Накануне нового учебного года «Эхо Кавказа» поинтересовалось у жителей Абхазии, сколько стоит отправить детей в школу.

– Во сколько вам обходится отправить детей в школу?

Наала Мукба, мать двоих детей: Минимальная сумма, которая обходится, мне кажется, примерно двадцать тысяч рублей. На что уходят деньги? На одежду ребенку, в эту сумму не вкладываю расходы на покупку зимней верхней одежды, сапоги и т.д. Чтобы просто отправить ребенка в школу – это минимум 20 тысяч рублей. Канцелярские товары в этом году сильно подорожали. Дочке уже успели купить. С сыном отдельно будем ходить. Мы купили на 2,5 тысячи рублей. Это минимальный необходимый набор. По опыту знаю, что в сентябре мы придем в школу, и снова нам придется что-то докупить. Это обложки на тетради, сами тетради, минимум 50 рублей стоит одна тетрадь, обложка – 20 рублей. Плюс сборы в школах, собираем на уборку класса, на букеты цветов, на ремонт класса. В этом году по 600 рублей скинулись, чтобы привести в порядок класс. В этом году нам обещают предоставить учебники, посмотрим, что будет.

Римма: Минимум 10 тысяч, чтобы одеть, обуть одного ребенка. Книги, слава богу, начали выдавать. Цены поднялись на канцелярские товары, на тетради. В нашей школе, сухумская пятнадцатая средняя школа, нет даже спортивного зала. Актовый зал. Мы, родители, всегда скидываемся. Красим, делаем побелку, шторы, замки, лампочки покупаем. Даже вместо технички сами ходим убираем классы. Почему школа, классы, кабинеты не обеспечены замками, стеклами? Ладно, шторы будем покупать, будем швабру покупать, ведра, тряпки, мел, это все за наш счет. Почему техничка нормально не работает? Почему родители должны заниматься ремонтом школы?

Лиза: В этом году у меня два школьника. Канцелярия мне обошлась где-то более четырех тысяч рублей. Еще не все купила, по мелочи еще нужно докупить, думаю, что еще потрачу тысячу рублей. Пять с половиной тысяч мне обошлась одежда, это притом, что была часть одежды, я купила то, из чего дети выросли. Имеется в виду школьная форма, рубашки, обувь и еще три тысячи рублей я потратила на рюкзак. Не пришлось тратиться на учебники, в этом году в 10 тысяч как минимум обошлись бы мне учебники. Четыре с лишним тысяч – канцелярия, пять тысяч пятьсот рублей – одежда и три тысячи – рюкзак. Пока такие у меня расходы, не считая школьные сборы, которые еще предстоят, две тысячи туда пойдут.

Гунда Кварчия: В первый класс когда мы отправляли ребенка, конечно, это было накладно, потому что мы все покупали впервые. И школьную форму, и сменку, и тетради, и учебники. А сейчас немного полегче, но все равно ребенок растет, ему нужно форму побольше покупать, включая сменные рубашки, майки, обувь, пиджаки, на зиму как его утеплить. В среднем тысяч пятнадцать рублей уходит. На тетради, наверное, пять тысяч рублей. Это и канцелярские принадлежности. Учебники пока нам выдает библиотека, на учебники мы не тратимся.

– На какие-то школьные нужды вы собираете средства?

Гунда Кварчия: Да, конечно, обновить те же шторы, пол покрасить. Знаете, какой вопрос волнует, будут ли отключать свет зимой? Мы, родители, сейчас заранее скидываемся на печки. То есть волнует не сам вид класса, а как зимой выжить с такими отключениями света.

Альбина Жиба: У нас школьная форма, мы ее не покупаем, а шьем. Одна форма обходится до четырех тысяч рублей. У меня трое детей, на каждого только форма, получается 12 тысяч рублей. Рубашки – до девяти тысяч рублей, обувь до четырех тысяч рублей, на троих – 12 тысяч рублей. Плюс школьные принадлежности, рюкзаки не покупаем, но канцелярия на первые дни – где-то до двух тысяч рублей. Это пеналы, ручки, тетради, тонкие, толстые обложки. Книги в этом году мы не покупаем, нам предоставляет Минпрос, чему мы очень рады.

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

Подписывайтесь на нас в соцсетях