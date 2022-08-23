Населенные пункты в Лачинском коридоре вернутся под контроль Баку с 25 августа

Лачинский коридор с общинами Бердзор (Лачин), Агавно (Забух) и Сус с 25 августа должен вернуться под полный контроль Азербайджана. Большая часть жителей уже покинула населенные пункты.

Лачинский район перешел под контроль Баку 1 декабря 2020 года – по итогам Второй карабахской войны. При этом в трехстороннем заявлении, подписанном после окончания войны, говорилось, что Лачинский коридор шириной 5 км, обеспечивающий связь Нагорного Карабаха с Арменией, «остается под контролем миротворческого контингента Российской Федерации». Планировалось, что в течение трех лет «будет определен план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору» с последующей передислокацией российского миротворческого контингента для охраны этого маршрута.

После обострения ситуации в Карабахе в начале августа текущего года власти самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики заявили: азербайджанская сторона через российских миротворцев требует организовать сообщение между Карабахом и Арменией по новому маршруту. Жителям общин Бердзор, Ахавно и Сус, расположенных на территории Лачинского коридора, сообщили, что после 25 августа на этой территории не будет российских миротворцев, поэтому им необходимо покинуть свои дома до конца месяца.

12 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что люди, «незаконно расселенные» в Лачине (Бердзоре) и селах Забух (Ахавно) и Сус, должны уйти оттуда «по доброй воле», а поселятся там семьи граждан Азербайджана, покинувших эти места в 1990-х годах. Алиев подчеркнул, что конкретная дата выселения жителей ему не важна. «Пусть это будет не 5 августа, а 25 августа, 1 сентября – особой разницы нет», – сказал он.

11 августа Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана сообщило, что строительство автомобильной дороги по новому маршруту Лачинского коридора завершено и трасса готова к эксплуатации. При этом в Ереване говорят, что армянский участок дороги будет завершен лишь к маю следующего года. По словам советника-посланника посольства России в Ереване Максима Селезнева, российские миротворцы будут передислоцированы только тогда, когда будет готова новая дорога.

«Российские миротворцы не займут новый коридор, пока он не будет запущен, и по этому поводу есть договоренности. Стороны находятся в прямом контакте, и, я вас уверяю, миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр, пока нового коридора не будет», – сказал Максим Селезнев.

Жителям общин, покидающим свои дома, запретили сжигать их, сказав, что в таком случае они не получат компенсации. Несмотря на это, по информации «Кавказского узла», по меньшей мере два жителя сожгли свои дома перед эвакуацией. После этого, 20 августа в Лачин прибыли пожарные расчеты МЧС Азербайджана в сопровождении российских миротворцев.

Как пишет Радио Азатутюн, несколько недель назад в первом и пока единственном публичном выступлении по этому вопросу премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что необходимо подписать документ в трехстороннем формате, касающийся как передислокации миротворцев, так и инфраструктур, питающих Карабах. До сих пор неизвестно, согласился ли Баку подписать подобный документ.