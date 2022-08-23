Президент Грузии сегодня примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня примет участие в онлайн-саммите «Крымской платформы».

Как сообщили в пресс-службе грузинского лидера, Зурабишвили выступит перед участниками мероприятия – мировыми лидерами и представителями международных организаций.

Второй саммит «Крымской платформы» пройдет в онлайн-формате из-за полномасштабного вторжения России в Украину. Из соображений безопасности украинские власти пока не обнародовали точный список его участников.

Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба накануне заявил, что «саммит этого года положительно удивит как количеством участников, так и глобальной географией и уровнем представленности». Кроме того, заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джеппар сообщала, что в саммите примут участие большинство лидеров стран «Группы семи». Также известно, что на саммите намерен выступить генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Первый учредительным саммит «Крымской платформы» состоялся в прошлом году 23 августа. В нем приняли участие 47 иностранных государств и международных организаций.

«Крымская платформа» – это инициированный Украиной международный консультационно-координационный формат, направленный на повышение эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, ответ на рост угроз безопасности, усиление международного давления на РФ, предотвращение дальнейших нарушений прав человека и защиты жертв российского режима, а также достижение главной цели – деоккупации Крыма и возвращение его Украине.

Отметим, что ранее Саломе Зурабишвили заявила, что правительство Грузии запретило ей посетить ряд стран, в том числе Украину. С начала войны Киев не посещал и премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили, заявивший, что не введет санкции против РФ.