много погибших и раненых.

Очевидцы сообщали о взрывах на складе боеприпасов. Удар, предположительно, был нанесен реактивными системами залпового огня HIMARS.

Об обстреле Донецка передает и российское государственное информагентство РИА Новости. В сообщении говорится, что «попадание пришлось на склады в районе гипермаркета "Ашан"».

Командир «Пятнашки» Ахра Авидзба прокомментировал информацию об ударе в эфире российского Первого канала. Он утверждает, что украинцы «стреляют в никуда», и они лишь «сожгли один уазик».