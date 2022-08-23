Стихийное бедствие в разгар курортного сезона. Пятый день в Грузии борются с пожаром в Боржомском ущелье. К тушению огня подключены четыре вертолета пограничной службы и 1200 единиц личного состава Департамента по управлению чрезвычайными ситуациями, МВД и Минобороны. Местное население критикует власть за несвоевременное реагирование на стихийное бедствие.

С 19 августа не удается потушить пожар в лесном массиве в Боржомском ущелье. Мешают недоступный рельеф, ветер и засуха. Со стихией борются силы Департамента по управлению чрезвычайными ситуациями, МВД и Минобороны, всего 1200 человек и два десятка единиц специализированной техники, среди которых четыре вертолета погранслужбы.

Но все эти усилия местные жители считают запоздалым, этого мнения придерживается и житель села Дгвари Грамитон Гоголадзе:

«Бесхозно оставлен лес. За вырубку одного кубометра древесины все ведомство охраны окружающей среды гоняется и задерживает людей. Три дня был пожар, были фотоснимки (в соцсетях), почему не среагировали?» – возмущается бывший лесник с 35-летним стажем в беседе с журналистом местного «Девятого канала».

Человеческий фактор здесь исключают, огонь в дни засухи возник в недоступных для человека местах. Соцсети полнились фотографиями воспламенившихся гор с первого дня пожара. Но центральные власти отреагировали лишь на третий день созданием оперативного штаба и подключением к процессу тушения огня вертолетов – сначала одного, а потом еще трех. Запоздалой реакцией ущерб не возместить, считает местный житель Грамитон Гоголадзе:

«Такой большой ущерб, у правительства, у людей, они обеспокоены, курорт сгорел. Этот лес у нас был, что у нас еще есть?»

С этой критикой власти не согласны. Накануне зону стихийного бедствия посетили министры обороны и внутренних дел. Объяснения руководителя МВД Вахтанга Гомелаури взорвали соцсети и СМИ. Он все объяснил фактором ветра, который мешает пожарным потушить огонь. Комментируя нехватку специализированных вертолетов для тушения лесных пожаров, министр напомнил: Грузия – небогатая страна, а значит, как стали иронизировать критики, стране сложнее не гореть в огне:

«Когда посчитали нужным, тогда и вызвали вертолет. Но был такой ветер, что один вертолет всего четыре раза успел залить водой очаг. Остальные и не вызывали. У нас постоянная нехватка спасательных вертолетов. Вы знаете, одно несчастье с нами случилось в Казбеги, после этого лично у нас (у МВД) осталось пять вертолетов: четыре больших, типа МИ-8, и один маленький. Обслуживание одного вертолета обходится приблизительно в 20 миллионов. Мы слишком маленькая страна, чтобы у нас был большой парк – 100 или 200 вертолетов, это проблема, потому что денег, возможностей для этого у нашей страны нет».

Огнем охвачены приблизительно 150 гектаров лесного массива. Риска распространения огня на населенные пункты нет, но от этого местному населению нелегче: сорван курортный сезон, уничтожены пастбища, а главное – значительные лесные площади, которые является основным источником дохода и существования местного населения.

Лесные пожары в Боржомском ущелье привлекли внимание своим разрушительным характером в дни августовской войны 2008-го. Тогда лесной массив загорелся из-за российских авиаударов и из-за значительной площади возгорания, грузинские власти этот факт расценили как экоцид. Для восстановления сгоревших участков Грузии понадобилась помощь западных партнеров. Однако спустя 14 лет невозможно говорить о восстановлении экосистемы, поскольку Боржомское ущелье славится в основном хвойными лесами, на возрождение которых требуется не одно десятилетие. И этот процесс еще более замедляется из-за несистемного подхода властей к проблеме.

Экологи обращают внимание на то, что в реагировании власти на лесные пожары не видно четкого плана, не учитываются факторы глобального потепления и все проблемы решаются не путем предупреждения, а в момент их появления. В противном случае, грузинские власти извлекли бы уроки после августа 2017 года, когда в Боржомском ущелье выгорело более 100 гектаров лесного массива и огнь тушили шесть дней. В отчаянии тогда грузинские власти даже обратились за помощью к России, но из-за разгоревшегося скандала отказались от нее, к тому же подоспели вертолеты из Турции.

Каха Арцивадзе, представитель НПО Центр консервации видов «Накреси» (Nacres) вспоминает, какую беспомощность проявляли тогда власти и что с тех пор мало что изменилось:

«Мы сейчас используем пограничные вертолеты, пилоты которых должны быть специально обучены, мы не знаем, знают ли наши пилоты, как в таких случаях действовать. Нужен четкий план, расписание действий. В 2017 когда был пожар, представители наших властей бегали на рынок Элиава (Тбилиси), искали портативные огнетушители. Нужны резервы воды, вертолет не должен летать 30-40 минут за водой. В 2017-м в процессе забора воды вертолет упал, слава богу, что пилот остался жив. Это очень сложный вопрос, и, к сожалению, наша страна к его разрешению не готова».

На данном этапе местное население больше надеется на чудо в виде дождя, чем на интенсивные, но безрезультатные усилия властей. Но, по прогнозам грузинских метеорологов, способствующие лесным пожарам жара и ветер в ближайшие дни сохранятся.

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