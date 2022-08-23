«Крым – это Украина» – президент Грузии на саммите «Крымской платформы»

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в онлайн-формате выступила на втором саммите «Крымской платформы», выразив поддержку Киеву.

«Я с гордостью могу сказать, что от имени Грузии присоединяюсь к Декларации «Крымской платформы» и подтверждаю нашу поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины, а также вашей стратегии деоккупации. Крым — это Украина», – заявила она.

По словам Зурабишвили, завтра Украина отмечает День Независимости, а также исполняется шесть месяцев со дня начала «украинского сопротивления российской агрессии».

«Эти даты не случайно совпали. Все мы знаем, что российская агрессия в Украине началась не в феврале, и первым вызовом был Крым, который хорошо напомнил всем нам, что безответные вызовы миру и безопасности, безответная агрессия, подрывающая территориальную целостность стран, ведет лишь к еще большей агрессии и нестабильности», – сказала она.

Грузинский лидер говорит, что борьба Украины уже успешна, так как она получила беспрецедентный резонанс со стороны международного сообщества и «поколебала чувство непобедимости и безнаказанности России».

«Для Грузии события в Украине, к сожалению, хорошо известны. Агрессия Кремля против своих мирных соседей — это поведение, с которым Грузия сталкивалась много раз. Мы очень хорошо знаем, что значит видеть завоевание и оккупацию территорий. Мы прекрасно понимаем цену, которую платят ваши военные и граждане. От имени народа Грузии я хотела бы выразить наше восхищение вашей отважной борьбой и сказать, что мы твердо верим, что эта борьба завершится победой», — заявила Саломе Зурабишвили.