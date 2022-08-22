В музее Банка Абхазии 18 августа открылась выставка «Аллюзия античности» картин художниц Дианы Хинтба и Апщи Хагба. На экспозиции представлены 10 графических работ. Они посвящены античным монетам, многие из которых чеканились на территории Древней Абхазии. Сегодня они хранятся в коллекции музея. В хорошо освещенном пространстве музея Банка Абхазии (потолок из стекла) современные картины абхазских художниц Дианы Хинтба и Апщи Хагба смотрятся очень гармонично. В музее подобная экспозиция представлена впервые. Атмосфера экспозиции сразу переносит ее посетителей в далекое прошлое. Картины рассказывают о монетах, на которых изображены мифологические сюжеты, древнегреческие боги, а также архитектура древнего Сухума. Хранитель фонда музея Банка Абхазии, историк Александра Чамагуа рассказала «Эху Кавказа», как возникла идея выставки. Художницы Апща Хагба и Диана Хинтба как-то посетили музей Банка Абхазии. Директор музея, историк и нумизмат Астамур Тания провел для них экскурсию, рассказал о монетах. Художницы очень заинтересовались экспозицией античности. Александра Чамагуа продолжила:

«Я предложила девочкам, если так им понравились эти монеты и их интересует этот период, было бы хорошо, если бы они нарисовали, представили бы какую-нибудь экспозицию, выставку. Идея им понравилась, сроки никто не ставил. Все было легко. Нам приятно было с ними работать, потому что было заметно, что девочек это очень заинтересовало, потому что они приходили, смотрели более внимательно каждую монету, которая их интересовала. Девочки попросили, чтобы тактильно ощутить, подержать монету. У нас есть монеты VII века до нашей эры. Понятно, что совсем по-другому, когда ты держишь, ощущаешь и понимаешь, что этой монете столько лет».

Художницы писали работы месяц, для выставки было отобрано по пять картин. Это авторский взгляд художниц – аллюзии, намеки на античные монеты в коллекции музея. Художница Апща Хагба объясняет:

«Это не совсем копирование, но это разновидность подражания античности. Само пространство говорило о том, что работ должно быть немного. И мы долго думали, какие для себя выбрать монеты, приходили, фотографировали каждую, над которой было интересно работать. Первая монета, я знала, которая будет у меня и у Дианы, – это монета Диоскуриада. Шапки близнецов – это символ Сухума. Естественно, они у нас представлены. А так, мне очень понравился Пан – это древнегреческая монета, Пантикапей Пан – бог виноделия, безумец, я попыталась передать это безумие. Подражание Александру Македонскому есть, тоже представлены монеты. Лично для меня это как игра в античность».

По словам Хагба, античные элементы и образы используются многими не только в искусстве, но и в бытовой жизни. Художница Диана Хинтба, в свою очередь, говорит, что всегда увлекалась легендами, мифами Древней Греции.

«Меня назвали в честь древнегреческой богини охоты Дианы (Артемиды), как-то мне это было близко, я не знаю, как это получилось, но мне было интересно, правда», – рассказывает Хинтба. Директор музея Банка Абхазии Астамур Тания, открывая выставку, сказал, что идея проекта – показать связи, которые кажутся утраченными. Но в реальности связи современности с античностью продолжают существовать.

«На самом деле, эта античность нас окружает повсюду, когда идешь по городу. Идешь в направлении «Брехаловки» – колоннада, Абхазский драматический театр, стадион. Если присмотреться, то мы увидим, что она (античность) присутствует везде, она не исчезла бесследно и не превратилась просто в археологию. Очень много связей нематериальных, например, с мифологией, мы все являемся потомками древних колхов, они тоже являются частью античной мифологии. Достаточно вспомнить, что матерью Минотавра и Ариадны была колхидская принцесса Пасифая». У гостей выставки, по его словам, детективная задача: когда они знакомятся с работами художниц, им нужно найти в музее те экспонаты, которые их вдохновили. Однако тем, кто ранее посещал музей, после просмотра выставки не составит большого труда узнать монеты, которые изображены на картинах. По словам Тания, работы художниц роднит филигранность. Сами монеты – филигранные, то же самое можно увидеть в работах и в их технике, цвете, видно, как они перекликаются с античными временами. Директор Центрального выставочного зала Союза художников Эльвира Арсалия заметила, что это очень интересный проект, когда художник выстраивает с такой консервативной институцией, как музей, какой-то диалог.

«Наверное, сложно представить больше ссылок и цитат, которые дает античность в наше время. Это в дизайне, в архитектуре, в музыке. Здорово, что у Дианы и Апщи получился такой диалог – арка, отражение, аллюзия. Вся эта материальная культура сформировала наш уникальный культурный код. Я думаю, что Диана и Апща получили источник вдохновения, и в то же время сам музей, кроме своей научной, исследовательской работы, получил очень хороший творческий импульс», – сказала Арсалия. Картины художниц разные по цветовой гамме, но они в то же время дополняют друг друга. Кандидат педагогических наук, доцент кафедры ИЗО Абхазского госуниверситета Елена Лабахуа поделилась своими впечатлениями:

«Здесь важно творческое решение все-таки для меня. Интересный посыл: связь прошлого с настоящим, насколько вся архаика может быть отражена. И, кстати, они очень современным языком это делают. Как раз на контрасте: прошлое можно увидеть очень современным, это очень интересно. Здесь больше даже идея города, то, что я вижу – Диоскурия, все-таки эта тема больше звучит. Шапки Диоскуров очень интересно вписываются в работу». Лабахуа особо отметила яркую картину Дианы Хинтба «Колхида. Подражание драхме Александра Македонского».

«Орнаменты, символы, они не четкие, они прорисованы. Сразу такое ощущение, как реальность совмещается с прошлым, с настоящим, а прошлое идет к нам в каких-то образах, символах, в воспоминаниях – здесь эта условность очень хорошо передана. Она еще художественно очень хорошо сделана. Здесь и композиционно решено очень хорошо». Апща Хагба выбрала более монохромные и сдержанные цвета, например, в картине «Диоскуриада. Дихалк». Елена Лабахуа продолжает:

«Такая блеклость, как выгоревшие стены. Она именно через цветовую гамму передала вот это старое. То есть здесь работа коричневых цветов, игра с ними, опять символ, который нам дает понять, чем вызвано это воспоминание. Здесь и земля, и прошлое, и керамика». Выставку «Аллюзия античности» можно посетить до 30 августа.