В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера в Сухуме в рамках проекта Grand Opera Gala публике показали комическую оперу итальянского композитора Гаэтано Доницетти «Дон Паскуале». Опера в Абхазии – событие экстраординарное, несколько десятилетий не было ни одного полного оперного спектакля, и вот три года назад на сцене Русдрама поставили оперу Пуччини «Богема», а нынче публике представили оперу Доницетти «Дон Паскуале». Оба спектакля были осуществлены благодаря проекту Саида Гобечия Grand Opera Gala. Об участниках оперы-буфф рассказал Саид Гобечия, абхазский вокалист и исполнитель партии доктора Малатеста:

«Проект проводится уже в шестой раз, к сожалению, ввиду пандемии мы не могли поставить «Дона Паскуале» уже два года, и вот, наконец, в этом году мы можем слушать музыку, и мы можем слушать оперу в Абхазии. Я очень рад, потому на сцене сегодня было более семидесяти музыкантов, был большой оркестр (Национальной гвардии Российской Федерации), был потрясающий хор Государственной капеллы Республики Абхазия, были замечательные солисты – Тимофей Павленко из Пермского театра оперы и балета, Борис Степанов из Михайловского театра, он пел партию Эрнесто в Большом театре, в Мариинском театре, в Михайловском театре, у него эта прекрасная партия звучит совершенно феноменально! Дебютировала в партии Норины Альдона Цкуа, солистка Абхазской филармонии, ну и я, ваш покорный слуга, доктор Малатеста».

По словам Саида Гобечия, огромную поддержку проекту оказал директор Русского театра драмы Ираклий Хинтба: «Драмтеатр сегодня предоставляет нам абсолютно все возможности для того, чтобы получить качественный спектакль в плане света, звука, сценического оформления, пошивочного цеха, мы на самом деле за один день создаем оперный театр в Абхазии. К сожалению, мы должны его прекратить, чтобы через год возобновить. Я очень надеюсь, что этот проект, эта традиция будут продолжаться, и что в Абхазии будет существовать опера, потому что в Абхазии прекрасные оперные певцы».

Саид Гобечия рассказал о том, как закладывалась оперная традиция в Абхазии в послевоенный период: «Мы привезли в первый раз «Богему» в 2019 году, точнее, мы ее поставили, она прошла совершенно феноменально по своей драматургии и по тому, как собрался спектакль. Это было толчком для того, чтобы продолжить эту оперную традицию, потому что в зале сидят люди, которые готовы мне помогать. И это самое главное, потому что я один ничего сделать не могу, со мной огромная команда людей, которые любят это и верят в это. Я им очень благодарен. – Каковы, на ваш взгляд, перспективы оперы в Абхазии? – Мне кажется, что это очень важно, мне кажется, что очень важно создать еще и симфонический оркестр. Пригласить оркестр из России – это очень непросто. Я благодарен оркестру Росгвардии за то, что они могут сегодня приехать к нам и сыграть для абхазской публики. Росавиация выделяет личный борт для этого состава оркестра».

Директор Русдрама Ираклий Хинтба пояснил, почему постановка оперы долго откладывалась: «Мы на самом деле уже имели очень удачный опыт на этой сцене, это была опера «Богема» два года назад, тоже в рамках проекта Grand Opera Gala, тоже под художественным руководством Саида Гобечия. Он, на самом деле, просто невероятный энтузиаст и организатор оперного искусства. Он смог каким-то чудом привезти прекрасный оркестр, собрать солистов, и мы уже здесь, как театр, оказали максимальное содействие. То, что все это произошло, – это его энергия, его талант, его организаторские способности. Мы все это планировали год назад, но по известным причинам театр не работал тогда, и вот сейчас мы, слава богу, реализовали этот проект. Я рад, что был полный зал, я рад, что был прекрасный зрительский прием, великолепные певцы. Альдона Цкуа замечательно сегодня проявилась как актриса, и приглашенные солисты Большого театра, Мариинского, Михайловского театров – Борис Степанов, Тимофей Павленко, капелла Абхазии, все соединилось в настоящий праздник, и это музыкальное событие высокого уровня, я очень рад, что люди увидели и услышали в нашем театре в Абхазии оперу «Дон Паскуале»!»

Барас Куджба, студент хоро-дирижерского факультета Московской консерватории выступил в качестве хормейстера, участие Государственной хоровой капеллы Абхазии в постановке оценил как новый и очень полезный опыт для певцов, которым пришлось выйти из привычной роли хористов и попробовать себя в актерском амплуа.

Известный композитор, дирижер и педагог Нодар Чанба отметил хороший профессиональный уровень всех участников спектакля: «Очень приятно, что настоящий оперный спектакль поставлен здесь, в Абхазии. Я удивлен, какой профессиональный уровень показали сегодня исполнители, потому что оркестр приезжий, есть местные певцы, есть приглашенные, и все это очень сложно сделать в ансамбле технически, но они справились со всем задачами, которые стояли перед ними. Так что я поздравляю нашу публику и всех исполнителей с таким большим успехом!» Поставил оперу на сцене Русдрама Аслан Готикоев, студент пятого курса ВГИТИСа, это его первый большой спектакль:

«Конечно, есть много нюансов, которые надо поправлять, но спектакль был сделан просто за сколько дней, за четыре, за пять? Альдона Цкуа: Ну, собственно, сколько дней писал оперу Доницетти? Десять дней… Аслан Готикоев: Вот и мы поставили за десять дней. Альдона Цкуа: Да, и всего были две музыкальные репетиции с оркестром, тем не менее, я считаю, что мы справились, это действительно фурор, я так счастлива, это мой дебют! – Почему такой короткий срок? Аслан Готикоев: Потому что это – фестиваль, мы приехали, и надо было сразу включаться в работу. То есть выучка материала шла до этого, но нас привезли, и мы сразу же начали работать, и это, конечно, очень было сложно, но мы как-то выкрутились. Это было интересно, это было весело, главное, зритель пусть оценивает!» Зритель оценил, овации были долгими и бурными, зал не отпускал артистов, и они исполнили финал на бис.