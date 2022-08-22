В большинстве стран мира есть какие-то черты, характерные только для них конкретно, или в особенности для них, – это может быть архитектурный стиль, число велосипедов на улицах, преобладание каких-то определенных брендов автомобилей, вид брусчатки на тротуарах и многое другое. У каждой страны что-то свое.

При этом особенность может быть как хорошей, так и плохой – это уж кому как повезет.

Есть такие особенности и у Грузии, как хорошие, так и плохие. И, конечно, я не был бы самим собой, если бы сконцентрировал внимание на хорошем – для этого у нас есть проправительственная телекомпания «Имеди», которая каждый день сообщает изумленному населению о том, что оно живет в динамично развивающейся благополучной стране с быстрорастущей экономикой.

Итак, первое, что вы увидите в Грузии, если пробудете здесь хотя был пару недель не в качестве туриста.

В каждом населенном пункте страны есть одна особенность – в каком бы вы городе не находились, в столице или глухой провинции, в продвинутом и относительно цивилизованном туристическом центре или в глухом медвежьем углу, у них всех обязательно будет одно общее – в самом неподходящем месте, где-то близко к центру будет рынок и обязательно крайне уродливый, разросшийся до неприличия, наполненный уличными торговцами, бродягами и пьяницами.

Когда нормальный человек слышит слово «рынок», у него появляется вполне определенная ассоциация: большое, просторное, полупрозрачное здание с торговыми рядами, где продается всякая всячина. По идее, так оно и есть, но это не про Грузию. Здесь рынок – это целый квартал уличных торговцев, всяких лотков на тротуарах, различных ржавых и обшарпанных киосков, полностью забитых торгашами подземных переходов и подъездов домов. Сам, собственно, рынок, как правило, занимает незначительную часть этого мира хаоса и тотальной дикости.

При этом, как уже было сказано, не имеет никакого значения, что это за город, – даже в самом ухоженном, красивом и цивилизованном городе рынок обязательно будет таким же изгаженным и запущенным, как в какой-нибудь провинциальной дыре.

К примеру, в Тбилиси грандиозное скопище нечистот под названием «Дезертирский рынок» находится в пяти минутах ходьбы от туристической пешеходной зоны. Есть в этом какой-то сюрреализм – вот вы сейчас практически в Европе, вас окружает изысканная архитектура, модно одетые люди, разнообразные кафе и рестораны, толпы иностранных туристов, а потом - бац, повернули в другую сторону, и вы в фильме про постапокалиптическую эпоху.

Контраст получается совершенно фантастический даже по меркам СССР - такое ощущение, что на одной территории случайно сосуществуют две совершенно разные страны, которые непонятно, что делают вместе.

Следующее, что является абсолютно типичным явлением, по которому безошибочно можно понять, что вы находитесь в Грузии, – это совершенно невероятное число бродячих собак.

Опять же в этом деле мы значительно определили не только Европу, где такого явления практических нет, но и пост-СССР, где бездомные собаки есть, но их значительно меньше. Где бы вы ни были, на самой-самой гламурной улочке старого города, где чашка кофе может стоить 2-3 доллара, или в самом заброшенном, забытом богом селе, – вы обязательно увидите целые армии бродячих собак, которые иногда лениво дремлют на солнце, иногда о чем-то там переругиваются между собой на своем, собачьем языке, а иногда, в особенности когда их много, могут быть и довольно агрессивными.

Стайки собак вы можете увидеть везде, без исключений, – в том числе, и у дверей дорогих ресторанов и даже у подъемников в престижных горнолыжных курортах, где гостиничный номер может стоить 150 долларов за сутки. Вот вы платите 150 долларов, выходите на улицу, а там, прямо у выхода расположились три милых лохматых песика высотой под полметра…

Вопрос о том, насколько совместимы 150 долларов за номер и стайка собак у входа в престижный отель, ни у кого не возникает. В Грузии в настоящее время очень распространены, если можно так выразиться, «проживотные» настроения - «Ах, чем вам мешают бедные собачки, посмотрите, какие они милые»...

Совсем шикарным получается совмещение двух явлений – грязного, вонючего, огромного рынка с одной стороны и бегающих по нему днем и ночью бродячих собак. В пяти минутах ходьбы от гламурного центра города – абсолютная, невообразимая клоака в стиле худших примеров самых бедных и отсталых стран Африки… Особенно впечатляюще эта картина выглядит ночью, когда торговцы разошлись, но оставили на месте свои ржавые, наспех сколоченные прилавки, вокруг развалины и грязища и тут же лающие на прохожих бродячие собаки… Зрелище, которое стоит 150 долларов в сутки за номер.

Еще одна особенность Грузии – в стране осталось большое количество частных домов, построенных еще в советское время. Поскольку значительная их часть возведена из кирпича, то выглядят они в целом прилично. Соответственно, сам по себе дом не может служить показателем богатства или высокой бытовой культуры хозяина.

Для этого есть нечто другое – заборы. Ох уж эти заборы… Самый лучший индикатор в первую очередь культурного уровня его жителя. Заборы – это не про деньги и финансовое положение, это про нее самую – бытовую цивилизованность. Деньги тут в большинстве случаев вообще ни при чем – покрасить забор и калитку стоит долларов 10 за 20 лет, смешно даже говорить, что кому-то такая мизерная сумма не по карману.

Если вы приехали в незнакомый грузинский город и хотите узнать уровень культуры и финансовое состояние жителей, – смотрите на заборы. Примерно в 2-3 случаях вы увидите новые массивные каменные заборы с различными орнаментами – они явно стоят недешево и наглядно свидетельствует о финансовом благополучии жителей дома.

В остальных случаях сложнее – это вопрос культур-мультур. Человек может быть вполне состоятельным, жить в нормальном доме, который укрывается за ржавым, покосившимся забором. Никак не могу понять: неужели это так трудно – просто купить краску и раз в 10 лет покрасить собственный забор?

При кажущейся простоте вопроса, на самом деле, он, как и все простое, очень сложный. Домовладельцам просто плевать, как выглядит входная дверь в их дом… Время от времени власти пытаются что-то предпринять, но в большинстве случаев ржавые заборы так и остаются непреходящей отличительной особенностью Грузии.

Ну, и четвертые в списке уродливых достопримечательностей страны – пристройки. Соответственно, идеальная местная помойка выглядит следующим образом: грязный базар с бродячими собаками, дома с пристройками, огороженными ржавыми заборами, – картина, увидев которую, вы сможете безошибочно утверждать – вы в Грузии…

Мнения, высказанные в рубриках «Позиция» и «Блоги», передают взгляды авторов и не обязательно отражают позицию редакции

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