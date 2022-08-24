Медики Абхазии фиксируют новую вспышку заболеваемости коронавирусной инфекцией. С 8 по 22 августа зарегистрировано 1104 случая заболеваемости. Переносится заболевание в основном легко: за это время скончались двое пациентов.

В августе в Абхазии начался заметный рост заболеваемости ковидом. По данным Минздрава, с 8 по 12 августа в республике выявлено 365 случаев заражения, а с 12 по 22 августа – 739. В Гудаутском ковидном госпитале на лечении находятся 28 пациентов, два пациента, 87 лет и 37 лет, скончались.

5 августа на заседании штаба по защите населения от коронавирусной инфекции медики сообщили, что вспышки заболеваемости ковидом появились во всех районах республики, течение заболевания в основном легкое, по мнению врачей, болеют в республике штаммом «омикрон».

Несколько месяцев были спокойными, и о ковиде ничего не было слышно. Но он, видимо, возвращается в повседневную жизнь, и помощник министра здравоохранения, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии Института экспериментальной патологии и терапии Алиса Матуа проинформировала население о маршрутизации для тех, у кого предполагается наличие коронавирусной инфекции. По ее словам, пункты ПЦР-диагностики открыты во всех районных больницах, в столице взрослые могут сдать анализы в инфекционной больнице, а дети – в детской поликлинике.

К слабым, пожилым и беременным мобильная бригада приедет домой, ее работу возобновили 8 августа. Для сдачи анализа нужно направление участкового доктора, но можно сдать и при наличии симптомов. О введении каких-либо ограничительных мер Минздрав пока не информирует.

О том, какую ситуацию наблюдают специалисты в связи с новой вспышкой заболеваемости, мы побеседовали с руководителем Сухумского амбулаторного ковидного центра Валерием Джинджолия:

– Расскажите, пожалуйста, какую картину вы видите? Как вы работали летом и что у вас происходит сейчас?

– На сегодняшний день, опираясь на наши рабочие данные, могу сказать, что уже давно идет всплеск, порядка полутора-двух месяцев. Правда, все пациенты болеют, как правило, легко, слава богу. И редко нам приходится иметь дело с тяжелыми пациентами или с тяжелыми случаями, и это радует, честно говоря. Сейчас мы работаем в «лайтовом» режиме, у нас функционирует только выездная бригада, в центре прием не осуществляется, но пациенты могут к нам обращаться, мы их консультируем онлайн, по «вотсапу», по телефону, плюс наша выездная бригада оказывает процедурные услуги в случае необходимости. Также в случае необходимости наши врачи выезжают к пациентам. Ну и они всегда могут обратиться в первую городскую поликлинику или в инфекционную больницу, там есть процедурные кабинеты, где прокапают пациента в случае необходимости. Число пациентов у нас сейчас около пяти-восьми-девяти в день, это процедурные услуги без учета онлайн-консультаций, которые осуществляют два врача и я, как администратор.

– А какая ситуация была летом, для сравнения?

– Мы ощутили начало вспышки где-то около середины июля, когда у нас начал увеличиваться поток пациентов. А до этого картина была очень благоприятная, было мало пациентов, может быть, один-два в неделю. Бывали периоды, когда вообще не было пациентов. И так длилось с последнего всплеска, с апреля. И вот сейчас, в июле, опять начался рост, но, повторюсь, практически все пациенты переносят ковид хорошо.

– По возрастам пациентов вы можете что-то сказать? Кого больше: молодых или пожилых?

– Ну, у нас всех понемножку, есть категории риска, это возрастные лица старше 60-ти, с сахарным диабетом, с нарушением метаболизма (с ожирением), с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, они все в группе риска, они должны быть в большей степени начеку, и в случае чего сразу обращаться в соответствующие учреждения. Мы, как правило, обращаем на них больше внимания, потому что ждем именно от них каких-то «сюрпризов». Молодых, кстати, много, но я полагаю, что большая часть все-таки не обращается. Выявляемость низкая, в связи с тем, что легкая симптоматика. Я думаю, что из трех заболевших, может быть, один или двое обращаются в медучреждения, не больше, поэтому многие остаются вне поля зрения.

– Вы ждете, что рост заболеваемости будет продолжаться?

– Могу сказать только, что мы смотрим на сентябрь, как сентябрь себя поведет, и там будет видно. Если будет рост, то, возможно, сентябрь будет пиковым месяцем, а потом мы снова сможем вздохнуть спокойно, я надеюсь, что все-таки пронесет».

Текст содержит топонимы и терминологию, используемые в самопровозглашенных республиках Абхазия и Южная Осетия

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